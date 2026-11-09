Peste 412.000 de ruși ar fi murit pe front, în Ucraina. Datele secrete ale Moscovei, dezvăluite de hackeri

Peste 412.000 de cetățeni ruși au murit luptând în Ucraina de la declanșarea invaziei la scară largă, în februarie 2022. Cifra reiese dintr-o bază de date a agenției ruse de statistică Rosstat, obținută de două grupări de hackeri și pusă la dispoziția publicației britanice The Guardian și a altor instituții media.

Peste 400.000 de cetățeni ruși au murit luptând în Ucraina de la declanșarea războiului. Foto: Shutterstock

Datele cuprind peste 11 milioane de certificate de deces, în care sunt menționate vârsta persoanelor decedate, domiciliul și locul morții. Dintre acestea, 412.576 de documente fac referire explicită la decese provocate de război, fie prin codurile oficiale privind cauza morții, fie prin mențiuni scrise despre lupte și operațiuni militare.

Informațiile au fost obținute de gruparea belarusă de hackeri Cyber Partisans și de colectivul ucrainean Silent Crow. Cele două grupări au anunțat atacul informatic pe 1 noiembrie și au publicat datele în weekend. Rosstat a confirmat că a fost vizată de un atac cibernetic, dar a negat că ar fi fost sustrase informații sensibile.

Numărul real al militarilor ruși uciși ar putea fi mult mai mare

Potrivit The Guardian, autenticitatea întregii baze de date nu a putut fi verificată independent, însă cifrele sunt în concordanță cu alte estimări privind pierderile Rusiei. Autoritățile de la Moscova nu au mai publicat un bilanț oficial al militarilor uciși încă din primele luni ale invaziei, iar informațiile despre pierderile armatei sunt considerate secret de stat.

Janis Kluge, șeful departamentului pentru Rusia și Eurasia din cadrul Institutului German pentru Afaceri Internaționale și de Securitate, a apreciat că datele par autentice și reprezintă cea mai amplă scurgere de informații referitoare la pierderile militare rusești.

Expertul a atras atenția că bilanțul ar putea fi subestimat, deoarece unii militari sunt încă dați dispăruți, iar alții nu au fost identificați. În plus, există întârzieri de aproximativ șase luni între momentul decesului și înregistrarea oficială a acestuia.

„Probabil că în acest moment suntem mai aproape de 500.000 de militari ruși uciși decât de 400.000”, a declarat Janis Kluge.

O estimare separată, realizată de publicația independentă rusă Mediazona, a identificat nominal aproape 286.000 de militari ruși morți în Ucraina, pe baza documentelor oficiale, necrologurilor publicate pe rețelele sociale și fotografiilor de pe pietrele funerare. Publicația consideră că numărul real s-ar apropia de jumătate de milion.

Regiunile sărace ale Rusiei, cele mai afectate de război

Datele arată și o distribuție inegală a pierderilor în interiorul Rusiei. Regiunile mai sărace și îndepărtate au înregistrat un număr disproporționat de mare de victime.

În Buriatia, Tuva și regiunea Zabaikalski, din estul țării, decesele asociate războiului au reprezentat aproximativ o treime din totalul deceselor în rândul bărbaților cu vârste între 18 și 49 de ani, în perioada începutului invaziei și până la jumătatea anului 2024. Prin comparație, în Moscova și Sankt Petersburg, proporția a fost de aproximativ 10%.

Totodată, numărul militarilor ruși uciși pe front a crescut semnificativ pe măsură ce conflictul a continuat. Unele dintre cele mai sângeroase luni au fost înregistrate la sfârșitul anului 2024 și în 2025, când bilanțul lunar a depășit în mai multe rânduri 15.000 de morți. Asta înseamnă peste 500 de militari uciși zilnic.

Potrivit analizei, pierderile armatei ruse din Ucraina ar depăși de peste opt ori numărul militarilor sovietici și ruși morți în toate conflictele purtate între sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial și începutul invaziei din 2022. Bilanțul ar fi, de asemenea, mai mare decât numărul militarilor americani care au murit în Al Doilea Război Mondial.

Noi negocieri de pace între Rusia și Ucraina, la Abu Dhabi

Dezvăluirile apar în contextul în care reprezentanții Rusiei și Ucrainei urmează să participe marți la negocieri de pace la Abu Dhabi, primele discuții mediate de Statele Unite între cele două țări după o pauză de nouă luni.

Nici Vladimir Putin, nici Volodimir Zelenski nu vor participa personal la întâlnire. Cele două state vor trimite delegații de rang înalt, iar la discuții sunt așteptați și emisarii președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner.

Potrivit lui Witkoff, negocierile vor viza garanțiile de securitate postbelice, reducerea tensiunilor și problemele umanitare. Discuțiile anterioare au înregistrat progrese limitate, în condițiile în care Moscova continuă să ceară retragerea trupelor ucrainene din zonele Donbasului aflate încă sub controlul Kievului.

În paralel, mai multe guverne europene și-au exprimat îngrijorarea că negocierile ar putea depăși cadrul conflictului din Ucraina și ar putea aborda inclusiv prezența militară a NATO în statele aflate la granița cu Rusia.