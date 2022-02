Povestea româncei care a cucerit americanii cu trufe vegane de ciocolată. „Când m-am mutat în SUA am văzut că lipseşte calitatea mâncării”

Maria Coroban s-a mutat în Statele Unite ale Americii în 2016, iar de atunci a pus bazele unei afaceri dulci. A început cu munca mai de jos, iar acum a ajuns să fie asistentul executiv al CEO-ului AXA New York, una dintre cele mai importante companii de asigurări la nivel mondial.

Până să ajungă aici, începuturile nu au fost deloc simple. „Când m-am mutat în America, acum cinci ani şi jumătate, eu nu vorbeam limba engleză aproape deloc. Cel mai mult m-a ajutat un job pe care l-am avut la recepţia unui cabinet stomatologic, unde eram nevoită să interacţionez cu oamenii“, îşi aminteşte tânăra.

Norocul trebuie să te prindă muncind

Destinul i s-a schimbat în urmă cu trei ani când a aplicat pentru un loc de muncă care a însemnat un mare pas înainte, dar şi un salariu excelent. Asta deşi, aşa cum spune şi ea, la acel moment încă nu vorbea 100% corect limba engleză. Cu şansă şi multă muncă, a ajuns să fie asistentul CEO-ului uneia dintre cele mai mari companii financiare la nivel mondial.

„Înainte de AXA am lucrat la o companie de marketing pentru CEO. Acolo am simţit pentru prima dată stilul american. A fost o experienţă interesantă să vezi cum operează o companie americană. Cât de duri erau. În America, la companiile pur americane, îţi pierzi foarte uşor jobul“, a explicat Maria.

A urmat, apoi, serviciul de la AXA, una dintre cele mai importante instituţii financiare la nivel mondial, cu sediul central la Paris. Aici, lucrurile au decurs cum nu se putea mai bine pentru ea. „AXA e o companie gigantică, care nu este foarte americanizată, dar care are foarte multe entităţi, companii mai mici. Eu lucrez pentru CEO pe America şi Mexic pe o anumită entitate – AXA Grup Operations“, mai spune clujeanca.

De la haine sport la trufe de ciocolată

Românca originară din Tureni a decis să intre în antreprenoriat fără să se sperie de faptul că e vorba de o piaţă ultracompetitivă cum e în SUA. Pasionată de sport, Maria a încercat mai întâi să dea lovitura cu o afacere online prin care şi-a promovat propria linie vestimentară sport, însă lucrurile nu au mers aşa cum se aştepta şi nici nu a fost încântată. Apoi, chiar dacă la început a surprins-o faptul că americanii nu dau prea multă importanţă calităţii mâncării, ea s-a aventurat să deschidă o cofetărie vegană.



„Când m-am mutat în America am simţit că lipseşte calitatea mâncării. Dar nu am făcut nimic pentru asta pentru că eram prea nouă, parcă picată din lună. Am fost în Hawaii, de acolo mi-am luat cumva inspiraţia pentru afacere. Acolo am cunoscut un cuplu care m-a inspirat. Bărbatul acesta avea o companie de alune, pe care le vindea la cele mai mari stadioane din America. Era un business de familie. Când eram în Hawaii, ştiam deja că voi locui în California. M-am mutat în martie şi după o lună deja aveam licenţele. În tot acest timp, cât aşteptam actele, am testat reţete. Am avut o petrecere cu români şi am zis să le duc să văd ce impact au. Veneau şi mă întrebau uimiţi cum am făcut trufele“, povesteşte Maria.

Clienţii fideli care apreciază calitatea

Produsele pe care le comercializează în cofetăria vegană pe care a deschis-o în San Diego i-au cucerit repede pe americani, cu toate că preţurile nu sunt deloc mici. Costul însă este de înţeles: ingredientele sunt vegane, de cea mai bună calitate, motiv pentru care o singură trufă de ciocolată costă cinci dolari. Cu toate astea, românca nu duce lipsă de clienţi. Cei care au trecut peste preţurile piperate şi au gustat au sfârşit prin a deveni clienţi fideli. Iar pentru a atrage cât mai mulţi cumpărători, Maria Coroban a participat şi la târguri de specialitate. Primul eveniment de acest gen a fost în primăvara anului 2021 şi i-a confirmat faptul că a făcut alegerea bună.

