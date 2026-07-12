Povestea împărătesei cu un apetit sexual legendar, interzisă celor pudici

Una dintre cele mai controversate figuri din istorie, cu o ascensiune socială cu adevărat spectaculoasă, a fost Teodora. Fiică a unor artiști de circ, ea a ajuns să practice prostituția la doar 14 ani. Deși cronicile vremii o descriau ca având un apetit sexual de necontrolat, Teodora a reușit imposibilul: a devenit împărăteasa unuia dintre cele mai puternice imperii ale lumii.

De-a lungul timpului, au existat oameni care și-au depășit cu mult condiția și au reușit să evolueze social și politic în mod spectaculos. Unul dintre cele mai incredibile salturi pe scara socială l-a avut Teodora, fiica unor circari din secolul al VI-lea d.Hr., devenită prostituată și una dintre cele mai scandaloase figuri feminine din istoria Imperiului Roman de Răsărit. Pe scurt, de la striptease pe scenă și orgii sexuale, Teodora a ajuns stăpâna Imperiului Bizantin, aflat la apogeul său. A fost soția lui Iustinian I, unul dintre cei mai renumiți împărați bizantini, și a reușit să contribuie în mod excepțional la îmbunătățirea condiției femeii în acea perioadă. Povestea ei este fascinantă și, totodată, încărcată de răutăți, zvonuri și bârfe, astfel încât astăzi cu greu mai putem distinge care a fost adevărata personalitate a acestei femei fatale a începutului de Ev Mediu.

Fiica unor circari săraci din Constantinopol

Teodora s-a născut în jurul anului 500 d.Hr., fiind fiica unui îngrijitor de urși de la Hipodromul din Constantinopol. Mama ei era o actriță ambulantă care pregătea, de asemenea, numere de circ. Familia era destul de săracă, întreținându-se doar din ceea ce primea de la oamenii în fața cărora evolua pe stradă sau în arenă.

Viața Teodorei s-a schimbat radical la vârsta de doar 5 ani, când tatăl ei a murit în urma unui accident, cel mai probabil provocat de animalele pe care le îngrijea. Mama Teodorei s-a recăsătorit, însă tatăl adoptiv nu reușea să întrețină familia. Din acest motiv, Teodora și surorile ei au fost trimise, practic, la cerșit. Ele au fost învățate să execute câteva mișcări grațioase cu brațele, iar apoi să ceară bani de la spectatorii numerelor de circ din capitala Imperiului Bizantin.

Ulterior, pe când Teodora împlinise 10 ani, mama sa și-a dus fetele la Hipodrom — locul unde se organizau curse de cai, dar și numeroase spectacole ambulante — și a cerut de lucru pentru soțul ei și pentru fete. Deși era doar un copil, Teodora era de o frumusețe rară, iar responsabilii Hipodromului au intuit imediat potențialul ei ca viitoare dansatoare. Astfel, datorită farmecului Teodorei, întreaga familie a fost angajată.

Instructorii de dans și teatru au remarcat imediat talentul fetei, așa că au pregătit-o să devină actriță, dansatoare, artistă de pantomimă și comediantă. Până la vârsta de 15 ani, Teodora din Bizanț cucerise deja publicul, iar bărbații, în special, plăteau bani buni doar pentru a o vedea evoluând pe scenă.

„Theodora din bordel”, femeia care lua mințile bărbaților

Viața Teodorei a devenit extrem de controversată. În primul rând, știm despre ea din „Istoria Secretă” a lui Procopius din Cezareea, un cronicar bizantin care nu-i avea la inimă nici pe Teodora, nici pe cel care avea să-i devină soț, împăratul Iustinian. Tocmai de aceea este greu de luat în seamă tot ce spunea Procopius despre ea. Dar fum fără foc nu iese. Este posibil ca Procopius să fi pornit de la fapte reale pe care le-a exagerat din antipatie față de cuplul imperial. De altfel, Procopius o numea pe Teodora „Teodora din bordel”.

Motivul era simplu: încă de la 14 ani, pentru a câștiga existența întregii familii, Teodora s-a prostituat. Nu era însă o prostituată de joasă speță, ci una de lux. Se spune că era foarte frumoasă, cu un corp voluptuos încă de la vârsta pubertății, ceea ce-i făcea pe mulți bărbați bogați să-și piardă capul. În plus, dansa de-i scotea pe toți din minți. La 15 ani era vedeta Hipodromului din Constantinopol.

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Procopius spune că spectacolele ei erau de-a dreptul pornografice. Adică dansa complet dezbrăcată, purtând doar o panglică.„Adesea, și în teatru, având întregul popor drept spectator, se dezbrăca și rămânea complet goală chiar în centrul scenei, purtând doar o mică bucată de pânză care îi acoperea organele genitale și zona inghinală (...). Astfel îmbrăcată, se întindea pe spate și își desfăcea picioarele pe podea, după care niște slujitori, angajați special pentru această reprezentație, presărau boabe de orz peste organele ei genitale. Apoi, gâște dresate în acest scop ciuguleau boabele unul câte unul cu ciocurile lor și le mâncau”, preciza Procopius din Cezareea.

Altădată ar fi mărturisit că regretă că natura i-a dat numai trei orificii pentru plăceri sexuale. „Deși își folosea toate cele trei orificii pentru plăcere, tot se plângea de Natură că nu îi făcuse și orificiile mameloanelor mai largi, pentru a putea practica și acolo o nouă formă de împreunare”, adăuga cronicarul bizantin. La 14 ani ar fi avut primul copil.

Ulterior, ar fi făcut mai multe avorturi. La 18 ani, Teodora a renunțat la cariera ei extraordinară pentru a deveni amanta lui Hecebolus, guvernatorul regiunii care astăzi este cunoscută sub numele de Libia. Cu toate acestea, s-au despărțit destul de rapid.

Sex cu 10 bărbați odată

După despărțirea de bogatul amant, Teodora s-a alăturat unei comunități ascetice din deșertul de lângă Alexandria, unde a trecut printr-o convertire religioasă la monofizitism, o ramură a creștinismului timpuriu aflată atunci sub persecuția statului roman. După convertire, Teodora a călătorit la Antiohia, unde se spune că a colaborat cu Macedonia, o femeie puțin mai în vârstă decât ea, dansatoare, dar posibil și spioană.

Antiohia era principalul oraș al Siriei, una dintre numeroasele provincii care începeau să pună sub semnul întrebării supremația Constantinopolului, iar pentru spioni exista, fără îndoială, suficient de lucru de ambele părți. La vârsta de 21 de ani, Teodora s-a întors în Constantinopol. Și au apărut alte bârfe, descrise cu lux de amănunte de Procopius.

Printre altele, se spunea că Teodora era o femeie capabilă să facă sex cu 10 bărbați odată. „În domeniul plăcerilor trupești nu era niciodată întrecută. Adesea mergea la petreceri în aer liber împreună cu zece sau chiar mai mulți tineri, aflați în floarea vârstei și în deplina lor vigoare, și se desfăta în compania fiecăruia dintre ei”, spune cronicarul.

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De la dansuri lascive la soție de împărat

Tot atunci, la 21 de ani, l-a cunoscut pe Iustinian, un bărbat cu origini umile, la fel ca și ea, dar care reușise să acceadă și să devină efectiv moștenitor al tronului bizantin. Iustinian s-a îndrăgostit la prima vedere de Teodora. Se spune că o visa noaptea și nu mai putea trăi fără ea. Și a făcut-o amanta sa. Pentru a o proteja și a o aduce la palat, a convins-o să se convertească la creștinismul monofizit și i-a acordat titlul de patricia. Conform legilor romane din acea perioadă, unui membru al clasei senatoriale (cum era Iustinian) îi era strict interzis să se căsătorească cu o femeie cu trecutul Teodorei. Pentru a se putea căsători, Iustinian a trebuit să aștepte moartea unchiului său, împăratul Iustin I.

După ce a preluat tronul, împăratul a schimbat efectiv legislația imperiului și a luat-o de soție în anul 525 d.Hr. Ajunsă împărăteasă, Teodora a fost prima mare feministă a istoriei și a luptat pentru drepturile femeilor. Mai ales a susținut drepturile femeilor privind căsătoria și zestrea, a promovat legi împotriva violului și a sprijinit numeroase fete tinere care erau vândute ca prostituate de părinți, uneori numai pentru o pereche de sandale. Legile promovate de ea i-au alungat pe proprietarii de bordeluri din Constantinopol și din toate marile orașe ale imperiului. A fost Teodora o nimfomană, o spioană, o sfântă? Nimeni nu ar putea să răspundă cu exactitate.