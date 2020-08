Drama unei fete care nu-şi poate îngropa mama moartă de 10 zile. „Nici vorbă de COVID. Încalcă legea fără să le pese“

Aurelia Mădălina Stamate, în vârstă de 51 de ani, a decedat pe data de 1 august, femeia având multe probleme de sănătate: era cardiacă, avea o boală autoimună şi diabet. Cu câteva ore înainte de deces, Aurelia Stamate a fost văzută de medicul de familie pentru că nu se simţea bine. "Doamna doctor a consultat-o şi ne-a spus că are o răceală puternică. Nici vorbă de Covid. Avea alte simptome. I-a dat un tratament, dar noaptea a murit. Cauza decesului a fost insuficienţă cardiacă", a declarat Ivona Stamate, fiica femeii.

Cum s-a încălcat protocolul INSP

Conform protocolului elaborat de Institutul Naţional de Sănătate Publică, unei persoane decedate i se recoltează doar probe necroptice din plămâni. Or, la Craiova încărcătura a apărut pentru că femeii i s-au recoltat nu una, ci două probe, atât din plămâni, cât şi din nas. Rezultatul a ieşit negativ la plămâni, dar proba necroptică nazo-faringiană a avut rezultat pozitiv, iar DSP a dispus ca Aurelia Stamate să fie înmormântată pe protocol COVID-19

Documentul emis de Institutul Naţional de Cercetare Cantacuzino din Bucureşti

Documentul emis de Spitalul de Boli Infecţioase Victor Babeş Craiova

"Pentru că a murit la domiciliu, a venit Poliţia. Când au auzit că mama a tuşit înainte de a muri, am înţeles că poliţiştii au cerut să-i facă testul COVID. Pe data de 3 august, i-au prelevat probe din nas. Deci după 70 de ore. Proba a fost lucrată la Craiova şi a ieşit pozitivă. Pe data de 4 august, i-au prelevat probe din plămâni şi Institutul Cantacuzino din Bucureşti a spus că rezultatul este negativ. Cu toate acestea, DSP a zis că nu o putem ridica pe mama de la morgă s-o înmormântăm creştineşte", povesteşte Ivona Stamate.

„Ne-au anunţat pe 7 şi pe 8 că suntem în carantină de pe 5 august“

Degeaba tânăra şi tatăl său au umblat zile întregi pe la toate instituţiile din Craiova să ceară explicaţii. Abia după ce familia a făcut public cazul, DSP Dolj a reacţionat şi a început să trimită familiei mesaje pe whatapp. Primul mesaj a fost dat pentru nepotul femeii decedate.

"Berceanu Cristian este copilul meu. Este sugar, are 2 luni. Pe data de 7 august, la ora 13,10, am primit mesaj de la DSP că fiul meu intră în carantină de pe data de 5 august şi i se cerea să declare că este de acord cu măsura impusă. Deci, bunica lui a tuşit înainte de a muri şi au zis că are COVID. Altceva n-a mai contat. Nici măcar proba din plămâni. Apoi, pe data de 8 august am primit şi noi mesaj că suntem carantinaţi tot de pe 5 august. Deci, ne-au anunţat pe 7 şi pe 8 că suntem în carantină de pe 5 august. Nici de data asta nu ne-au dat nicio explicaţie", a mai declarat Ivona Stamate.

Familia Stamate a intrat în carantină de pe data de 8 august. Conform documentului transmis de DSP trebuie să rămână la domiciliu până pe data de 18 august. Până atunci, trupul neînsufleţit al Aureliei Stamate va râmâne la morga Spitalului Filantropia din Craiova, acolo unde se află din 1 august.

Conducerea DSP Dolj nu a oferit, până în acest moment, niciun fel de explicaţie despre acest caz.