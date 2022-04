Capcana ingenioasă întinsă de un poliţist unor cultivatori ilegali de canabis. Cum au fost prinşi

Tribunalul Hunedoara a condamnat, joi, cinci tineri la pedepse de până la doi ani şi jumătate de închisoare, cu suspendare, într-un dosar privind traficul de droguri.

Un centru de colectare a fierului vechi a fost depozit de canabis pentru clienţii din Valea Jiului

Cinci tineri au fost surprinşi de jandarmi pe munte, cu un pachet de canabis la ei. Cum au reacţionat

Traficant prins în timp ce livra canabis clienţilor aflaţi în carantină într-un hotel din Petroşani

Aceştia au fost acuzaţi că, din anul 2020, au fost implicaţi în comercializarea ilegală a unor droguri de mare risc (comprimate MDMA şi ciuperci halucinogene), procurate din străinătate şi introduse în România sub forma de colete transportate prin firmele de curierat. Unul dintre ei a fost acuzat a comandat online seminţe de cannabis şi spori de ciuperci psylocibe, pentru a le cultiva şi comercializa ulterior plantele.



„Inculpaţii au fost prinşi în flagrant având asupra lor parte din drogurile care fac obiectul dosarului, la locuinţele lor au fost găsite, cu prilejul percheziţiilor, droguri sau bunuri destinate porţionării drogurilor, au făcut obiectul unor măsuri de supraveghere tehnică în cadrul cărora fie au fost filmaţi şi fotografiaţi în timp ce aveau asupra lor droguri, fie li s-au interceptat autorizat convorbiri telefonice în cadrul cărora aceştia au discutat despre tranzacţii cu droguri de risc sau de mare risc. De asemenea, cumpărătorii care s-au aprovizionat de la inculpaţi cu droguri ori persoane care au asistat la operaţiuni cu droguri desfăşurate de inculpaţi au fost identificaţi şi audiaţi, declaraţiile acestora incriminându-i pe inculpaţi”, se arată în dosar.

Au rămas fără ultima plantă

Potrivit anchetatorilor de la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, doi dintre tineri au cultivat mai multe fire de cannabis, patru dintre ele într-o zonă împădurită din vecinătatea Devei. În vara anului 2020, au cules plantele lăsând în urma lor doar una. Un poliţist le-a întins o capcană, cu ajutorul plantei lăsate în urmă.



„La locul culturii au fost amplasate mijloace de supraveghere tehnică, care au surprins şi filmat pe cei doi inculpaţi in zona culturii. După ce aceştia au recoltat tri dintre cele patru plante de cannabis, ultima plantă a fost recoltată de poliţişti, respectiv de investigatorul sub acoperire care, în limitele legii, a întins inculpaţilor o capcană în care aceştia au căzut. Mai precis, investigatorul a lăsat o hârtie cu un număr de telefon în locul ultimei plante recoltate de el, iar inculpaţii l-au contactat pe investigator, solicitând restituirea plantei despre care au afirmat că le aparţine, iar in cadrul discuţiilor cu investigatorul au dat detalii cu privire la vârsta şi dimensiunea plantei, precum şi cu privire la perioada la care estimau că aceasta va ajunge la maturitate”, se arată în dosar.



Cei cinci şi-au recunoscut faptele de care au fost acuzaţi.

Vă recomandăm să citiţi şi:

Viteza ameţitoare cu care a fost prins circulând un tânăr care s-a urcat băut şi drogat la volan

Un tânăr a crezut că îşi va găsi dragostea de Ziua Îndrăgostiţilor, dar a ajuns acasă bătut şi jefuit

De ce au fost achitaţi medicii oncologi arestaţi de DIICOT, în 2013: „Au dat o şansă la viaţă bolnavilor”