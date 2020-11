VIDEO „Drumul marmurei” devastat de iarnă. Cum arată scurtătura din Munţii Poiana Ruscă

Pe „drumul marmurei”, localnicii din satele aflate pe valea Cernii şi pe dealurile din Ţinutul Pădurenilor ajungeau în trecut la târgurile din Rusca Montană şi Ruşchiţa (din judeţul învecinat, Caraş-Severin), la minele şi la faimoasa carieră de marmură din Munţii Poiana Ruscă.

Cei zece kilometri de drum forestier sunt impracticabili pentru maşini pe mai multe porţiuni, chiar dacă în vara acestui an au avut loc reparaţii ample.

Atunci, Primăria comunei Rusca Montană şi conducerea carierei de marmură de la Ruşchiţa au trimis multe utilaje încărcate cu pietriş pentru a acoperi gropile, denivelările, ravenele şi şanţurile din drum.

„După o muncă uriaşă, am reuşit să deschidem drumul blocat de viitură de la cabana silvică şi am reparat în mare traseul până în judeţul Hunedoara. Cea mai mare problemă a traseului este panta din amonte, cu mare greutate am ajuns sus, dar am curăţat foarte bine acostamentul, l-am lărgit foarte mult şi s-a redus din înclinarea pantei. O veche prietenie cu un om deosebit, primarul Comunei Lunca Cernii, a făcut să ne întâlnim în pădurea de pe limită şi să hotărâm împreună modul în care să amenajăm până la final acest drum, de mare interes pentru toţi cetăţenii celor două comune vecine şi prietene”, informa, în august, primarul comunei Rusca Montană, Adorian Solomonesc.

În câteva luni, apele pluviale, pâraiele şi utilajele grele folosite în exploatările forestiere l-au devastat, astfel că în prezent şi mai ales pe timp de iarnă, este inaccesibil.



Şosea până la limita judeţelor Caraş-Severin şi Hunedoara

Cei care se aventurează pe acest drum trebuie să îşi lase în prezent maşinile în mijlocul pădurii, la limita judeţelor Hunedoara şi Caraş-Severin, acolo unde un panou anunţă intrarea în judeţul vecin. Aici, la Gura Bordului, se termină şoseaua Topliţa – Lunca Cernii de Sus, un drum judeţean de circa 30 de kilometri din Ţinutul Pădurenilor, inaugurat în 2013, după o investiţie finanţată de Uniunea Europeană.

În ciuda promisiunilor, din ultimii ani, autorităţile din judeţul Caraş-Severin nu au mai continuat modernizarea drumului pe sectorul de 10 kilometri de la capătul şoselei hunedorene până în localităţile Rusca Montană şi Ruşchiţa.

Traseul drumului de pământ este spectaculos, iar la capătul lui, cele două sate învecinate de la poalele Vârfului Rusca (1.355 metri) îşi întâmpină oaspeţii într-o atmosferă pitorească, de foste aşezări miniere, înconjurate de munţi şi păduri. Zăcămintele de fier, cupru, zinc şi alte minereuri complexe au fost exploatate aici de aproape trei secole, iar în primele decenii de comunism la Rusca Montană au funcţionat şi mine de uraniu.

Cea mai spectaculoasă privelişte o oferă cariera de marmură de la Ruşchiţa, una dintre cele mai mari din Europa, însă în ciuda bogăţiei resurselor, sărăcia şi izolarea au afectat din plin fostele localităţi miniere din Banatul Montan.

