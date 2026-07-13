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Gadgeturile care fac furori în 2026. De la ochelari inteligenți la tricouri pe care le porți o lună fără să le speli

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Cursa inovației în tech a atins o viteză amețitoare, iar marii producători duc o bătălie strânsă pentru supremația gadgeturilor cu inteligență artificială. Anul 2026 aduce pe piață o nouă generație de dispozitive smart care promit să redefinească tendințele prin tehnologii de-a dreptul uimitoare.

ochelarii smart
Ochelarii smart sunt la modă FOTO xmreality.com

Tehnologia avansează în ritm amețitor, mai ales datorită utilizării inteligenței artificiale în toate domeniile de pe piață. Practic, acest nou tip de inteligență a revoluționat aproape toate gadgeturile existente, de la telefoane mobile la ochelari și chiar simple brățări. În anul 2026 există o explozie de dispozitive inteligente, care de care mai interesante, mai complexe și care efectiv te uimesc.

Trei tipuri de dispozitive sunt însă o mare fiță în acest an. În primul rând, este vorba despre cele la care tehnologia se concentrează puternic pe integrarea inteligenței artificiale direct în hardware și pe dispozitive hibride. Cele mai populare gadgeturi îmbină productivitatea extremă cu un design minimalist.

Ochelari de soare parcă desprinși din filmele science-fiction

Unul dintre cele mai tari dispozitive hi-tech din 2026 sunt, fără îndoială, ochelarii inteligenți. Nici nu-ți imaginezi ce pot face cu ajutorul inteligenței artificiale. „Smart glasses” (ochelarii inteligenți) sunt, pe scurt, un hibrid între o pereche de ochelari obișnuiți și un dispozitiv inteligent. În ultimii doi-trei ani au început să devină o categorie cu adevărat interesantă, mai ales datorită integrării inteligenței artificiale. Ceea ce pot face depinde foarte mult de model. În prezent există trei mari categorii: ochelari inteligenți cu cameră și AI, ochelari cu realitate augmentată și ochelari utilitari, folosiți în diferite ramuri industriale.

Așa cum am precizat, cei mai populari sunt ochelarii inteligenți cu AI. Aceștia pot face o mulțime de lucruri. Concret, pot face fotografii și filma din perspectiva utilizatorului, reda muzică prin difuzoare integrate, prelua apeluri telefonice, traduce conversații în timp real (pentru anumite limbi și scenarii), răspunde la întrebări folosind inteligența artificială și identifica obiecte, monumente sau produse pe care le privești. Practic, AI-ul „vede” ceea ce vezi și tu în timp real și îți poate oferi informații despre obiectele din jur.

Ochelarii cu realitate augmentată sunt, la rândul lor, foarte spectaculoși. Mai precis, aceștia afișează informații direct în câmpul vizual, precum notificări, indicații GPS, subtitrări în timp real, traduceri, e-mailuri, informații despre întâlniri sau un teleprompter pentru discursuri. În loc să scoți telefonul din buzunar, vezi informațiile chiar în lentile. Ochelarii inteligenți din domeniul industrial operează, evident, cu sisteme care oferă toate datele utile în domeniul respectiv. Ochelarii inteligenți cu AI îți aduc, practic, un asistent personal, doar purtând o pereche de ochelari.

AI transformă smart glasses dintr-un simplu gadget într-un asistent personal. Ochelarii folosesc camera și microfoanele pentru a înțelege contextul și apoi răspund vocal sau afișează informația pe lentile (dacă modelul are ecran). Ochelarii inteligenți au însă și câteva dezavantaje. Mai precis, autonomia este încă limitată (de obicei, câteva ore de utilizare activă), există preocupări legate de confidențialitate, deoarece unele modele au cameră, iar multe funcții AI necesită conexiune la internet.

