Şcoala Greacă din Constanţa, reabilitată cu banii turcilor. Fundaţia Maarif deschide aici o şcoală internaţională

Imobilul în care a funcţionat ani de zile Şcoala generală nr. 2, pe strada Aristide Karatzali nr. 13 din Constanţa, a fost înapoiat în anul 2020 Comunităţii Elene Elpis din Constanţa, proprietar de drept, după ani de demersuri. Grecii de la Elpis au încercat igienizarea şi punerea ei în siguranţă prin fonduri proprii. Statul elen nu le-a putut acorda sprijinul financiar, aşa că grecii constănţeni s-au gândit la un parteneriat pentru a reda scopul iniţial al clădirii – cel educativ.

Împreună cu o fundaţie din Turcia, Maarif, înfiinţată în Turcia în 2016, care are ca scop promovarea culturii naţionale şi are deja o şcoală privată în Bucureşti (International Maarif Schools of Bucharest), grecii români vor deschide iarăşi porţile şcolii din peninsula Constanţei. Investiţia turcilor se ridică la 1,5 milioane euro.

„Am respectat multiculturalitatea acestui minunat pământ şi dorinţa înaintaşilor noştri care au construit acest lăcaş de educaţie încă din 1867, punem bazele acestei entităţi private cu intenţia clară de a deveni un reper al învăţământului constănţean“, a declarat Anton Traian Antoniadis, liderul Elpis.

Şcoala Maarif din Constanţa va fi coordonată, precum cea de la Bucureşti, de Stelian Fedorca, fost secretar de stat în Ministerul Educaţiei şi consilier guvernamental pentru Învăţământ Dual. Lucrările la şcoală vor începe în iulie. Şcoala internaţională va fi cu predare în limba engleză, cu opţional de limba greacă şi cu facilităţi pentru copiii comunităţii. Din anul şcolar 2022-2023 vor funcţiona aici grădiniţă şi clase de ciclu primar.

Pe aceeaşi temă:

Se întâmplă în Dobrogea. Grecul care vrea să fie primar la Constanţa este susţinut de ruşii-lipoveni