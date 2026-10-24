25 octombrie: Ziua în care Armata Română eliberează orașul Carei de sub ocupația horthystă

Pe 25 octombrie este sărbătorită Ziua Armatei Române, care marchează eliberarea orașului Carei de sub ocupația horthystă, în 1944, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Tot la această dată, în 1925, s-a născut Ioan Chirilă, unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști sportivi din România.

Monumentul ostașului român de la Carei Foto: Wikipedia

1881: S-a născut pictorul Pablo Picasso

Născut pe 25 octombrie 1881, în orașul Malaga, Spania, Pablo Ruiz Picasso a fost un pictor și sculptor spaniol care și-a petrecut cea mai mare parte a vieții în Franța.

Pablo Picasso Foto: Shutterstock

Picasso este considerat unul dintre fondatorii cubismului și un pionier al sculpturii construite și al colajului, remarcându-se totodată prin diversitatea stilurilor artistice pe care le-a explorat de-a lungul carierei.

Printre cele mai cunoscute opere ale sale se numără „Les Demoiselles d'Avignon” (1907) și pictura antimilitaristă „Guernica” (1937), o reprezentare dramatică a bombardării orașului Guernica de către forțele aeriene germane și italiene în timpul Războiului Civil Spaniol.

Picasso și-a început pregătirea artistică formală la vârsta de șapte ani, sub îndrumarea tatălui său, José Ruiz y Blasco.

În primul deceniu al secolului XX, stilul său s-a schimbat pe măsură ce a experimentat diverse teorii, tehnici și idei.

Deosebit de prolific de-a lungul vieții, Picasso a dobândit o faimă internațională și o avere considerabilă datorită contribuțiilor sale revoluționare la artă, devenind una dintre cele mai cunoscute personalități ale artei secolului XX.

S-a stins din viață pe 8 aprilie 1973, în comuna Mougins din Franța.

1925: S-a născut jurnalistul Ioan Chirilă

Născut pe 25 octombrie 1925, în Ismail, Ucraina, Ioan Chirilă a fost un jurnalist sportiv și scriitor român de cărți pe teme sportive.

Ioan Chirilă Foto: Arhivă

Potrivit Agerpres, în 1940, marele gazetar s-a mutat împreună cu familia la Galați, apoi la Brăila, unde a absolvit liceul.

A urmat Facultatea de Drept, pe care a terminat-o în 1949. În tinerețe, a jucat fotbal la nivel de juniori, însă o accidentare gravă i-a întrerupt cariera. În timpul facultății, a practicat și voleiul, tenisul și atletismul.

Și-a început cariera jurnalistică în 1956, ca redactor la Editura de Cultură Fizică și Sport, iar din 1964 a lucrat la cotidianul Sportul popular, unde a ocupat mai multe funcții editoriale.

În 1993, a devenit director general al Gazetei Sporturilor, iar din 1997 a fost senior editor la ProSport.

A relatat de la opt ediții ale Cupei Mondiale FIFA și de la Jocurile Olimpice de la München (1972) și Barcelona (1992). În cei 34 de ani de activitate publicistică, a scris 29 de volume despre sportivi și evenimente sportive. Pentru activitatea sa, a primit numeroase premii și distincții de specialitate. De asemenea, a fost și un foarte bun traducător.

A fost căsătorit cu actrița și directoarea de teatru Iarina Demian, alături de care a avut doi copii, Ionuț Chirilă, antrenor de fotbal, și Tudor Chirilă, actor și interpret.

În semn de recunoaștere a contribuției sale la presa sportivă, Asociația Presei Sportive din România acordă anual Premiile „Ioan Chirilă”, iar majoritatea cărților sale au fost premiate de aceeași organizație.

A fost membru al Uniunii Scriitorilor din România și a murit la București, la 21 noiembrie 1999.

1936: Adolf Hitler și Benito Mussolini au creat Axa Roma–Berlin

Potrivit Britanica, axa Roma–Berlin a fost o alianță formată în 1936 între Italia și Germania. Un acord care apropia informal cele două state fasciste a fost încheiat la 25 octombrie 1936, la inițiativa ministrului italian de externe, Galeazzo Ciano.

Benito Mussolini și Adolf Hitler Foto: Wikipedia

Alianța a fost oficializată prin Pactul de Oțel, semnat în 1939. Ulterior, termenul „Puterile Axei” a ajuns să includă și Japonia.

