Majorarea taxelor şi impozitelor din municipiul Buzău, contestată oficial de un senator. Ce invocă acesta

Politicianul invocă faptul că proiectul aprobat în luna decembrie 2020 de CLM nu ar fi beneficiat de o dezbatere publică reală şi că ar fi ilegal tocmai pentru că buzoienilor nu li s-ar fi prezentat, în mod transparent, sumele cu care urmau să le fi majorate impozitele, aceştia trezindu-se în faţa faptului împlinit.







”(...) Ne-am pomenit la sfârşitul lunii decembrie cu acea hotărâre prin care se majorează impozitele pentru persoanele fizice începând cu anul 2021. Buzoienii constată în aceste zile cam ce înseamnă această hotărâre şi cât de mult afectează bugetul fiecărei familii. Eu am să vă prezint acum o analiză pe care noi am făcut-o şi am demonstrat cât de viciată şi nelegală este această hotărâre, pe care oamenii de rând nu cred că aveau timp să o facă. (…) Domnul primar a spus că a pus-o în dezbatere, dar în realitate a fost în dezbatere aşa cum domnul primar (n.r. Constantin Toma, PSD) înţelege dezbaterea”, a declarat senatorul Vlad Pufu într-o conferinţă de presă.





Vlad Pufu a precizat că va solicita oficial Instituţiei Prefectului să se implice în revocarea hotărârii respective, „plasate inteligent la limita dintre ani”, iar dacă demersul său nu va primi răspunsul aşteptat, a spus că se va adresa instanţiei de contencios administrativ. „Să o reia, să se facă o dezbatere publică reală, să înţeleagă ce înseamnă democraţiei locală adevărată!”, a încheiat Vlad Pufu.