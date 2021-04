Bugetul, amânat din cauza „butonul roşu”. Microfonul „trădător” al preşedintelui de şedinţă VIDEO

Şedinţa ordinară a Consiliului Local Focşani, în care ar fi trebuit să se aprobe bugetul municipiului pe anul 2021, a fost amânată până cel puţin după sărbătorile pascale, din cauza unei defecţiuni tehnice voite, după cum zic unii, sau accident, cum spun alţii, a microfonului preşedintelui de şedinţă.

Un microfon ceva mai special, prevăzut cu buton roşu, prin care cel care conduce şedinţele de Consiliu Local are posibilitatea să întrerupă intervenţiile aleşilor care abundă în declaraţii sau vorbesc pe lângă subiect, lucru care se întâmplă de multă vreme în şedinţele Consiliului Local Focşani.

Culmea, marţi, 27 aprilie, acest microfon de la care ar fi trebuit să conducă şedinţa viceprimarul Ana Maria Dimitriu s-a defectat din senin (luni seara a funcţionat perfect la şedinţele de comisii), astfel că liberala, în calitate de preşedinte de şedinţă, a decis suspendarea lucrărilor, pentru 15 minute, în scopul rezolvării problemei apărute.

„Până la remedierea situaţiei, luăm o scurtă pauză”, a spus viceprimarul, în vociferările aleşilor PSD şi primarului Cristi Misăilă, adversar declarat al Anei Maria Dimitriu, cu care are permanent meciuri în şedinţe.

Au urmat minute bune în care aparatul tehnic a încercat să repare „drăcovenia”, lucru care nu s-a întâmplat, concluzia transmisă preşedintelui de şedinţă fiind că microfonul este în garanţie şi trebuie trimis la firma de unde a fost cumpărat, pentru rezolvarea defecţiunii.

Prin urmare, Ana Maria Dimitriu a decis închiderea şedinţei, pe motiv că nu-şi poate exercita atribuţiile de preşedinte. De altfel, în sală au avut loc dialoguri zgomotoase între consilierii puterii şi cei ai opoziţiei, care cu siguranţă s-ar fi întâmplat şi pe parcursul întregii şedinţe dacă aceasta s-ar fi desfăşurat, lucru care a arătat că preşedintele de şedinţă nu avea nicio şansă să ţină situaţia sub control, în ciuda fermităţii sale.

Sabotaj sau accident?

Ulterior, într-o conferinţă de presă, viceprimarul şi consilierii PNL au declarat că s-a încercat un sabotaj din partea primarului: ”Nu am putut să-mi desfăşor atribuţiile din cauză că sistemul audio avea defecţiuni, primarul neasigurând condiţiile tehnice pentru desfăşurarea şedinţei. Codul administrativ şi Regulamentul de funcţionare a Consiliului Local Focşani nu sunt un moft, încălcarea legii nu se va întâmpla. De când am început activitatea ca viceprimar, am descoperit multe probleme, poate de aceea mi-au fost retrase mare parte din atribuţii. Este un boicot la adresa mea, ca viceprimar din partea PNL. Aşteptăm o nouă convocare a şedinţei Consiliului Local din partea domnului primar.”, a precizat viceprimarul Ana Maria Dimitriu.

La rândul său primarul Cristi Misăilă a reacţionat tot într-o conferinţă de presă, spunând că nu ştie ce s-a întâmplat cu microfonul.

”A fost un incident nefericit, nu ştiu ce s-a întâmplat (n.r. cu microfonul preşedintelui de şedinţă). Chestia cu butonul roşu este o găselniţă. Colegii mei au pus la dispoziţia doamnei viceprimar un alt microfon. Cel pe care îl voia doamna viceprimar îl folosea în mod abuziv şi discreţionar”, a declarat primarul Cristi Misăilă.

Edilul crede că majoritatea din Consiliul Local nu i-ar fi aprobat cele două proiecte importante de pe ordinea de zi, bugetul şi avizarea documentaţiei pentru serviciul de iluminat public şi din această cauză s-a întâmplat ca şedinţa să fie suspendată.

Acesta nu a precizat când va convoca o nouă şedinţă, ştiut fiind faptul pentru aprobarea bugetului nu poate fi stabilită o şedinţă după o zi pe alta, ci trebuie să treacă cinci zile, ceea ce înseamnă nu mai devreme de săptămâna viitoare.

USR-PLUS: atitudine dispreţuitorare a primarului

USR PLUS a reacţionat la rândul său printr-un comunicat de presă şi îi solicită primarului Misăilă asigurarea unor condiţii standard pentru desfăşurarea şedinţelor Consiliului Local.

"Aparent nesemnificativă dupa părerea primarului Misăilă, această defecţiune ar fi influenţat în mod hotărâtor eficienţa şi desfăşurarea civilizată a dezbaterilor, deoarece nu i-ar fi permis preşedintelui de sedinţă să aibă control asupra duratei standard alocată intervenţiei fiecărui consilier, şi, foarte important, asupra limbajului, deseori suburban, folosit de către unii consilieri PSD. Fiind o şedinţă extrem de importantă, în care erau supuse pe ordinea de zi un număr de 44 de proiecte, cel mai important fiind aprobarea bugetului pe anul 2021, era nevoie de eficienţă maximă şi de aceea nu s-a permis desfăşurarea şedinţei, fără asigurarea condiţiilor standard", arată USR-PLUS.

"Nu putem să nu constatăm atitudinea dispreţuitoare a primarului Misăilă faţă de decizia reprezentanţilor PNL-USR PLUS de a întrerupe şedinţa. Singura concluzie ar fi că dumnealui şi aleşii PSD sunt atât de obişnuiţi cu şedinţe desfăşurate în haos, încât respectul faţă de eficienţă şi asigurarea unei atmosfere civilizate sunt concepte care depăşesc capacitatea lor de înţelegere. Dacă va fi nevoie, ne asumăm şi acest rol, de implementare a calităţii şi decenţei în comportamentul reprezentanţilor PSD", potrivit viceprimarului USR-PLUS Alexandra Tătaru.

