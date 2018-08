VIDEO Autostrada vestului în şantier: a început construcţia bretelelor viitorului nod rutier de peste râul Mureş

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara a prezentat imagini de pe şantierul Lotului IV al Autostrăzii Lugoj – Deva şi anunţă că lucrările au avansat într-un ritm bun în luna august. Echipele antreprenorului au fost comasate în special în zona Şoimuş, unde au continuat lucrările la versant.

„Antreprenorul a avansat cu lucrările de terasament în aceeaşi zonă şi a început execuţia bretelelor 1, 2 şi 3 din nodul rutier Şoimuş (umpluturi, strat de formă şi fundaţie drum). Este pe ultima sută de metri realizarea plăcii de suprabetonare la pasajul de urcare pe dealul Şoimuş, precum şi calea pe pod la pasajul din nodul rutier. Totodată, au continuat lucrările de scurgere a apelor, precum şi lucrările de siguranţa circulaţiei şi de protecţia mediului (parapet direcţional şi panourile fonice)”, a informat DRDP Timişoara.

Constructorii Lotului IV al Autostrăzii A1 Lugoj – Deva au anunţat că în perioada 3 septembrie 2018 – 15 noiembrie 2018 traficul rutier de pe autostrada A1, între km 353+660 şi km 368+650, pe tronsonul cuprins între nodul rutier Deva şi nodul rutier Simeria va fi deviat pe Drumul Naţional 7 (centura Devei), segmentul Simeria-Deva – intersecţie DN7/DN76, informează Primăria Deva. „Măsurile au fost luate ca urmare a executării lucrărilor necesare pe porţiunea de autostradă dintre Deva şi Simeria, care realizează conexiunea între cele două segmente de autostradă, Lugoj – Deva şi Deva – Orăştie. Orice deteriorare adusă carosabilului, în această perioadă, ca urmare a traficului greu ce va tranzita oraşul, va fi suportată de firma constructoare. Participanţii la traficul rutier sunt rugaţi să dea dovadă de înţelegere”, a informat Primăria Deva.

Lotul IV construit de patru ani

La Şoimuş, în zona de la intrarea pe Autostrada A1 Deva – Orăştie au loc lucrări la nodul rutier şi la conexarea tronsoanelor de autostradă. Până la finalul acestui an, potrivit estimărilor constructorilor, Lotul IV al viitoarei autostrăzi Lugoj – Deva va fi realizat.

Lotul IV al autostrăzii se află în construcţie din primăvara anului 2014, iar cei 22 de kilometri ai tronsonului care cuprind şi nodul rutier de la Şoimuş ar trebui finalizaţi în acest an, potrivit reprezentanţilor Companiei Naţionale de Infrastructură Rutieră (CNAIR).

Autostrada Lugoj – Deva va însuma 100 de kilometri. Lotul I, dintre Traian Vuia - Sanoviţa, de 27,4 kilometri, a fost inaugurat în decembrie 2013, iar circa 16 kilometri din Lotul al doilea au fost deschişi circulaţiei anul trecut. Loturile III şi IV ar putea fi inaugurate până la sfârşitul acestui an, conform celor mai optimiste planuri. Pe aproape 15 kilometri din Lotul al doilea lucrările, care presupun construcţia unor ecoducte, nu au demarat.

