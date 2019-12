Românul care a ajuns să-i înveţe pe italieni cum se face pizza: „Am fost primul străin care a predat vreodată la această academie“

Ciprian Zamfir este unul dintre cei mai importanţi maeştri specialişti pizzari din Italia şi din Europa. A învăţat să prepare pizza de la cei mai buni, iar acum el însuşi este unul dintre aceştia şi îşi transmite cunoştinţele mai departe. Pentru el, totul a început acum 22 de ani, în Italia. Fost sportiv de performanţă, Ciprian a avut parte de o schimbare dramatică în viaţa lui.

„Eu eram sportiv, jucam handbal la Nitramonia Făgăraş, aveam 18 ani şi am ajuns cu echipa într-un turneu în Italia. Pe când mă aflam în Italia cu colegii, m-a sunat tata şi mi-a spus că mama e pe masa de operaţie, la Cluj, că are cancer şi că e o situaţie grea. Atunci am luat decizia să rămân în Italia, fiindcă era clar că vom avea nevoie de bani pentru mama“, îşi reaminteşte Ciprian.

12 ore pe zi, în medie, la cuptor

Într-o primă fază, a ajuns la un resturant din Italia alături de fratele său, apoi a luat-o uşor pe cont propriu, hotărât să devină pizzar. A petrecut în medie mai mult de 12 ore pe zi, ani la rând, şi a urmat cursuri şi specializări cu maeştri pizzari renumiţi în Italia şi nu numai. A început în pizzeria La Capricciosa, faimosă în întreaga lume, pentru că aici s-a năcut prima pizza Capricciosa, în anul 1937.

O familie de pizzari: soţia îl ajută pe Ciprian să gestioneze afacerile familiei, iar cei doi băieţei sunt deja pasionaţi de pizza

Apoi, a continuat să se specializeze cu maestrul Riccardo Menon, cunoscut şi el în lumea pizzarilor, după care şi-a început ascensiunea în pizzeria La Piazzette de la Castelli Romani.

Campion al Italiei şi campion european

Ajuns un maestru în adevăratul sens al cuvântului, a participat la Campionatul Naţional de Pizza din Italia, pe care l-a câştigat. A urmat Campionatul European al pizzarilor, organizat în 2010, la Barcelona, pe care de asemenea l-a câştigat şi a devenit campion european. Începând din 2011 a fost invitat să facă parte din juriu la Campionatele Mondiale de pizza. Între timp, Ciprian devenise instructor la şcoala „Pizzaioli“, deţinută de Enrico Fama, fondator al primei şcoli de pizza din lume.

„A fost o onoare pentru mine, pentru că am fost nu doar primul român, ci şi primul străin care a ajuns să predea arta pizza la această academie“, punctează românul.

Prin mâinile sale au trecut, de 15 ani de când predă, mii de aspiranţi la meseria de pizzar. Mulţi dintre ei i-au devenit amici, iar unii îi mulţumesc şi azi pentru şansa pe care le-a dat-o. „Am cunoştinţe, foşti elevi, care îmi scriu şi azi, de la mii de kilometri. Îmi scriu din ţări ca SUA şi Australia, departe, unde s-au stabilit şi unde au devenit pizzari sau chiar şi-au deschis propriile pizzerii. Acum, după atât de mult timp, deja mi-e greu să calculez câţi oameni mi-au trecut prin mâini. Să luăm o medie de 15 absolvenţi de curs într-o lună, în 15 ani sunt deja mii“, mai spune Ciprian.



Totodată, este chef pizzar şi acordă asistenţă tehnică mai multor pizzerii din Roma, printre care şi celebra Il Fungo. Aici vin de obicei să mănânce starurile fostei campioane a Italiei la fotbal, AS Roma. Cu această ocazie, el a întâlnit jucători de fotbal faimoşi, precum Francesco Totti, cel care şi-a cunoscut soţia chiar la pizzerie.

Legenda echipei de fotbal AS Roma, Francesco Totti (stânga) mănâncă frecvent la unul dintre restaurantele de care se ocupă Ciprian

Odată cu anii, Ciprian a devenit la rândul său din ce în ce mai faimos, chiar şi dincolo de graniţele Italiei. În paralel, odată cu faima, românul a ajuns să fie invitat în permanenţă la evenimente, demonstraţii şi competiţii ale pizzarilor, în întreaga lume. În plus, cursurile şcolii sale încep să se extindă şi în alte ţări, unde există o mare cerere.

„La Berlin, unde am fost invitat la o demonstraţie, am dus un băiat, un italian, absolvent al Academiei. El le va ţine cursuri nemţilor, va rămâne acolo. Urmează şi alte ţări. Anul viitor vom fi în Statele Unite ale Americii, dar şi în România“, afirmă Ciprian.

Are planuri mari pentru România

Membru fondator al Academiei Pizzaiolli din Italia şi membru în juriul unor concursuri internaţionale, Ciprian îşi îndreaptă acum atenţia spre România. A înfiinţat de curând, la Cluj, Asociaţia Pizzarilor Profesionişti din România şi va ţine aici o serie de cursuri. Ambiţiile sale nu se opresc aici. Are planuri mult mai vaste, iar pe viitor are în vedere un proiect remarcabil aici.

„Primul pas l-am făcut, am înfiinţat Asociaţia Pizzarilor Profesionişti din România, la Cluj. Urmează să ne extindem la nivel naţional şi să avem mici asociaţii şi în alte oraşe importante, la Bucureşti, Braşov, Iaşi, Timişoara şi nu numai. Centrul de greutate, Asociaţia, la nivel central, va rămâne în Cluj. În schimb, vom organiza Campionatele Internaţionale ale României, anul viitor, la Bucureşti. Primii trei clasaţi se vor califica la Campionatul Mondial. În plus, vom organiza cursuri. În primă fază, doar la Cluj, iar ulterior îi vom trimite pe absolvenţii noştri în oraşe ca Bucureşti, Iaşi sau Braşov, unde vor ţine la rândul lor cursuri şi îi vor învăţa şi pe alţii ceea ce îi învăţăm noi. Un curs va dura două săptămâni, va costa 750 de euro, iar la final îi vom recomanda pe absolvenţi unor pizzerii din România care îşi caută angajaţi“, susţine Ciprian Zamfir.