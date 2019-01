Avram Iancu, înfuriat la culme de colegul maghiar: „Eşti un câine şi nu un om. Ai mai înjunghiat o dată pe Avram Iancu”

Maratonistul Avram Iancu a plecat într-o cursă de peste 600 de kilometri între Petroşani şi Constanţa, pentru a se antrena înaintea ultramaratonului arctic, însă a rămas fără sania pe care o împrumutase de la Levente Polgar.

La scurt timp după ce a pornit din Petroşani spre Constanţa, sportivul Avram Iancu a rămas fără sania în care îşi transporta proviziile. De vină, susţine hunedoreanul într-o postare pe Facebook, a fost colegul său, Levente Polgar, care a decis să îi ia înapoi sania pe care i-a împrumutat-o pentru a participa, în luna martie, la cel mai dificil maraton din lume, 6633 Arctic Ultra 2019.

„Un <<om>> care se dovedeşte că este un câine şi nu un om, a venit şi mi-a luat sania pe care mi-a împrumut-o pentru 6633. Motivul? Pentru că de ce am plecat spre Constanţa? Că el nu mi-a dat-o pentru Constanţa. Levi! Am o întrebare: tu înainte să pleci la 6633 nu te-ai antrenat deloc pe drumurile României? Ţi-am cerut sania cu o lună de zile înainte, nu că s-o ţin bibelou. Nu ştiu ce te-a supărat aşa de tare că am plecat spre Constanţa. Din moment ce mi-ai împrumutat-o, este a mea până la predare şi nu trebuie să dau nimănui raportul dacă mă antrenez în jurul casei, oraşului, judeţului sau la Marea Neagră. Şi dacă ţi-aş fi greşit cu ceva…. a lua sania unui om care este în plină acţiune te descalifică atât că sportiv, dar mai ales ca om. Află domnule Levente că incursiunea mea spre Marea Neagră va continua! Pe mine nu mă opreşte decât Dumnezeu! Dar dacă am binecuvântarea lui nu mă poţi tu opri prin actele tale josnice. Am sponsori super tari şi o sanie este o nimica toată. (...) Uite că ai mai înjunghiat odată pe la spate. Pe Avram Iancu! Pentru gestul tău incalificabil îţi spun ce i-a spus Băsescu lui Patriciu! Să-ţi fie ruşine Levente Polgar! M-ai lăsat că un câine, la marginea drumului, noaptea cu 30 de kile de acareturi. Să-ţi fie ruşine Levente Polgar!”, a scris Avram Iancu pe Facebook.

„Amândoi avem vina noastră”

Levente Polgar a relatat că înainte de a veni să îşi ia sania înapoi i-a trimis un mesaj sportivului din Petroşani, dar acesta nu l-a luat în serios.

„Amândoi avem vina noastră. Postarea lui este deplasată. Când a venit la mine la poartă, nu mi-a zis de încă o incursiune egală cu distanţă maratonului arctic. Că să fiu şi corect, eu în martie pornesc în alergare către Laponia. Am zis ok, îl aştept până vine el cu sania. Dar gestul lui nu are limite de ruşine, în special că este şi decorat cu ordinul naţional Steaua României, în grad de Cavaler. M-a durut să aflu de pe Facebook despre plecarea sa spre Constanţa. Cinstit era să mă fi sunat şi să îmi fi spus. Eu i-am dat un bun pentru competiţie, nu să se antreneze. I-am trimis un mesaj, dar nu l-a luat de bun”, a declarat, pentru adevarul.ro, Levente Polgar. Iniţiall, el nu a dorit să comenteze remarcile despre „înjunghierea pe la spate a lui Avram Iancu”.

Apoi a menţionat:

„Pentru cei care mă cunosc mai puţin, sunt un etnic maghiar, alergător de ultramaraton, singurul din Lume cu handicap, deoarece îmi lipseşte membrul superior drept, eu în toate competiţiile participând sub Tricolorul României. Iubesc România, de aceea ani la rând am alergat de Ziua Naţională, 1 Decembrie, câte 40 km cu drapelul României în singura mea mână, din oraşul unde locuiesc, Aiud, până la Alba-Iulia, Capitala Unirii, pentru a duce mesajul că şi noi etnicii maghiari iubim ţara în care trăim. În urmă cu doi ani, cu această ocazie, a venit şi a alergat alături de mine câţiva kilometri şi sportivul Marius-Avram Iancu din Petroşani, împreună cu care am participat, anul trecut, la Ultramaratonul Arctic ”6633”, la Cercul Polar, ambii sub steagul României. Am fost insultat şi calomniat de colegul meu în public, care a recunoscut că sania nu i-am dat-o pentru Constanţa, dar cu toate acestea m-a făcut ”câine şi nu om”, a zis că ”actele” mele sunt ”josnice”, ”gestul” meu este ”incalificabil”, mi-a transmis să-mi fie ruşine etc. (...)

Cred că am fost discriminat în public de colegul meu care a scris: ”Uite că ai mai înjunghiat odată pe la spate. Pe Avram Iancu!”, cu referire fină la faptul că eu sunt ungur, iar el, Iancu Marius-Avram, l-ar întruchipa pe marele erou român Avram Iancu, cu care nu are nicio legătură, în afară de numele de familie şi o parte din prenume. După ce mi-am recuperat bunul abuziv folosit, eu nu l-am lăsat pe colegul meu pe marginea drumului, ”ca pe un câine”, cum a pretins, ci i-am oferit doi saci noi, curaţi, pentru a depozita ceea ce avea în sanie şi l-am rugat să îl ducem până în cel mai apropiat oraş, aşa cum apare şi pe filmare, dar el a refuzat. Pentru conduita ta faţă de mine, un etnic minoritar, persoană cu handicap, îţi spun: ”Nu fi mârlan, Marius-Avram !”, a precizat Levente Polgar

Cine sunt ce doi ultramaratonisşti

Avram Iancu este născut la 18 februarie 1976 la Petroşani, este bibliotecar şi practică sportul de la vârsta de 10 ani. A devenit primul român care s-a încumetat să traverseze înot Canalul Mânecii, fără întrerupere şi fără costum de neopren, în 2016. În 2017, după 89 de zile, a reuşit traversarea înot a Dunării, pe o distanţă de 2.860 de kilometri, de la un capăt la celălalt, fără costum de neopren. A pornit în aventura sa în 21 iunie, motivat de o carte scrisă de Jules Verne.

Originar din Aiud şi etnic maghiar, Levente Polgar, care a rămas fără o mână de la vârsta de şase ani, este primul sportiv cu handicap acceptat la “6633 Arctic Ultra”, ultramaratonul de la Cercul Polar, considerat cel mai dur din lume. Polgar este şi voluntar Invictus.

Vă recomandăm să citiţi şi:

VIDEO Românul Avram Iancu în faţa performanţei uimitoare. A ajuns la finalul cursei de aproape 3.000 de kilometri de înot pe Dunăre

Bibliotecarul Avram Iancu a devenit primul român care a traversat înot, fără costum de protecţie, Canalul Mânecii

FOTO Avram Iancu a fost primit ca un erou de români. Mesajul emoţionant al maratonistului de pe Dunăre

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: