Preot ortodox român în Australia, acuzat de credincioşi că face parte dintr-un grup infracţional. Episcop: „Toţi angajaţii episcopiei au fost verificaţi“

Credincioşii parohiei Sfinţii Martiri Brâncoveni din Sydney (Australia) sunt revoltaţi că preotul numit paroh de către episcop ar avea probleme cu legea în România. Oamenii spun că au descoperit că părintele lor, Radu Cristian Herţeg, ar fi inculpat într-un dosar penal



Radu Cristian Herţeg, un tânăr absolvent de studii teologice făcute la Cluj-Napoca şi Oradea, este hirotonit preot în anul 2016 de către Episcopul Mihail al Australiei şi Noii Zeelande, episcopie din cadrul Patriarhiei Române. Totodată, primeşte şi funcţia de paroh al bisericii Sfinţii Martiri Brâncoveni din Sydney unde ajunge să fie instalat în decembrie 2017. Credincioşii din parohie s-au sesizat însă şi susţin că preotul lor ar fi de fapt un bărbat inculpat într-un dosar în România.



Pe rolul Tribunalului Cluj se află, din luna iunie 2017, un proces în care 29 de persoane sunt inculpate pentru iniţiere şi constituire de grup infracţional organizat, urmat de comiterea infracţiunilor de fals informatic, acces ilegal la un sistem informatic şi efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos. Un bărbat din acest grup ar fi ajuns în prezent preot în Australia, susţin credincioşii.



Procurorii DIICOT arată în rechizitoriul aflat la dosarul cauzei că începând cu anul 2009 şi până în anul 2012 gruparea s-a ocupat cu „falsificarea de pagini de internet ale unor bănci pe care le-a transmis prin spam persoanelor vătămate în scopul obţinerii datelor de identificare ale instrumentelor de plată electronică ale acestora“. Prejudiciul se ridică, spun anchetatorii, la suma de 1.343.355 de euro 63.596,25 de USD şi 45.911,70 de lei.



Inculpatul „săgeată“



Unul dintre inculpaţi, Radu Cristian Herţeg, ar fi avut rolul de „săgeată“ în activitatea infracţională a grupării, susţin procurorii. „Iniţial a efectuat doar retrageri de numerar provenind din tranzacţii frauduloase, după care a trecut la racolarea altor «săgeţi», atrăgându-i în activitatea infracţională, determinându-i să-şi deschidă conturi bancare în care să primească sume de bani provenind din transferuri frauduloase, contra unui comision de aproximativ 25% din sumele retrase“, spun procurorii.



Angajaţii băncii, de unde inculpatul retrăgea banii, i-au atras atenţia că aceştia provin din tranzacţii dubioase, astfel că Herţeg a ieşit din schema infracţională în septembrie 2012. „Atunci când activitatea infracţională a inculpatului a încetat datorită faptului că funcţionarii bancari s-au sesizat cu privire la caracterul fraudulos al tranzacţiilor, acesta a continuat să comită fapte de sprijinire a grupului, atrăgând în activitatea infracţională alte persoane, şi a continuat să îşi reţină o parte din comisionul aferent retragerilor pe numele noilor «săgeţi» racolate de el“, se mai arată în rechizitoriu. Totalul prejudiciului creat de Herţeg a fost de 81.651 de euro.



Preotul Herţeg Radu Cristian, acuzat de credincioşi că face parte dintr-un grup infractional organizat



Reţinut de DIICOT



Inculpatul Radu Cristian Herţeg a intrat în vizorul DIICOT încă din noiembrie 2012, la două luni după ce a retras banii furaţi din conturile unor clienţi ai băncilor. Pe 27 noiembrie 2012, Judecătoria Cluj-Napoca decide arestarea preventivă a tânărului. Acesta stă în arest până pe 6 decembrie 2012 când Tribunalul Cluj decide să-l elibereze, sub interdicţia de a nu părăsi localitatea (Cluj-Napoca), interdicţie de sub care va ieşi după o vreme.



Avocatul lui a arătat în solicitarea de ridicare a arestului preventiv că „inculpatul a aderat la constituirea unui grup infracţional în anul 2011, şi-a recunoscut vinovăţia, însă nu a cunoscut de unde vine această sumă. Inculpatul nu ştia de activitatea infracţională şi la rugămintea unui prieten a ridicat acele sume de bani şi evident regretă comiterea faptei“, se arată în încheierea magistraţilor. Nu în ultimul rând, pentru eliberarea clientului său, avocatul invocă faptul că acesta nu are antecedente penale şi este absolvent al facultăţii de Teologie.



