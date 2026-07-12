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Sute de permise de conducere românești, găsite la o groapă de gunoi din Republica Moldova

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În Republica Moldova, tone de deșeuri din plastic și medicale, precum și un număr mare de permise de conducere eliberate de autoritățile române, au fost descoperite la o groapă de gunoi din satul Porumbeni, raionul Criuleni, informează Radio Moldova .

Permise de conducere românești descoperite într-o groapă de gunoi/FOTO:Radio Moldova
Permise de conducere românești descoperite într-o groapă de gunoi/FOTO:Radio Moldova

Cazul a fost făcut public pe 11 iulie de organizația neguvernamentală Garda Națională de Mediu, care a publicat imagini video de la fața locului.

Reprezentanții organizației susțin că deșeurile sunt răspândite pe o suprafață extinsă, în imediata apropiere a râului Ichel, și reprezintă un risc major pentru mediu.

„Oriunde privești sunt medicamente și deșeuri periculoase. Aici, lângă râul Ichel, se află tone de plastic. Nu este vorba despre gunoi menajer amestecat, ci despre plastic depozitat de ani de zile, care ajunge treptat în albia râului”, au transmis aceștia.

În urma apariției imaginilor în spațiul public, Inspectoratul pentru Protecția Mediului din Republica Moldova a anunțat că a demarat o anchetă. Specialiștii instituției s-au deplasat la fața locului pentru a stabili circumstanțele în care au fost abandonate deșeurile și pentru a evalua impactul asupra mediului.

Autoritățile au precizat că documentele de identitate și permisele de conducere descoperite în depozitul ilegal vor fi predate instituțiilor competente, care vor verifica proveniența acestora și modul în care au ajuns în acel loc.

Descoperirea vine la scurt timp după un alt caz grav de poluare semnalat în Republica Moldova. Autoritățile au identificat peste 20 de metri cubi de deșeuri extrem de periculoase, inclusiv mercur, seringi utilizate și medicamente expirate, depozitate ilegal într-un spațiu de stocare din satul Goian, comuna Ciorescu.

Analizele efectuate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică au confirmat prezența vaporilor de mercur în interiorul depozitului. Ministrul Mediului din Republica Moldova a anunțat că autoritățile vor solicita sprijinul experților din Uniunea Europeană pentru efectuarea unei expertize independente și prelevarea unor probe suplimentare. După finalizarea investigațiilor va fi stabilită amploarea prejudiciului ecologic, iar concluziile vor fi transmise Procuraturii Generale pentru continuarea cercetărilor.

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