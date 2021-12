Principalul suspect în cazul dublei crime de la Iaşi ajunge astăzi în România. Marocanul pledează nevinovat

O instanţă din Italia a confirmat mandatul european de arestare emis pe numele lui Ahmed Sami El Bourkadi şi a dispus extrădarea în România a presupusului criminal.

Miercuri, 22 decembrie, el va fi dus în faţa judecătorilor care vor dezbate contestaţia lui la măsura arestului preventiv.

De asemenea, recunoaşte că ar fi fost în casa celor doi tineri ucişi, dar că acolo ar fi mers pentru că şi-ar fi uitat un hanorac în casă şi că ar fi văzut alte două persoane în respectiva locuinţă din acea seară. Ulterior ar fi încercat să ia legătura cu tânărul care îi era coleg la facultate, dar acesta nu i-a mai răspuns la telefon.

„Din ce am înţeles se consideră nevinovat şi are explicaţii pentru acuzaţiile care i se aduc. Din ce am discutat cu avocatul din Italia, tânărul a acceptat, chiar a dorit să se urgenteze procedura să revină poate chiar mâine sau oricum în acest weekend în ţară. A dorit să se treacă foarte repede la extrădarea lui, nu a mai solicitat înscrisurile venite din România, a spus că vrea să fie în ţară şi să se apere. Am înţeles că a făcut o impresie bună autorităţilor italiene”, spune avocata lui Ahmed Sami El Bourkadi.