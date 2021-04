Revolta unui medic: „Când vezi exemplul Israelului, ce inimă poţi avea să iei totul în derâdere şi să te înfurii pe vaccinuri?”

„Dragă om care dă „haha” sau „furie” la o postare serioasă despre efectele vaccinării asupra pandemiei,

Nu te judec în niciun fel, dar încerc să te înţeleg. Pur şi simplu eu, cu toată experienţa mea, cu toată viaţa mea, cu toată educaţia mea, vreau să mă folosesc de empatie pentru a te descoperi, înţelege, ajuta.

Am scris ceva despre evoluţia mortalităţii din Israel, ţară care şi-a vaccinat mai bine de jumătate de populaţie adultă. Uite, de câteva zile ei nu au mai raportat decese. Uite, de câteva zile ei au renunţat la mască afară. Uite, ei au tot mai puţine cazuri noi.

Tu, când vezi exemplul acesta, ce inimă poţi avea să iei totul în derâdere sau să te înfurii pe vaccinuri şi medicină? Să înţeleg că nu-ţi doreşti să nu-ţi moară părinţii, bunicii, prietenii? Să înţeleg că nu vrei să ieşi din casă fără mască? Să înţeleg că nu vrei să scăpăm mai repede din blestemata asta de pandemie?”, scrie medicul Vasi Rădulescu pe Facebook.



„Dar tu continui să dai „haha” şi „furie”, sfidând ştiinţa, sfidând moartea”





Sau oare nu crezi în ea? Uite, am avut o mulţime de prieteni, tineri, care au făcut Covid-19. Şi nu forme banale. Şi nu e cert dacă nu cumva nu vor rămâne sechele. Aceşti prieteni au regretat amarnic că nu au apucat să se vaccineze şi au făcut boala. Am văzut cazuri ajunse în spital, la oxigen în debit mare. Sau chiar la ATI, ventilate mecanic, unde e atmosfera e cumplită.

Şi vaccinarea a devenit accesibilă. În sfârşit. Prietenii mei se vor vaccina negreşit. Părinţii mei au făcut-o şi am respirat uşurat. Eu am făcut-o fără nicio reţinere. Dar tu continui să dai „haha” şi „furie”, sfidând ştiinţa, sfidând moartea. Ştiu, ţie nu ţi se poate întâmpla nimic rău. Niciodată. Vezi doar că, la câte am văzut eu, o boală poate lovi năprasnic. Fără iertare. Te aperi cu inteligenţă, informaţie, acces la ştiinţă, vaccinuri, medici. Nu cu toate conspiraţiile şi nu cu aroganţă.

Nu ai vrea să înveţi lecţia prin calea cea mai grea. Ideal ar fi să înveţi din greşelile altora. Nu ştiu cum ai suporta să-ţi pierzi pe cineva din familie şi să zici apoi „Dumnezeule, cum de am lăsat să se întâmple asta?”. Nu ştiu cum ai suporta să faci o formă severă de Covid-19 şi sufocarea să te pună, disperat, să suni la 112, să implori pe cineva să te ajute. Să ajungi la spital, cu masca de oxigen pe faţă. Sau cu tubul ventilatorului în gât. Poţi evita toate acestea cu un act simplu: vaccinarea.

„Tu realizezi că au murit peste 3.000.000 de oameni până acum din cauza Covid-19?”

„La vaccinuri au lucrat experţi. Oameni cu şcoală multă. Acei oameni nu dau „haha” sau „furie” la ştiinţă, ci se chinuie să o înţeleagă, să găsească soluţii la probleme, să limiteze nişte pagube uriaşe.

Tu realizezi că au murit peste 3.000.000 de oameni până acum din cauza Covid-19? Tu legi asta cu situaţia din Israel, unde nu a mai murit nimeni? Ce preferi, să moară oamenii sau să ne întoarcem, fără teamă, la vieţile noastre?

Scutură-te bine. Vezi ce ai făcut până acum. Vezi unde ai gândit greşit. Ai timp să îndrepţi lucrurile. Nu, perseverenţa ta în „haha” şi „furie” nu e o soluţie. Poate veni boala şi-ţi dă ea ţie „haha”. Şi e mare păcat.

Unii ar spune că e selecţie naturală şi, dacă mori, nu e nicio pierdere. Pentru mine nu e aşa. Eu cred că tu ai puterea să te schimbi. Să citeşti informaţii corecte. Să ai grijă de tine. Să ai grijă de cei din jur. Să devii un om bun. Pandemia se va stinge cu ajutorul tău.

Ce zici, pui umărul la un vaccin?

Cu prietenie”, a încheiat doctorul Vasi Rădulescu postarea.

