Actorii unui teatru din Capitală, apostrofaţi de spectatori pentru dialogurile vulgare din scenariu. S-a întâmplat în provincie

Peste 400 de buzoieni au mers, luni seară, să vadă spectacolul pus în scenă de Cristi Juncu şi următorii actori în distribuţie: Florin Piersic Jr., Vlad Zamfirescu, Andi Vasluianu şi Corina Dragomir.

Producţia Teatrului Nottara se bucură de aprecierea criticilor de specialitate şi are la bază textul lui Martin Mc. Donach, premiat anul trecut la Golden Globes pentru cel mai bun scenariu pentru filmul „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”. „Vestul Singuratic” s-a bucurat de o ecranizare distinsă cu Premiul „Osella de Aur” pentru cel mai bun scenariu.

Chiar dacă pe bilete era precizat că piesa nu este recomandată persoanelor sub 14 ani, dialogul dintre personaje având accente vulgare, mulţi buzoieni au venit la spectacol însoţiţi de copii. La puţin timp după debutul spectacolului, un buzoian între două vârste s-a ridicat în picioare şi, indignat de limbajul celor de pe scenă, a început să le ceară explicaţii actorilor: „Până când aveţi de gând să vă mai bateţi joc!?”

Deşi au fost întrerupţi din dialogul lor, Vlad Zamfirescu şi Florin Piersic Jr. au dovedit mult calm. Piersic i-a dat replica spectatorului fără a ieşi din rol, păstrând aceeaşi tulburare de vorbire caracteristică personajului: „Până la sfârşit!”.

Sala a aplaudat frenetic, spre disperarea spectatorului recalcitrant: „Nu cred că acesta este textul original!”, a spus acesta. „Nici eu nu cred!”, a răspuns Piersic, spre deliciul colegului său, Vlad Zamfirescu, şi al celor din sală. O parte din public a părăsit sala, după ce s-au înteţit expresiile vulgare din dialogul actorilor.

La finalul spectacolului, actorii au fost aplaudaţi în picioare minute bune de buzoienii care au mai rămas în sală. Actorii s-au întors de la cabine de mai multe ori, „chemaţi” de aplauze, iar Florin Piersic Jr. le-a mulţumit spectatorilor.

„Mulţumesc mult publicului care înţelege prin cultură un act care presupune atenţie şi deschidere şi îmi cer scuze faţa de celălalt public dacă am avut aşteptări prea mari de la el. Unii oameni caută divertisment facil şi este dreptul lor. În modul cel mai sincer recunosc că greşeala a fost a mea”, a scris pe Facebook Radu Fefceac, impresarul care a adus „Vestul singuratic” la Buzău.

Ulterior, actorul Florin Piersic Jr. i-a răspuns acestuia pe Facebook, mărturisind că încă din primele minute ale reprezentaţiei de la Buzău şi-a dat seama că publicul nu este potrivit pentru un astfel de spectacol. Cunoscutul actor spune însă la finalul mesajului că spectatorii rămaşi până la sfârşitul piesei i-au dat o lecţie.

”Aseară (luni n.r.), la Buzău, s-a întâmplat ceva chiar incredibil. După primele reacţii dezaprobatoare şi plecarea zgomotoasă a mai multor spectatori, lucrurile au început, paradoxal, să se lege. După pauză, din 400 de oameni rămăseseră doar vreo 200. Şi – în ciuda micului episod de teatru absurd de care a pomenit Radu Fefceac – la finalul spectacolului am făcut o plecăciune în faţa celor rămaşi în sală, oameni pe feţele cărora am citit cu siguranţă entuziasm şi multă simpatie. Lecţia pe care am învăţat-o (din nou): Să nu mai judec niciodată un spectator în funcţie de locul în care mă aflu pe hartă. Voi găsi mereu şi oriunde spectatori care vor ajunge în rezonanţă cu mine, cel de pe scenă, şi vor empatiza până la urmă cu trăirile personajului pe sub pielea căruia am intrat”, a scris Florin Piersic Jr.