„Preţurile nu sunt mici, iar mulţi sunt intrigaţi la început. Afacerea mea însă nu promovează cantitatea, ci calitatea. E foarte greu să îi schimbi, pentru că americanii sunt obişnuiţi cu cantităţi industriale şi de proastă calitate. Şi acesta a fost unul dintre motivele pentru care am vrut să fac businessul acesta: ştiam că sunt oameni ca mine, care îşi doresc să găsească un produs de calitate, dar nu îl au. Am aplicat şi pentru California State, care e o licenţă foarte riguroasă, pe care foarte puţini o au. Acest act îmi permite să vând angro, spre exemplu, pot trimite produse spre vânzare către orice târg important“, povesteşte tânăra.

Toate produsele ei sunt vegane, iar Maria foloseşte ingrediente de cea mai bună calitate. Evident, zahărul nu se regăseşte printre ele, la fel cum nici soia şi nici glutenul nu sunt pe listă. Trufele sunt coloana vertebrală a cofetăriei sale online şi sunt de departe cele mai vândute. În prezent, ea are doi angajaţi, dar pe măsură ce afacerea ei se va extinde, ia în calcul să se reorganizeze şi să angajeze şi alţii.

„E o cofetărie vegană, produsele nu au zahăr, sunt făcute cu sirop de arţar şi curmale. Nu au soia şi sunt fără gluten. Am 10 tipuri de trufe, cu texturi diferite. Pe dinafară sunt învelite în ciocolată neagră belgiană. De curând am început să fac şi batoane de ciocolată cu mai multe straturi. Cred că 95% din clienţi spun că le plac pentru că nu sunt aşa de dulci. În America, zahărul este o problemă majoră, se găseşte în orice, în cantităţi mari, inclusiv în pâine“, spune tânăra antreprenoare.

Afacere conform vremurilor: online

Afacerea creşte exponenţial, chiar dacă a fost pornită de la zero, iar Maria nu poate să fie decât încântată de trecerea pe care o au bunătăţile pe care le prepară, cu atât mai mult cu cât toate sunt făcute cu reţete originale. „De câteva luni, am început să vând şi online. Dacă închiriez un spaţiu, vreau să fac acolo fabrică şi să îi las şi pe oameni să vadă produsele. Va fi o investiţie mai mare să am spaţiul necesar să pot face asta“, susţine românca.

Aşa că ea nu pune accentul pe partea fizică a afacerii şi nu a investit în sedii care ar necesita investiţii mari fără a garanta câştiguri pe măsură. Se gândeşte, în schimb, să deschidă un sediu şi în România, ţara de care o leagă atâtea lucruri, iar dorul o mistuie uneori. „Trăim într-o lume în care online-ul are foarte mare putere, aşa că vreau să îmi cresc aici afacerea. Nu merită să te extinzi cu sedii care costă foarte mult. De curând am lansat nationwide shipping (n.r. – livrare în toată lumea), dar încă nu am început să îl promovez foarte mult pe Facebook şi Instagram. Îmi doresc să deschid un sediu în România, în Cluj. În 2021 am primit cetăţenia americană, şi chiar dacă am hârtia aia, nu îmi poate schimbă rădăcinile. Nu vreau să devin 100% americancă“.

Pentru că fiecare detaliu contează, Maria nu a lăsat nimic la voia întâmplării, iar eforturile ei sunt răsplătite atunci când clienţii se întorc pentru a-i savura dulciurile. „De curând am început să lucrez cu o firmă din China, mi-a făcut nişte cutii foarte frumoase pentru transport. E un business mic şi recent am făcut nişte plăţi foarte mari pentru o afacere mică. Merge foarte bine şi asta îmi dă motivaţie când văd clienţii fericiţi care se reîntorc. Spre exemplu, am o clientă fidelă chinezoaică, ce îşi cumpără în fiecare săptămână câte o trufă. Noi am făcut o trufă care seamănă cu ciocolata cu rom atât de cunoscută în România. Oficial, am început să o vând de pe la începutul lui iunie şi deja am clienţi fideli“, a mai afirmat tânăra antreprenoare.

