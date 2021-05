Care a fost marea avere a fermierului Adrian Rădulescu: Veţi ajunge acolo când n-o să mai fiu eu

“Cea mai mare satisfacţie este că am doi băieţi, care se descurcă singuri. Pentru mine faptul că ai mei copii au înţeles şi trăiesc pe picioarele lor, cred că nu există satisfacţie mai mare când vezi ca pot şi nu se mulţumesc cu ce au şi vor mai mult.

Am avut satisfactii, că spre deosebire de altţi care au ajuns în funcţii publice, nu mi-am luat copii injectându-i prin vreo instituţie publică să câştige vreun ban. Le-am spus veţi ajunge acolo când nu o să mai fiu eu şi dacă meritaţi. Am avut niste proiecte cu ei pe fonduri europene, am stat trei ani până au terminat facultatea, apucaţi-vă, vedeţi cum se face, e uşor sa le fac eu dar nu le veţi preţui. (…) Când mi-au spus că au terminat cu fondurile şi m-au intrebat noi acum ce mai facem? Acela a fost momentul în care le-am lăsat firma”, spunea Adrian Rădulescu, într-un interviu pentru cancan.ro.