Majoritatea analiștilor din industrie consideră că următorii cinci ani vor fi decisivi pentru această categorie. Companii precum Meta, Google, Apple, Samsung Electronics și XREAL investesc masiv în dezvoltarea unor modele mai ușoare, cu baterii mai eficiente și capabilități AI tot mai avansate. Obiectivul este ca, în timp, ochelarii inteligenți să poată prelua o parte dintre funcțiile smartphone-ului: navigație, mesagerie, fotografiere, căutări pe internet și asistență AI, fără a mai fi nevoie să privești constant ecranul telefonului. Prețurile ochelarilor inteligenți variază în funcție de tehnologia folosită, de la aproximativ 500 de lei pentru modelele de bază până la peste 5.000 de lei pentru cele mai performante.

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Atunci când un simplu televizor se transformă în galerie de artă

O altă megafiță în materie de tehnologie în anul 2026 sunt televizoarele inteligente transformate în galerii de artă, tocmai pentru a se integra în locuințe vintage sau stilate. Se numesc „Art TV”, iar atunci când sunt oprite arată ca niște tablouri. Evident, imaginile pot rula și se pot schimba, după cum dorim, inclusiv cu ajutorul comenzilor vocale și al inteligenței artificiale.

Aceste televizoare au apărut pe piață pentru prima dată în 2017, dar aceea a fost o perioadă de pionierat. Abia începând cu 2025, aceste televizoare au început să fie produse de mai mulți producători și au ajuns să devină o modă în 2026.

Atunci când sunt pornite, aceste dispozitive funcționează ca televizoare smart 4K de top, iar când sunt oprite activează modul Art Mode, afișând opere de artă celebre sau fotografii personale. Au un profil extrem de subțire și rame magnetice detașabile, disponibile în diverse culori și texturi, precum lemn sau metal, pentru a se integra mai bine în funcție de arhitectura locuinței. Se montează pe perete și sunt aproape la fel de plate ca un tablou, beneficiind de un suport special inclus.

Televizor care se transforma in tablou
Un Art TV FOTO Kevin Brost

Aceste televizoare beneficiază de tehnologie anti-reflexie, care permite afișarea texturilor operelor de artă cu un realism ridicat, eliminând reflexiile deranjante ale luminii din cameră. Au senzori inteligenți. Televizoarele sunt dotate cu un senzor de lumină ambientală care ajustează automat luminozitatea și culorile ecranului, astfel încât tabloul digital să pară cât mai natural în încăpere. De asemenea, au un senzor de mișcare care închide ecranul dacă nu se află nimeni în cameră, pentru a economisi energie.

Prin intermediul platformei „Art Store”, ai acces la mii de picturi și lucrări de artă din muzee renumite din întreaga lume. Noile modele integrează funcții avansate bazate pe inteligență artificială, care pot realiza optimizări ale imaginii în funcție de conținutul afișat. Evident, cablurile sunt „ascunse”. Cele mai cunoscute modele de pe piață sunt Samsung The Frame (modelul care a popularizat conceptul), Hisense CanvasTV, TCL NXTFRAME și LG OLED evo Gallery Edition. Poți, de asemenea, afișa fotografii personale pe aceste tipuri de televizoare. Unele platforme oferă colecții gratuite, iar altele funcționează pe bază de abonament pentru acces la biblioteci extinse.

Tricoul de care nu te mai schimbi

Da, există și așa ceva. Dar nu îl folosești la nesfârșit, ci un număr mare de zile. Mai precis, producătorul tricoului HercShirt V5.0 susține că îl poți utiliza timp de 30 de zile fără să-l speli și fără să miroasă urât.

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tricoul pe care nu-l speli
Tricoul care nu-l speli 30 de zile FOTO prelaunch.com

Acest lucru este posibil deoarece, spune producătorul, tehnologia care combate mirosurile este integrată direct în țesătură. Ar fi vorba despre șapte elemente naturale, precum cuprul, argintul și cenușa vulcanică. Acestea ar acționa în interiorul materialului pentru a neutraliza mirosurile care, în mod normal, ar trimite hainele direct în coșul de rufe. Produsul este promovat și din perspectiva sustenabilității. Poate costa și 150 de dolari.

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