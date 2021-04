Psihiatru, despre ministrul Sănătăţii: S-a hlizit în văzul presei. Debil, nevrotic, iartă-mă, nu mai fac!

Medicul a postat un mesaj acid pe pagina sa de socializare în care spune că această operaţiune, evacuarea pacienţilor din spitalul Foişor, ar fi trebuit coordonată de un om care ştie cum funcţionează sistemul:

„Er ist. Ticălos.

Am stat aseară târziu să urmăresc imaginile evacuării de la Foişor. Sunt om trecut prin multe. Şi as vrea să zic că am văzut şi mai rău. Dar nu-mi aduc aminte să observ aşa ceva, vreodată, fără o cauză care chiar să fie “de urgenţă”.

Bine dosit după draperii, curajosul tehnocrat, sein Nahme Vasile Voiculescu, Vlad, a invocat tot felul de fantome ca fiind responsabile.

Managerul de la Foişor, spre exemplu, e un om cu un rezumat profesional trei clase peste bicisnicul nostru ministru, dar i s-a aruncat heirup-ul în cârcă.

Coordonatorul operaţiunii, Dr. Dinu, un alt om care n-are timp să-şi seducă audienţa, iarăşi a fost umplut de respect lichid de onor Sturmbahnfuhrer de la Minister, deşi DSU nu are competenţă decât până în UPU al spitalelor, drept urmare nu putea mijloci transferuri sau triaj ÎN SPITAL.

Treaba era strict la instituţii în subordinea MS, care ar fi trebuit coordonate minimal, măcar, de un om care să ştie cum funcţionează mecanismul.

Domnule Cîţu, aţi lăsat vreme de 4 luni un încurcă lume la butoane doar pentru că partidul lui l-a “vrut” acolo.

Lipsa de paturi ATI nu a apărut de ieri în viaţa domnului ministru Voiculescu. Nevoia unui plan de măsuri care să prevină răspândirea COVID nu poţi propune că era în sarcina altcuiva decât a domniei sale, ca ocupantul fotoliului de ministru, ÎMPREUNA cu celelalte verigi.

Care verigi furnizau informaţii, bune rele cum erau, după care un “comitet tehnico-ştiinţific” ridica propuneri, după care se aprobau unele dintre ele şi se implementau prin ordin, fie de ministru, fie comandantul acţiunii etc.

Herr Vasile Voiculescu a reuşit performanţa, în 4 luni, să nu fie de acord cu nimeni. A vrut carantina la Bucureşti fără sa explice de ce, i-a dat cu flit primarul. Avea date statistice, s-a apucat să le ia din urmă că nu sunt reale (faptic corect, în sensul ca situaţia era mai gravă de fapt). S-a tot contrat cu ministrul educaţiei care i-a cerut, ca la proşti, testare în şcoli. Nici asta n-a mers. S-a hlizit în văzul presei când au fost anunţate noi, scremute măsuri. Debil, nevrotic, într-un perpetuum “iartă-mă, nu mai fac”, un fel de elefant în ceainărie, omul a reuşit maxima de-a se lupta cu “mafia medicală” în timp ce mortalitatea prin COVID a crescut, pe mandatul lui, la loc spre 1000 cazuri/ săptămână.

Lasă vântul, valul, lasă că e bine, putea fi mai rău. După trei incendii, unul cu victime, în secţii aglomerate de COVID, după repetate apeluri ale comunităţii de practici că lucrurile nu stau deloc bine şi mai e mult până departe,

Aseară am văzut cam cum arată sănătatea “pluseristă”. Aşa arată. Pe de o parte ai oameni necăjiţi şi bolnavi. Pe de alta parte ai Potera digitală a unui personaj prins în propria-i Albă ca Zăpada care insistă că el e profund nevinovat, iar liota îi plânge de milă pe reţeaua de socializare.

Pentru că Vlăduţ. E vorba de Vlăduţ. Ticălos şi el, ticălos şi cei care-l aplaudă.

Nu, nu e vorba de Vlad. Pe dânsul îl cheamă Vlad. E vorba de ce au trăit oamenii aceia. E vorba de ce au trăit şi părinţii mei, recent. Şi poate şi ai tăi.

Deschideţi ochii, Vlăduţ nu se mai “luptă cu sistemul”. E acolo! Sistemul este el. Şi porcăria de aseară îi aparţine, exclusiv. Iar după aşa ceva ieşi frumos la televizor, pui o cămaşă albă, cea mai frumoasă cravată şi apoi te autodenunţi ca profund imbecil. După care pleci acasă.“

Vă mai recomandăm şi:

Apariţie de senzaţie în sud-estul României. Cum arată cea mai mare zburătoare din lume, care dispăruse

Mărirea şi declinul Cetăţii Devei. Cum s-a degradat accelerat aşezarea medievală în numai cinci ani FOTO VIDEO