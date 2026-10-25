 Un copil de 13 ani din Ialomița, urmărit cu mașina și bătut de tatăl unui coleg. Totul a fost filmat | adevarul.ro
search
Duminică, 25 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Video Un copil de 13 ani din Ialomița, urmărit cu mașina și bătut de tatăl unui coleg. Totul a fost filmat

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Un băiat de 13 ani din județul Ialomița ar fi fost urmărit cu mașina și agresat de tatăl unui coleg de școală, după un conflict între cei doi elevi. Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere, iar părinții victimei au sesizat poliția.

Agresiunea a fost surprinsă de camerele video
Agresiunea a fost surprinsă de camerele video Foto: Captură Foto / Youtube

Incidentul a pornit de la o neînțelegere mai veche între cei doi copii, care s-au certat din nou în timp ce se aflau la școală, notează observatornews.ro. 

În loc să lase situația să fie rezolvată pe cale legală, tatăl unuia dintre elevi ar fi decis să intervină personal. Acesta s-ar fi urcat la volan și l-ar fi urmărit pe celălalt băiat pe un câmp.

După ce a ajuns în dreptul copilului, bărbatul ar fi coborât din mașină și l-ar fi lovit cu picioarele.

Părinții băiatului agresat au obținut imaginile surprinse de camera de supraveghere a unui vecin și s-au prezentat la poliție pentru a depune o plângere.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs incidentul și să dispună măsurile legale care se impun.

Cazul readuce în atenție problema violenței în care sunt implicați copiii și riscul ca disputele dintre elevi să escaladeze atunci când adulții aleg să intervină prin agresiune, în loc să apeleze la școală sau la autorități.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
NATO 3.0, un pariu periculos: planul administrației Trump riscă să dărâme cei doi piloni fundamentali care protejează Europa
digi24.ro
image
Maria Zaharova, mesaj pentru Giorgia Meloni: „Să-l asculte pe Al Bano, care cere redeschiderea porţilor pentru Moscova”
stirileprotv.ro
image
Oana Pellea, în război cu organizația care gestionează banii din drepturile artiștilor. Totul a pornit de la sumele pentru interpretările lui Amza Pellea. Judecătorii somează CREDIDAM să arate ce a făcut cu milioanele de euro încasate
gandul.ro
image
Obama îl face praf pe Trump înaintea alegerilor: „N-am mai văzut un președinte atât de corupt”
mediafax.ro
image
Daniel Pancu, riști să pierzi vestiarul! Bogdan Baratky dezvăluie episodul tensionat de la FCSB – Rapid 4-1
fanatik.ro
image
Membra PCR care a evadat din „raiul comunist” ascunsă în camionul iubitului englez. Ce măsuri a luat Securitatea ceaușistă când a aflat povestea de la BBC
libertatea.ro
image
Ultima fortăreață a „imperiului Wagner”: Cum a reușit un playboy răsfățat să țină în viață cea mai notorie forță de mercenari din lume
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
5.000.000 de euro! Gigi Becali a anunțat că e gata să dea lovitura, după FCSB - Rapid 4-1
digisport.ro
image
Simona Trașcă și Marian Buzilă sărbătoresc doi ani de relație! Cum reușesc să mențină vie flacăra iubirii
click.ro
image
Scara care arată ca un evantai uriaș și pare că sfidează gravitația. Construcția spectaculoasă inaugurată la Shanghai
antena3.ro
image
BREAKING. Lovitură dură pentru Cluj. O multinaţională gigant dă afară sute de oameni
zf.ro
image
Scene de groază într-un sat din Ialomița: un bărbat a încercat să lovească un copil cu mașina, apoi l-a bătut
observatornews.ro
image
Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, în noaptea în care a izbucnit scandalul între Claudia Ion și ispita-pilot: 'A tras-o de...' 😮
cancan.ro
image
De ce poștașii vor duce pensia cu o mică întârziere în noiembrie? Când intră pensia pe card? În ce ordine?
newsweek.ro
image
GALERIE FOTO. HOT! Anna, actrița care face ravagii
prosport.ro
image
Mihaela Rădulescu, imagini din casa sa din Monaco. Cât costă un apartament într-una dintre cele mai scumpe piețe imobiliare din lume
playtech.ro
image
A luat roșu în minutul 90 ca să joace contra lui Dinamo!
fanatik.ro
image
Cine îl va înfrunta pe Putin? Lista scurtă a liderilor europeni dezvăluită de surse diplomatice. Nicușor Dan nu e inclus
ziare.com
image
Dan Alexa: ”E `cancer`!”. A refuzat 500.000 € fără să stea pe gânduri
digisport.ro
image
Dispariție în Argeș: O mamă de 26 de ani a plecat de acasă cu cei trei copii și este de negăsit
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Andrew Tate se află în stare gravă! Ce se întâmplă cu milionarul: Rugați-vă pentru el
romaniatv.net
image
Omenirea ar putea dispărea până în anul 2100. De vină, un eventual conflict nuclear și utilizarea malițioasă a AI. Ce ne rezervă viitorul?
mediaflux.ro
image
Un campion olimpic a dezvăluit motivul pentru care înotătorii gustă apa înainte de a plonja în bazin: „Acesta este semnalul”
gsp.ro
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Ce meserie avea Irinel Columbeanu în comunism. Puțini știu ce făcea înainte să devină celebru: „Mistrețu studia”
click.ro
image
Dispariție în Argeș: O mamă de 26 de ani a plecat de acasă cu cei trei copii și este de negăsit
click.ro
image
Fiica lui Liviu Vârciu a revenit în România! Ce a pățit Carmina în aeroport: „Uitați-vă la mine!”
click.ro
Împărăteasa Teodora jucată de Sarah Bernhardt, profimedia 0383875627 jpg
Împărăteasa care se dezbrăca pentru bărbați înainte să urce pe tron! Spectacolele ei erotice i-au scandalizat până și pe cronicarii vremii
okmagazine.ro
Louise de Kéroualle foto Profimedia jpg
„De-abia dacă apuca să se îmbrace...” „Baby Face”, amanta regelui care se plictisea ușor și pretindea să i se ofere tot timpul plăcere
okmagazine.ro
Pocahontas la curtea regelui Iacob I al Angliei. Carte poștală de Richard Rummell, din 1907
Dincolo de Disney: Un portret al lui Pocahontas din 1616 ne arată cum îi vedeau englezii pe amerindieni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
„Știm amândoi prin câte ai trecut!” Geanina Ilieș, în lacrimi la vorbele fiului său! Cuvintele care au răscolit-o
image
Ce meserie avea Irinel Columbeanu în comunism. Puțini știu ce făcea înainte să devină celebru: „Mistrețu studia”

OK! Magazine

image
Franțuzoaica perversă nu se sătura niciodată de sex! Era amanta regelui, care o poreclise sugestiv