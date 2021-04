COVID 19, situaţia în judeţul Hunedoara. Petroşani iese din carantină. Unde sunt cele mai multe cazuri

Marţi dimineaţă, începând ora 8.00, Petroşani iese din carantină, după ce a înregistrat o scădere constantă a incidenţei cazurilor de Covid – 19.

Municipiul Petroşani a intrat în carantină în data de 23 martie, de la ora 8.00 - în urma unui ordin al şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, la propunerea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă - imediat după ce incidenţa cazurilor a trecut de 6 la mia de locuitori. Tot atunci a fost instituită carantinarea zonală, pentru două săptămâni, şi în Brad şi Simeria.



Sebastian Mezei, directorul Direcţiei de Sănătate Publică Hunedoara, a precizat că de vineri Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Hunedoara a solicitat avizul Institutul Naţional de Sănătate Publică pentru scoaterea din carantină a municipiului Petroşani, ca urmare a scăderii incidenţei cazurilor de COVID - 19 sub şase la mie mai multe zile la rând. În schimb, pentru Brad şi Simeria, unde rata îmbolnăvirilor se menţine ridicată, carantinarea va fi prelungită cu o săptămână.

Carantinarea zonală l-a revoltat pe primar

Primarul Petroşaniului a declarat că decizia carantinării municipiului, pentru două săptămâni a fost nedreaptă. „Aşa cum am spus încă de la început, de la instituirea măsurii carantinării pentru municipiul Petroşani, nu sunt împotriva carantinei ca măsură de protecţie sanitară, dar, în cazul municipiului Petroşani consider că s-a acţionat nedrept şi în mod pripit. Petroşaniul a intrat în carantină la o incidenţă de 6,01 la mie, deşi în cazul altor localităţi această măsură s-a luat la o incidenţă mult mai mare sau nu a fost instituită deloc”, a declarat Tiberiu Iacob - Ridzi, primarul municipiului Petroşani. Autorităţile sanitare judeţene nu i-au împărtăşit opinia. Municipiul Petroşani rămâne, însă, în scenariul roşu, cu o incidenţă a cazurilor de 4,5 la mie.



Pe lângă Brad şi Simeria, din 27 martie, autorităţile au instituit carantina zonală şi în municipiul Orăştie, fapt care i-a nemulţumit pe unii dintre localnici. Primarul Orăştiei, Ovidiu Bălan, a considerat măsura nedreaptă.



Luni, în Brad au fost înregistrate 118 persoane infectate cu Covid 19 (în ultimele 14 zile), rata îmbolnăvirilor fiind de 7,7 cazuri la mia de locuitori. În Orăştie sunt 120 de cazuri (5.53 la mia de locuitori), iar în Simeria sunt 77 de persoane infectate (5,68 cazuri la mie). Şi oraşul Călan, cu o incidenţă de 6,23 de cazuri la mia de locuitori, riscă intrarea în carantină zonală. Municipiul Deva are, de asemenea, o incidenţă ridicată a îmbolnăvirilor cu Covid 19: 5,66 cazuri la mia de locuitori. În Deva, sunt 389 de persoane infectate cu noul coronavirus, cele mai multe din judeţ



Rata îmbolnăvirilor în judeţul Hunedoara este de 4,57 cazuri la mia de locuitori.



În localităţile aflate în carantină, potrivit CJSU Hunedoara, circulaţia şi staţionarea în spaţii publice a persoanelor sunt interzise, cu excepţia motivelor bine justificate, pe baza declaraţiei pe propria răspundere, legitimaţiei de serviciu sau a adeverinţei eliberate de angajator. Măsurile luate de CJSU prevăd şi limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri. Ieşirea persoanelor din locuinţă este permisă doar pe bază de declaraţie pe propria răspundere, legitimaţie de serviciu sau adeverinţă eliberată de angajator, după caz.

