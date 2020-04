VIDEO Revolta din Hunedoara a băgat un cartier în izolare. Mărturii de pe strada „militarizată”

Strada Batiz din cartierul Micro 6 al Hunedoarei a devenit, de sâmbătă, un loc „militarizat”, spre nemulţumirea tot mai multor localnici, care se plâng că prezenţa echipajelor de Poliţie, Jandarmerie şi Poliţie Locală le creează disconfort.



Sâmbătă, în ajunul Paştelui, aici a avut loc o adevărată revoltă în care mai mulţi localnici au atacat cu pietre autospecialele Poliţiei, iar patru oameni au fost arestaţi ulterior pentru tulburarea liniştii publice şi ultraj. Mulţi dintre ceilalţi locatari susţin că ei măsurile aplicate ulterior de autorităţi în zonă sunt prea dure.



„Acum stăm în case şi privim de la balcon şi de pe ferestre la patrulele de poliţie şi la jandarmii care patrulează însoţiţi de câini. De fiecare dată când ieşim afară suntem legitimaţi. Deja au trecut patru zile şi ne-am săturat să fim supravegheaţi de forţele de ordine, din cauza altora care au făcut scandal”, spune o localnică, de la balconul unui apartament de bloc.



Daniel Opriş (45 de ani), un bărbat cu patru copii şi cu o soţie însărcinată, susţine că familia sa a rămas traumatizată după incidentele de sâmbătă, deşi nu a avut nicio implicare directă în ele.

„Am două fete mici care au ajuns să se teamă de poliţişti şi să îmi spună că aceştia vin şi mă împuşcă sau îmi dau cu spray în faţă”, a relatat bărbatul.

În ziua incidentelor din cartier, povesteşte el, un poliţist a intrat în scara blocului în căutarea unui individ care fugise de Poliţie şi a dat cu picioarele în toate uşile, înjurând.

„Am băgat familia în casă, să nu vadă copii ce se petrece. Apoi, la auzul băcăniturilor, am pus frigiderul în dreptul uşii să nu intre peste noi. Ne-am baricadat în casă. Până la urmă am deschis. Mi-au dat cu spray paralizant în ochi. Apoi am fost amendat cu 5.000 de lei. Un poliţist a scos pistolul la mine”, se plânge bărbatul.