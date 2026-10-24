24 de zile de teroare: Doi bebeluși, răpiți de lângă mamă și ținuți captivi. Decizia de ultimă oră a procurorilor

O femeie și un bărbat acuzați că au răpit doi gemeni în vârstă de cinci luni și i-au ținut captivi timp de 24 de zile au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu procurorii. Cei doi riscă pedepse de peste trei, respectiv patru ani de închisoare, cu executare.

Copiii au fost recuperați de poliție Foto: Shutterstock

Procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București a încheiat, la data de 20 octombrie 2026, acorduri de recunoaștere a vinovăției cu doi inculpați cercetați pentru lipsire de libertate în mod ilegal, au informat procurorii printr-un comunicat remis AGERPRES.

Potrivit comunicatului de presă al parchetului, pedepsele stabilite sunt de patru ani și patru luni de închisoare în cazul inculpatei M.F. și de trei ani și patru luni în cazul inculpatului G.D.S., ambele cu executare în regim de detenție.

Acordurile au fost trimise spre soluționare Judecătoriei Sectorului 5 București.

Cum au ajuns gemenii în grija celor doi inculpați

Potrivit procurorilor, în iulie 2025, cei doi inculpați formau un cuplu și locuiau în Italia. Aceștia au primit în locuința lor o femeie de cetățenie indoneziană, prietenă a inculpatei M.F., pentru a-i ajuta la menaj și la îngrijirea fiicei lor minore.

După ce au aflat că femeia era însărcinată cu gemeni, cei doi ar fi încercat să o determine să le încredințeze copiii pentru a-i crește. Potrivit anchetatorilor, aceștia au încercat inclusiv să declare în mod fictiv că sunt părinții biologici ai bebelușilor.

Când au constatat că femeia nu voia să se despartă de copii și că autoritățile străine începuseră o anchetă, inculpata M.F. ar fi recurs la mai multe tehnici de manipulare.

„Inculpata M.F. a recurs la numeroase tehnici de manipulare, între care izolarea victimei de apropiați, apelul la credința sa catolică, inventarea unor personaje fictive și simularea unor pericole iminente”, au precizat procurorii.

În acest context, femeia ar fi fost determinată să fugă din centrul de asistență în care fusese plasată de autoritățile italiene, să treacă fraudulos frontiera în România și să locuiască împreună cu cei doi inculpați la diferite adrese din București, în Sectorul 5.

Cum au fost luați cei doi bebeluși de lângă mama lor

În zorii zilei de 2 iulie 2026, inculpata ar fi convins-o pe femeie să scoată cei doi nou-născuți în fața locuinței, sub pretextul că urmau să fie preluați de misionari ai Bisericii Catolice și duși la Vatican, unde ar fi urmat să ajungă ulterior și mama lor.

Potrivit anchetatorilor, inculpatul G.D.S., care avea fața acoperită, i-a preluat pe cei doi bebeluși, în vârstă de cinci luni la acel moment. Ulterior, acesta și inculpata M.F. au plecat cu copiii, iar femeia a fost făcută să creadă că aceștia muriseră.

Bebelușii au fost ținuți captivi timp de 24 de zile

Cei doi inculpați ar fi ținut copiii în captivitate timp de 24 de zile, alături de fiica lor biologică. Potrivit comunicatului, aceștia dormeau într-un autoturism și își asigurau traiul din cerșit și furturi.

Procurorii au precizat că unul dintre inculpați era dependent de droguri.

Cei doi au fost depistați de polițiști la data de 25 iulie 2026. În urma intervenției autorităților, ambii bebeluși au fost salvați și înapoiați mamei lor.

Cercetările au fost efectuate cu sprijinul Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Sectorului 5 București.

Parchetul precizează că încheierea acordurilor de recunoaștere a vinovăției nu înlătură prezumția de nevinovăție. Pedepsele stabilite prin acorduri urmează să fie analizate de Judecătoria Sectorului 5 București.