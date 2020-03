VIDEO Viaţa continuă pe Facebook. Cum se desfăşoară „în carantină“ spectacole de teatru, recitaluri, sesiuni de citit poveşti sau ore de sport

În premieră, teatrul independent „Unteatru“ îşi difuzează spectacolele în direct pe reţeaua de socializare cea mai folosită de români – Facebook. În fiecare seară, de la ora 19.00, spectatorii iau loc în spaţiul lor confortabil de acasă şi urmăresc, de la distanţă, piesa jucată de actori în sala de teatru.

Totul e să cumperi un bilet la reprezentaţie, de pe platformele indicate de „unteatru“. Asistenţa este deja mai numeroasă decât capacitatea sălii de teatru, iar la final aplaudă călduros.

„Rămâneţi acasă, venim noi la noi. Ne-am pus toate resursele la bătaie ca serile să fie puţin mai senine. Luăm toate măsurile de prevenţie. Spaţiul de joc, recuzita, cabinele şi echipamentele tehnice, grupurile sanitare şi spaţiile de tranzit din unteatru sunt dezinfectate periodic. Accesul în spaţiu este permis pentru un număr maxim de 10 persoane“, transmit organizatorii.

GALERIE FOTO CU ARTIŞTII DE PE FACEBOOK

Teatrul Ţăndărică a luat decizia de a transmite gratuit spectacolele sale pentru cei mici. „Hei, mici spectatori, părinţi şi bunici! Lui Ţăndărică îi e dor de voi! Chiar dacă deocamdată nu ne mai putem întâlni, începând de mâine vom transmite spectacolele pe pagina noastră de Facebook! Foarte important! Spectacolele vor fi disponibile în regim de transmisie live şi vor putea fi vizionate timp de 90 de minute începând cu ora programată. Spectacolele vor putea fi vizionate exclusiv pe pagina noastră de Facebook, Teatrul Ţăndărică România. Spectacolele vor începe la ora anunţată în program (ora noastră obişnuită de la Sala Ţăndărică; de luni până vineri de la ora 10:00 şi sâmbătă şi duminică de la ora 11:00) şi vor fi vizibile pentru o perioadă limitată de timp. Pentru a viziona transmisiile este suficientă o conexiune bună de internet. Transmisiunile sunt gratuite“, au anunţat actorii.

De acasă, din ultimul trimestru de sarcină, Dana Rogoz (captură video dreapta) citeşte zilnic o poveste pentru cei mici. „La ora 16.00 intru live pe Facebook, pentru a le citi copiilor care au rămas acasă. În fiecare zi voi citi o poveste nouă. În felul acesta, susţin mesajul de a rămâne acasă în siguranţă, dar vin şi în ajutorul părinţilor, care au nevoie măcar de 10-20 minute libere“, a anunţat actriţa.

Tot de acasă, un tânăr muzician în vârstă de 19 ani, Ştefan Milutinovici, elev în ultimul an de liceu la Colegiul Naţional I.L. Caragiale din Bucureşti, intră seara pe Facebook şi le cântă celor care i se alătură în „Live Anti Corona“. „Am vrut să încep de miercurea trecută, când încă nu văzusem înregistrările cu italienii cântând la balcoane, dar am dat drumul live-ului la sfârşit de săptămână, când era clar că toată lumea va sta acasă. Am vrut să îi fac pe oameni să se simtă bine. Programul îl fac în funcţie de inspiraţia de moment“, spune Ştefan, îndrăgostit de folclorul autohton.

Fan al lui Tudor Gheorghe, tânărul are în palmares premii la festivaluri unde, printre altele, a cucerit publicul cu cântece de cătănie. „Fluierul este instrumentul meu preferat. Cânt la instrumente uitate în timp, cum ar fi cavalul, ocarina, cimpoiul, cobza, naiul; dar şi la instrumente cu sonorităţi aparte, ale altor culturi - cum ar fi mandolina, bouzouki, dulcimera, bodhran, banjo sau balalaika“, este hotărât Ştefan Milutinovici, fiu de geologi pasionaţi de natură şi de muzică, care va da admitere la Conservator.

Ana Maria Baicu, o antrenoare de gimnastică din Bucureşti, îşi ţine orele fiind urmărită de eleve la televizorul de acasă. „Fetiţei noastre îi place la nebunie gimnastica, dar acum mersul la sală a devenit acum problematic. Profesoara, care a fost gimnastă de performanţă, a făcut ce face orice antreprenor responsabil: a căutat şi a găsit o soluţie - a achiziţionat un abonament pentru un soft de videoconferinţe. Iar duminică aşa s-a ţinut prima lecţie de la distanţă“, relatează Carmen, mama fetiţei.

Alt instructor de yoga, Ovidiu Atanasiu, îşi ţine de asemenea cursurile online, la liber pe pagina de Facebook, printre elevele sale aflându-se şi Alina-Maria de Roumanie, soţia prinţului dezmoştenit Nicolae.

Dan Cristian Mihăilescu, fotograful Mării Negre cum este cunoscut în mediul online, postează zilnic imagini cu marea. Răsăritul îl prinde întotdeauna pe plajă, căutând cele mai aprinse culori ale naturii. „Vă voi împărtăşi spectacolul naturii care explodează în mii de culori. Pentru cei care sunt izolaţi la domiciliu sau chiar la muncă, vedem marea în fiecare zi... până nu s-o mai putea“, promite Dan.

Doi tineri din Constanţa au creat un colind de COVID-19. Pe muzica celebrului cântec „Hai acasă“ interpretat de Gil Dobrică (după piesa originală a lui Ray Charles), jurnalistul Andrei Amza a făcut versuri pe care le-a încredinţat lui Cristian Gabriel Munteanu, solistul unei trupe de cover-uri, Acoustic Dream, populară în cluburile de pe litoral.

„Stai acasă, că-i mai bine / Stai acasă, nu pleca pe drum / Bagă Netflix, bagă multe filme / Iarbă verde, dar nu pleca pe drum / Ia săpun, freacă mâna / Viruşi repezi, trecători“, sună noul refren de coronavirus. „Mi s-a părut super tare ideea. Eram singur şi am înregistrat clipul cu telefonul, la mine în sufragerie. A fost foarte bine primit colindul nostru, multora le-a plăcut, câţiva n-au apreciat umorul. Dar e un îndemn la precauţie spus pe o melodie foarte cunoscută, ca mesajul să ajungă la cât mai mulţi“, spune muzicianul.

