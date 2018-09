Vrei cele mai bune rezultate de la angajaţii tăi? Fii ambil cu ei şi asigură-te de bunăstarea lor

„A fi binevoitor este important deoarece poate schimba percepţia pe care o are asupra ta echipa pe care o conduci", a declarat Chou-Yu Tsai, profesor asistent la Şcoala de Management a Universităţii Binghamton din New York. „Dacă simţi că liderul sau şeful tău are grijă de tine, poţi să fii mai serios cu privire la munca pe care o faci pentru acesta”, a mai spus cercetătorul citat de Science Daily.