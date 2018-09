„New Costineşti“, proiectul de lux de lângă groapa de gunoi. Primar: „Vorbesc ăştia ca nebunii“

Guvernul României a aprobat în şedinţa din 23 august o serie de investiţii strategice, printre care şi construirea unui sistem de resorturi de lux la Marea Neagră – „New Costineşti“. Pe o suprafaţă lungă de 2,5 kilometri de plajă şi lată de câteva sute de metri (de-a lungul căii ferate), cuprinsă în extravilanul localităţilor Costineşti şi 23 August, ar trebui să se construiască patru resorturi de lux şi opt hoteluri de cinci stele cu peste 4.000 de camere. Suprafaţa totală luată în calcul este de 800 de hectare.



„De asemenea, vor fi realizate două parcuri de distracţie care să includă şi activităţi acvatice, un teren de golf, centre de welness şi spa, centre de activităţi nautice, terenuri de tenis, piscine, precum şi amenajarea a 100 de hectare de grădini şi păduri“, se arată în documentul Guvernului.



„Vorbesc ăştia ca nebunii“



Vestea unei staţiuni de lux pe litoral l-a luat prin surprindere pe primarul comunei Costineşti, Traian Cristea (PNL, fost PSD). „N-avem, domnule. Noi niciodată n-am dat nici un fel de… nu ştiu. Cine a aruncat-o pe piaţă s-o justifice. Terenurile din zona respectivă sunt private. Eu nu ştiu cine a aruncat piatra asta. Mă rog, s-o scoată! Nu am fost consultaţi. Noi am rămas mai uimiţi decât dumneavoastră de această «mare realizare». Vorbesc ăştia ca nebunii“, spune edilul.



De asemenea, Cristea se întreabă cum se va realiza o investiţie public-privată pe terenuri agricole ce aparţin oamenilor. În plus, primarul afirmă că decidenţii trebuie să „spună unde sunt cele 800 de hectare între Costineşti şi comuna 23 August? Chiar dacă luăm tot ce este proprietate privată între cele două comune sunt circa 300 de hectare.“



Porţiune de plajă între Costineşti şi 23 August FOTO: Mariu Oprea



„Am auzit din mass-media“



Nici fostul ministru al Turismului (până în ianuarie 2018), Mircea Titus Dobre, nu a auzit vreodată de proiectul „New Costineşti“. „Până la momentul în care am plecat din PSD (în mai 2018) nu s-a discutat nimic despre un asemenea proiect“, spune actualul parlamentar PRO România. Dobre susţine că trebuie identificate terenurile, apoi trebuie văzut dacă ele sunt private sau publice. „Nu sunteţi sătul de atâtea proiecte pe hârtie? Că eu sunt. Trebuie să începeţi cu persoana de la care a ieşit, Darius Vâlcov. Am văzut că el a vorbit prima oară despre acest proiect la televizor“, a concluzionat Dobre.



Jurnaliştii „Adevărul“ au încercat să afle şi opinia consilierului prim-ministrului, Darius Vâlcov, însă acesta nu a răspuns solicitărilor. De asemenea, jurnaliştii au cerut şi un punct de vedere reprezentanţilor Guvernului României, care nu au răspuns solicitărilor noastre în termenul legal de 10 zile.



În lipsa altor explicaţii ale factorilor decizionali, Mircea Titus Dobre a explicat în câteva cuvinte în ce ar putea consta un parteneriat public-privat, modalitatea aleasă de Guvern pentru a realiza un astfel de proiect pe litoral. „Dacă terenurile sunt private, asta înseamnă că trebuie să vină statul cu investiţia sau că statul va cumpăra terenurile de la privaţi şi apoi trebuie să se caute fondurile de investiţie. Apoi, de unde banii cu care să cumpere acele terenuri? Este o situaţie complicată şi complexă la nivelul bugetului statului“, subliniază Dobre.



Şi Hristu Uzun, directorul Administraţiei Bazinale Dobrogea-Litoral, instituţia care administrează plajele de pe litoralul românesc, a declarat că nu au fost consultaţi de niciun reprezentant al Guvernului pe această temă. „Am auzit şi noi din mass-media, nu am avut nicio întrebare în sensul acesta. Accesul la plajă este mai dificil acolo. Dacă se doresc investiţii, se pot face. Guvernul poate să facă orice. Deocamdată e doar o intenţie, pentru realizare trebuie timp mult“, spune Hristu Uzun.



Plaja cuprinsă între Costineşti şi 23 August Foto: Marius Oprea



„Depinde de vânt“



Zona în care s-ar realiza proiectul unei staţiuni de lux pe litoralul românesc este situată la o distanţă de aproximativ 1,5 kilometri de o groapă ecologică de gunoi, un loc unde se aduc deşeuri din tot judeţul Constanţa. Construcţiile ar trebui să fie făcute la minimum 1 kilometru distanţă de depozitul ecologic, conform Ordinul ministrului Sănătăţii 119/2014, lucru care în teorie ar fi respectat. Totuşi nu trebuie ignorat nici mirosul care uneori se simte puternic pe plajă. „Au fost seri, mai ales la începutul verii, când s-a simţit foarte tare mirosul de la acea groapă de gunoi. Depinde de direcţia în care bate vântul“, spune Marius Oprea, locuitor din Costineşti.



Mai mult, noua staţiune ar fi construită de-a lungul căii ferate Constanţa-Mangalia. Conform legii (OUG 12/1998), pe o rază de 100 de metri de la calea ferată este instituită o zonă de protecţie a infrastructurii feroviare unde sunt interzise amplasarea oricăror construcţii. Tot în aceeaşi zonă este amplasată şi staţia de radiolocaţie din cadrul Unităţii Militare Schitu – Costineşti.



Alte investiţii strategice



În şedinţa de Guvern din data de 23 august, au fost aprobate 16 obiective de investiţii strategice care urmează să fie pregătite şi atribuite în parteneriat public-privat, de către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză. Dintre acestea, opt proiecte reprezintă o noutate.



Astfel, pe lângă proiectul „New Costineşti“, au mai fost aprobate proiectele privind: o linie ferată de mare viteză, extinderea reţelei de metrou prin realizarea magistralei M7 (Bragadiru-Voluntari), molurile numărul 3 şi 4 din Portul Constanţa Sud (n.r. – terminale suplimentare de operare), Complexul hidrotehnic Turnu Măgurele-Nicopole, Clinica multifuncţională „Dr. Calistrat Grozovici“ şi Spitalul regional Târgu Mureş.