Ce spune episcopul



Credincioşii români din Sydney nu înţeleg cum un inculpat, ale cărui probleme se pot găsi cu o simplă căutare pe internet, a fost hirotonit de un episcop al Bisericii Ortodoxe Române (BOR) fără să aştepte finalizarea procesului.



Părintele Radu Cristian Herţeg nu a răspuns niciunuia dintre mesajele transmise de către reporterii „Adevărul“, pentru a comenta situaţia. În schimb, episcopul Mihail al Australiei şi Noii Zeelande ne-a transmis că este vorba de o coincidenţă de nume.



„Tot ce pot să vă comunic în numele Episcopiei, este faptul că absolut toţi angajaţii Episcopiei au fost verificaţi de către Episcopie şi de către autorităţile australiene. Conform legilor Australiei, toţi angajaţii Episcopiei au fost verificaţi de către Australian Federal Police pentru a nu avea nici o abatere penală şi au prezentat Episcopiei un cazier judiciar fără nici o asemenea abatere“, a declarat pentru „Adevărul“ episcopul Australiei şi Noii Zelande. Conform legislaţiei române, faptele penale apar în cazierul judiciar doar după rămânerea definitivă a unei condamnări penale sau în cazul unei amenzi penale.



Pentru a nu se crea o confuzie, reporterii „Adevărul“ au solicitat Tribunalului Cluj să li se comunice calitatea oficială a lui Radu Cristian Herţeg, născut pe data de 23 ianuarie. Răspunsul magistraţilor a fost că are calitatea de inculpat în dosarul amintit. De altfel, persoane apropiate preotului susţin, sub protecţia anonimatului, că ştiau de problemele lui penale, dar că acesta a spus tot timpul că ele „s-au rezolvat“.



Episcopul Mihail Filomon, alături de preotul Herţeg (cu o icoană în mână) Surrsa FB parohia Sf. Martiri Sydney



Un român urmărit internţional, preot în SUA



Reporterii „Adevărul“ au scris în urmă cu câteva săptămâni despre cazul unui alt preot ortodox din SUA, care este dat in urmărire internaţională în România. Credincioşii români din Statele Unite sunt cei care au aflat că preotul care slujeşte de trei ani acolo este un infractor condamnat la 10 ani de închisoare cu executare în România, încă din 2016, pentru înşelăciune şi spălare de bani. Iulian Vasile Ilie (37 de ani) a făcut parte din gruparea infracţională specializată în vânzarea de mansarde construite ilegal, cu deficienţe sau chiar neconstruite în câteva judeţe din Moldova (Iaşi, Bacău) şi Bucureşti.



Procurorii DNA au demonstrat că infractorii au păcălit 73 de persoane cu suma de 6,5 milioane de lei. Iulian Vasile Ilie era directorul de vânzări al firmei lui Coman, omul care făcea presiuni pe cumpărători să dea banii în avans, apoi se făcea nevăzut şi nu mai răspundea la telefoane.



După cinci ani de procese, pe 22 decembrie 2016, Curtea de Apel Iaşi s-a pronunţat definitiv în acest dosar, toţi inculpaţii fiind condamnaţi la închisoare cu executare, pedepsele fiind cuprinse între 7 şi 14 ani. După acest moment, Ilie apare pe site-ul Poliţiei Române la „persoane urmărite“, anunţul fiind activ şi în acest moment.



Imediat după condamnarea în prima instanţă la Tribunalul Iaşi (februarie 2015), Iulian Vasile Ilie pleacă în SUA unde, în luna iunie, este numit preot paroh la biserica românească din Palm Springs (California) de către Arhiepiscopul Nathaniel şeful Episcopiei Ortodoxe Române din America. Din decembrie 2018, a dispărut de la parohie, iar Episcopia a luat decizia suspendării lui după apariţia articolului în ziarul „Adevărul“. Iulian Vasile a fost hirotonit preot de către episcopul Alexandriei şi Teleormanului (BOR) în anul 2015.

Pe aceeaşi temă:

Infractor în România, preot în Statele Unite. „Îi dădeam 3.000 de dolari salariu în fiecare lună de la parohie”

Explicaţiile Poliţiei Române în cazul infractorului urmărit internaţional, preot ortodox în Statele Unite







Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: