Drama Palatului Regal din Mamaia, departe de a se fi încheiat. Ministrul Turismului: „Arată trist“

Soarta Palatului Regal din Mamaia este, în prezent, la mâna reprezentanţilor firmei Light System S.R.L, care l-a cumpărat de la SC Mamaia SA, în anul 2003, la un preţ de nimic, respectiv 850.000 de lei. Ulterior, curtea palatului, în suprafaţă de aproximativ 1,5 hectare de teren, a fost vândută aceleiaşi firme de către fostul primar al Constanţei, Radu Mazăre, cu 23 de euro/metrul pătrat.

De atunci, Palatul Regal s-a ruinat de la an la an. Abia la sfârşitul anului 2018, Ministerul Culturii a cerut în instanţă recuperarea monumentului istoric.

La capătul unui proces care a durat patru ani, în martie 2022, judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au decis că Palatul Regal a fost vândut ilegal şi că monumentul istoric se întoarce în patrimoniul statului român. Numai că lucrurile nu sunt aşa de simple. Palatul Reginei Maria, aflat în proprietatea „Light System“ S.R.L, trebuie predat către SC Mamaia SA, societate care l-a vândut la un preţ de nimic. Numai că deţinătorul nu va renunţa la „Club Castel“ fără să primească o sumă de bani, mai ales că deţine şi terenul adiacent.

În prezent, se poartă negocieri între SC Mamaia şi reprezentanţii firmei private. „Restituirea imobilului se poate realiza după aducerea bunului în starea în care s-a predat cu toate bunurile mobile accesorii predate sau în starea de degradare în care se află, cu ajustarea corespunzătoare a preţului. Este de notorietate faptul că în prezent imobilul Club Castel se află într-o stare avansată de degradare ca urmare a modului defectuos de administrare manifestat prin lipsa unei întreţineri corespunzătoare, a nerealizării unor consolidări şi a unei folosiri improprii“, conform unui răspuns trimis cotidianului Adevărul.





Statutul terenului, incert

În timp ce se poartă negocierile, palatul se degradează continuu. De soarta sa s-a arătat interesat recent şi Daniel Cadariu, ministrul Antreprenoriatului şi Turismului. „Arată trist. Este şi motivul pentru care am început demersurile cu Ministerul Culturii pentru a preda acest obiect de patrimoniu acolo unde este locul, la minister. Mai sunt aspecte de rezolvat, în ceea ce priveşte statutul terenului. Ne vom implica în sprijinul societăţii Mamaia SA şi cu Direcţia Juridică de la minister, pentru a scurta pe cât posibil termenele, astfel încât, dacă este posibil, să rezolvăm problema în cursul acestui an“, a spus ministrul la Constanţa.







Conform declaraţiilor sale, Ministerul Culturii dispune de două milioane de euro pentru reabilitarea sa, urmând să decidă ce funcţiune va avea monumentul istoric. „Eu sper să intre în circuitul public, fie ca obiectiv cultural, fie ca obiectiv turistic. Nu ştiu în momentul de faţă care este situaţia juridică a terenului, am luat act acum o lună şi ceva, când am preluat prin protocol societăţile comerciale cu activitate turistică de la ministerul-mamă, suntem în analiză”, a mai spus Cadariu.

Istoria Palatului Reginei Maria

Reşedinţa regală din staţiunea Mamaia a fost construită între anii 1924 – 1927 după planurile celebrului arhitect italian Mario Stoppa, iar ulterior decorată de Regina Maria cu mobilier personalizat pentru fiecare cameră.







Vorbind despre „Casele sale de vis“, Regina Maria povestea despre palatul din Mamaia: „La Mamaia este de asemenea o căsuţă care poartă pecetea mea. Se găseşte pe aceleaşi locuri cu o casă mult mai puternică pe care eu şi regele am clădit-o pe nisipurile ţărmului întins aşa kilometri şi kilometri, care ne-a dat totdeauna la toţi o mare bucurie. Dar soarta a vrut ca regele să locuiască o singură dată în această casă, şi să o locuiesc singură. Ajunsese prea mare pentru mine, era o casă care trebuia umplută. Am dat-o mamei regelui. Amintindu-mi de propria-mi dorinţă fierbinte să am ceva al meu, am dorit să aibă şi ea o casă netăgăduit a ei. Aşa a trecut casa în stăpânirea ei, iar eu am luat pentru mine micul adaus pe care îl pregătisem lui Mihai", povestea regina României.

La sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial, reşedinţa a fost ocupată de generalii armatei sovietice care, la plecare, în noaptea de 1/2 noiembrie 1944, au vandalizat construcţia. Palatul Reginei a fost refăcut după război şi a devenit în perioada comunistă „casă de odihnă pentru oamenii muncii“, conform unui ghid al anilor '60. În anii 1978 – 1979, palatul a fost renovat şi a devenit un club destinat turiştilor germani. Cu acest prilej, o parte din camere au fost modificate, a fost reabilitată reţeaua electrică, iar în faţa palatului a fost construită o piscină. Reşedinţa regală şi-a păstrat această destinaţie până la Revoluţie.