Moment emoţionant la cortul „Fără penali în funcţii publice” de la Electric Castle. Gestul neaşteptat făcut de trei tineri

În primele zile ale festivalului s-au strâns circa 2.000 de semnături. „Astăzi şi mâine aşteptăm să fie mai multe. În primele zile nu ne-am organizat foarte bine. Ce este foarte emoţionant este că aseară noi am închis gardul aici, pentru că era deja noapte nu se mai vedea nimic. Cei trei tineri din imagine (foto sus) au insistat să semneze deşi trăsesem deja gardul, apoi, spunându-le că avem nevoie de ajutor au trecut de partea cealaltă a gardului şi au strâns semnături! Ţara asta e plină de oameni frumoşi care ne-ar ajuta cu drag dacă le cerem clar asta!”, a spus pentru „Adevărul” Mona Varga, unul dintre voluntari.

Mona Varga este voluntar la cortul ”Fără penali în funcţii” publice. FOTO: Remus Florescu

„Democraţia nu stă în câţiva oameni care strâng semnături”

„Democraţia nu stă în câţiva oameni care strâng semnături, ci în zeci de mii de oameni care se implică. Asta e singura noastră şansă”, crede Mona.

Întrebată cum i se par tinerii de la EC din punct de vedere al spiritului civic, voluntara a spus: „În marea majoritate au fost tineri cei care au semnat. Am observat că lumea nu e prea obişnuită să aibă spirit civic. I-am întrebat: <<Aţi auzit de iniţiativa Fără penali în funcţii publice>>. Au răspuns: <<O, da, am auzit şi am semnat din primele zile>>. <<Dar semnături aţi stâns?>>, i-am întrebat. <<Chiar, nici nu m-am gândit la asta>>, au răspuns. Lumea nici nu se gândeşte la chestia asta, că noi de fapt trebuie să ne exercităm dreptul democratic de a susţine o iniţiativă civic strângând semnătuuri, nu doar semnând”, explică Mona. Astfel, cei care vor să se implice vor primi nişte flyere prin care oamenii sunt rugaţi să strângă măcar 20 de semnături. „Le spunem aşa:<<Avem circa 200.000 de semnături, cel mai simplu ar fi ca 10.000 de oameni să strângă 10.000 de semnături.>> Oamenii sunt încântaţi să ajute şi au fost mulţi care s-au oferit să ne ajute. Pur şi simplu spun că nu s-au gândit la asta”, mai spune voluntara.