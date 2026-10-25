Un băiat de 13 ani din județul Ialomița ar fi fost urmărit cu mașina și agresat de tatăl unui coleg de școală, după un conflict între cei doi elevi. Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere, iar părinții victimei au sesizat poliția.

Agresiunea a fost surprinsă de camerele video Foto: Captură Foto / Youtube

Incidentul a pornit de la o neînțelegere mai veche între cei doi copii, care s-au certat din nou în timp ce se aflau la școală, notează observatornews.ro.

În loc să lase situația să fie rezolvată pe cale legală, tatăl unuia dintre elevi ar fi decis să intervină personal. Acesta s-ar fi urcat la volan și l-ar fi urmărit pe celălalt băiat pe un câmp.

După ce a ajuns în dreptul copilului, bărbatul ar fi coborât din mașină și l-ar fi lovit cu picioarele.

Părinții băiatului agresat au obținut imaginile surprinse de camera de supraveghere a unui vecin și s-au prezentat la poliție pentru a depune o plângere.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs incidentul și să dispună măsurile legale care se impun.

Cazul readuce în atenție problema violenței în care sunt implicați copiii și riscul ca disputele dintre elevi să escaladeze atunci când adulții aleg să intervină prin agresiune, în loc să apeleze la școală sau la autorități.