Oktoberfest, cel mai mare festival al berii din România, dă cep butoiului. La Braşov se va auzi din nou: „Tzike, tzake!“

Oktoberfest, cel mai mare festival al berii din România, va da cep butoiului în această săptămână. Comisia de circulaţie a municipiului Braşov a avizat desfăşurarea festivalului în perioada 2-12 septembrie, astfel că joi va fi marea deschidere.





După mutarea festivalului din Centrul Istoric în cartierul Bartolomeu, pe locul fostului stadion Municipal, a devenit o tradiţie ca sărbătoarea berii să fie deschisă cu Parada Oktoberfest.

Joi, 2 septembrie, la ora 17:00, din Centrul Istoric pleacă parada, care conţine de fiecare data un car allegoric, din care sunt împărţite trecătorilor pălării, halbe de bere sau alte obiecte cu însemnele Oktoberfest. O jumătate de oră mai târziu, organizatorii ajung la locul de desfăşurare a evenimentului, unde sedă cep butoiului cu bere, în prezenţa fanfarei Burzenland, care va fi alături de braşoveni şi turişti în aproape toate zilele sărbătorii.

„Este cel mai mare festival popular din România pentru toate vârstele, la care vin formaţii din Germania şi din România. Aşa cum a fost de fiecare data în ultimii ani, vom avea zona de caruseluri şi parc de distracţii pentru copii, iar anul acesta vom avea un singur cort, din cauza condiţiilor sanitare. Anul trecut nu s-a ţinut, pentru că nu era posibil din cauza pandemiei, dar pot să vă spun că în 2019 au fost 400.000 de vizitatori ai festivalului, în 11 zile. S-au băut 1.000 de hectolitri de bere (adică 100.000 de litri – 200.000 de beri, cee ace arată că nu doar berea este consumată la acest festival, ci foarte mulţi vin pentru distracţie şi nu consumă bere), din care cea mai mare parte a fost berea locală Ciucaş”, a dezvăluit organizatorul festivalului, Christian Macedonschi.

Oktoberfest este un eveniment foarte important pentru comunitate şi pentru networking-ul de business, la care parteneri sunt camerele de comert din România, Germania şi Austria. De altfel, şi pentru această ediţie deja sunt făcute foarte multe rezervări de către oaspeţi din toată Europa. Până în august nu ştiam dacă o să-l ţinem. Cum Untold şi-a mutat şi el data chiar în perioada noastră, ne-am mobilizat şi am făcut totul în mai puţin de o lună. De obicei, lucram cel puţin 6 luni la organizarea festivalului, acum în 3 săptămâni am făcut totul, dar a contat şi experienţa şi am reuşit”, a mai adăugat Christian Macedonschi.

Organizatorul a mai precizat că anul acesta vin 2 formaţii din Bavaria. De la Primăria Nurneberg vine un consilier local la deschidere, un sas din Nadeş, care este un mare prieten al Braşovului.

Specialităţile culinare sunt foarte căutate. Pe lângă mici, coaste sau alte specialităţi locale, oaspeţii vin la festival şi pentru celebrii weisswurst-I sau alţi cârnaţi tradiţionali din Germania.

„Se face audit pentru siguranţa alimentară de către o firmă care are experienţă cu marile lanţuri de hipermarketuri din ţara noastră şi cu restaurant celebre, ca să transmitem un mesaj de încredere pentru oaspeţi şi angajaţi. Anul acesta avem mai puţine locuri în cort, în loc de 4.000, cum erau în anii trecuţi, sunt cam 1.000, motiv pentru care recomandăm să se facă rezervări”, a completat organizatorul evenimentului.

Intrarea se face pe bază de certificate de vaccinare sau test negative, iar organizatorii au încheiat un parteneriat cu două clinici din Braşov, astfel că testele se pot face şi la intrare.

În fiecare seară de festival vor exista concerte, concursuri şi multă distracţie. Sâmbătă, 4 octombrie, va fi aleasă Miss Oktoberfest, în urma unui concurs la care şi spectatorii au un cuvânt de spus în alegerea celei mai frumoase domnişoare care participă la sărbătoarea berii.





Un concurs cel puţin la fel de aşteptat va avea loc chiar în ultima zi de Oktoberfest, duminică, 12 septembrie, când va fi ales Regele Oktoberfest, chiar înainte de închiderea festivalului.





Tzike, tzake!

