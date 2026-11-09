Scandal în PNL. Hubert Thuma îl acuză pe Bolojan că tratează partidul ca pe un SRL: „Credeți că ați luat PNL pe persoană fizică” SURSE

Sunt tensiuni puternice în interiorul Partidului Național Liberal, unde Hubert Thuma l-a criticat pe președintele formațiunii, Ilie Bolojan, în timpul unei ședințe de partid. Președintele Consiliului Județean Ilfov l-a acuzat pe liderul liberal că marginalizează membri cu vechime în PNL și că ar conduce formațiunea ca pe o proprietate personală.

Sunt tensiuni puternice în interiorul Partidului Național Liberal. Foto: Inquam Photos/Facebook

Thuma a făcut referire și la declarația lui Robert Sighiartău, care spusese că îl doare „burta de partid” pentru că a crescut în PNL.

Acesta a spus că și alți liberali cu vechime resimt nemulțumiri față de situația din partid, făcând o comparație cu persoanele venite recent în formațiune, inclusiv Oana Gheorghiu și membri aduși din Bihor.

„Robert Sighiartău a spus că îl doare burta de partid pentru că a crescut în PNL. Şi eu am crescut în PNL, cred că pe majoritatea de aici care au crescut în PNL îi doare stomacul de ce se întâmplă în partid, mai puțin pe doamna Oana Gheorghiu, că nu a crescut în partid, a venit doar la final acum sau pe domnul Jurca sau pe cine ați mai adus dumneavoastră, domnule Bolojan, de la Bihor”, a zis Hubert Thuma.

Apoi, Hubert Thuma i-a reproșat lui Ilie Bolojan că nu respectă principiul potrivit căruia filialele ar trebui să primească funcții și poziții în funcție de rezultatele și meritele lor. Totodată, l-a acuzat că o marginalizează pe prim-vicepreședinta PNL Nicoleta Pauliuc, despre care a susținut că ar urma să fie înlăturată inclusiv din comisia de apărare.

„Dumneavoastră credeți că ați luat PNL pe persoană fizică, e un SRL la care dumneavoastră aveți acțiuni”, i-a transmis Thuma lui Bolojan.

Bolojan i-a cerut să se limiteze la subiectele de pe ordinea de zi și să intervină asupra problemelor financiare.

„Domnule Thuma, rugămintea mea este dacă puteți să interveniți la problemele financiare. De bun-simț ar fi să ne limităm la ordinea de zi”, a răspuns Ilie Bolojan.

Adrian Veștea, sceptic în privința unei alianțe cu Ludovic Orban și USR

La aceeași ședință, Adrian Veștea a pus sub semnul întrebării posibilitatea unei alianțe electorale cu formațiunile din polul dreptei, din care fac parte Ludovic Orban, USR și PMP.

Liberalul a amintit că aceste partide au susținut candidatura lui Allen Coliban la Primăria Brașov, fără să obțină succesul electoral, și a criticat ideea unei apropieri politice în contextul conflictelor actuale.

„Eu nu cred că trebuie să ne facem de pe acum o strategie în care «vezi, Doamne» cu acești oameni care se atacă zi de zi și își fac plângeri și vom avea o prietenie maximă şi peste o lună și jumătate ne strângem în brațe și facem alianță pentru parlamentare”, a declarat Adrian Veștea.