1944: Armata română intră în orașul Carei, preluând controlul asupra întregului teritoriu pierdut în 1940

Potrivit Ministerului Apărării, în toamna anului 1944, Armatele 1 și a 4-a române au fost angajate în ofensiva pentru eliberarea părții de nord-est a României, al cărei obiectiv a fost atins între 21 și 25 octombrie, când forțele inamice au fost alungate din orașele Carei și Satu Mare, dincolo de granița româno-ungară.

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Pentru eliberarea orașului Carei, a fost concepută o mare manevră de învăluire, cu patru divizii din Corpul 6 Armată, în timp ce Corpul 2 Armată împreună cu Divizia 11 Infanterie aveau să atace de la sud rezistența inamicului din Satu Mare.

Atacul a început în seara zilei de 24 octombrie, iar militarii Regimentelor 34 și 40 Infanterie au angajat lupte de stradă, în aceeași noapte, iar dimineața zilei de 25 octombrie au eliberat orașul Carei.

De aceea, în fiecare an, pe 25 octombrie, este sărbătorită Ziua Armatei Române.

1984: S-a născut cântăreața americană Katy Perry

Născută pe 25 octombrie 1984, în Santa Barbara, California, Katy Perry (numele real Katheryn Hudson) este o cântăreață americană.

Katy Perry Foto: Instagram

Potrivit Billboard, Perry a început să cânte în biserică încă din copilărie, iar în 2001 și-a lansat cariera muzicală sub numele Katy Hudson, odată cu un album omonim de muzică creștină.

După ce a adoptat numele de scenă Katy Perry, artista a lansat, în 2008, cel de-al doilea album, „One of the Boys”, care a ajuns pe locul al nouălea în clasamentul Billboard 200. Primul single al materialului, „I Kissed a Girl”, a devenit prima piesă a artistei care a ocupat locul întâi în Billboard Hot 100, unde s-a menținut timp de șapte săptămâni.

Pe lângă colaborările cu Snoop Dogg și Kanye West, Katy Perry a lucrat cu numeroși alți artiști, printre care Daddy Yankee, Calvin Harris, Pharrell Williams, Timbaland, Migos, John Mayer și Juicy J.

În 2012, revista Billboard a desemnat-o Femeia anului.

2001: Microsoft a lansat sistemul de operare Windows XP

Windows XP este o versiune a sistemului de operare Microsoft Windows NT, lansată în magazine pe 25 octombrie 2001. A succedat sistemului Windows 2000 pentru utilizatorii business și Windows Me pentru utilizatorii casnici.

Foto: Wikipedia

La lansare, Windows XP a fost primit foarte bine de critici, fiind apreciat pentru interfața mai intuitivă, performanța și stabilitatea superioare versiunilor anterioare, suportul multimedia extins și instrumentele îmbunătățite pentru rețea și inscripționarea CD-urilor.

Au fost remarcate și numărul mai mare de drivere integrate și compatibilitatea cu numeroase programe, deși unele aplicații mai vechi, în special cele pentru MS-DOS, nu funcționau corect.

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Printre criticile aduse s-au numărat sistemul de activare a produsului, noul model de licențiere și aspectul copilăros al temei implicite, Luna.

Windows XP a fost succedat de Windows Vista, lansat în 2007.

Suportul standard pentru Windows XP s-a încheiat la 14 aprilie 2009, iar cel extins, la 8 aprilie 2014.

2011: A murit regizorul Liviu Ciulei

Născut pe 7 iulie 1923, în București, Liviu Ciulei a fost regizor, actor, scenograf, arhitect și profesor universitar român. A fost artist emerit.

Liviu Ciulei Foto: Studiourile Buftea

În 1942 s-a înscris la Facultatea de Arhitectură, iar în anul 1943 la Conservatorul de Artă Dramatică, urmând cursurile în paralel. În anul 1946 a absolvit Conservatorul, apoi a făcut stagiul militar, obţinând gradul de sergent.

La 23 de ani, student la arhitectură, a regizat şi a făcut decorurile pentru primul său spectacol profesionist, "Poveste stranie".

Între anii 1948 şi 1956 a realizat scenografia la mai multe spectacole de teatru, în unele dintre acestea interpretând şi diverse roluri. Din anul 1951, a început să joace şi în filme, primul fiind "în sat la noi", în regia lui Jean Mihail şi Victor Iliu.

Liviu Ciulei, tatăl regizorului de film Thomas Ciulei, a fost profesor de teatru la două universităţi prestigioase, Columbia University şi New York University, dar şi membru de onoare al Ordinului Arhitecţilor.

S-a stins din viață pe 25 octombrie 2011, la Munchen, Germania.