Hotelul Rusca a fost vândut. Ce preţ au obţinut proprietarii clădirii din centrul Hunedoarei

Hotelul Rusca, situat în Centrul civic al municipiului Hunedoara, a fost vândut cu 1,1 milioane de euro, anunţă compania SIF Hoteluri, proprietarea clădirii.

„SIF Hoteluri SA informează acţionarii că în data de 27 iulie 2021 a încheiat contractul nr. 1736 privind vânzarea din patrimoniu a Hotelului Rusca, activ situat în localitatea Hunedoara, compus din teren, clădire hotel, clădire club, împreună cu toate dotările sale. Preţul tranzacţiei este de 1,1 milioane euro la care se adaugă TVA aplicabil conform legislaţiei fiscale în vigoare”, se arată în raportul companiei de la bursă, publicat pe pagina de internet a companiei sif-hoteluri.ro.

Aceştia nu au precizat, până în prezent, cine sunt noii proprietari ai hotelului.

ASIF solicită explicaţii

Asociaţia Investitorilor la SIF-uri (AISIF) a transmis, luni, 2 august, conducerii SIF Banat Crişana (SIF1) o interpelare în care a solicitat lămuriri cu privire la situaţia hotelului din Hunedoara.



„SIF Hoteluri, care este o societate cotată deţinută în proporţie de 99% de SIF1, a decis vânzarea unui hotel în oraşul Hunedoara. Hotelul are o suprafaţă desfăşurată de 6.163,44 m2 şi 103 camere, iar preţul de vânzare stabilit este de 1,1 milioane euro fără TVA. Un preţ de sub 180€ pe metru pătrat plătit pentru un hotel complet echipat care până acum câteva luni era în stare de funcţionare pare extrem de mic. Vă rugăm să ne comunicaţi motivul pentru care s-a decis vânzarea unui activ valoros al SIF Hoteluri cu un asemenea preţ derizoriu”, se arată în comunicatul publicat pe pagina de internet a Asociaţiei Investitorilor la SIF-uri.



În urmă cu un an, compania a disponibilizat peste 30 de angajaţi ai hotelului şi a scos imobilul la vânzare. Hotelul Rusca a fost construit la începutul anilor 70 în centrul civic al Hunedoarei şi este clasificat la trei stele.

