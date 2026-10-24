 Banii reținuți din pensiile speciale şi cele militare ar putea fi restituiți până în 2028. Ce prevede proiectul și cine este exclus de la plată | adevarul.ro
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Banii reținuți din pensiile speciale şi cele militare ar putea fi restituiți până în 2028. Ce prevede proiectul și cine este exclus de la plată

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Pensionarii cărora li s-a reținut impozit progresiv în perioada 1 ianuarie 2024 - 30 ianuarie 2025 ar putea primi înapoi o parte din banii plătiți, în trei tranșe, până în martie 2028. Propunerea legislativă a fost înregistrată la Senat pe 19 octombrie 2026 și se află în etapa dezbaterii parlamentare.

Un ciocan de judecător pus peste mai multe bancnote de 100 și 200 de lei
Anumiți beneficiari de pensii speciale vor primi înapoi impozitul pus pe venituri Foto: arhivă

Proiectul B570/2026 prevede restituirea sumelor reținute în perioada în care s-a aplicat impozitarea progresivă a pensiilor. Textul stabilește însă și excepții pentru anumite categorii de pensionari, inclusiv militari, magistrați și personal auxiliar din instanțe și parchete.

Când ar urma să fie restituiți banii

Potrivit proiectului, restituirea sumelor ar urma să se facă în trei tranșe:

  • Decembrie 2026: 10% din suma totală de restituit;
  • Martie 2027: 40% din suma totală;
  • Martie 2028: 50% din suma totală.

Banii ar urma să fie restituiți din oficiu, fără ca pensionarii să depună cereri. Plata ar fi făcută de Casa Națională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii, precum și de casele de pensii sectoriale, odată cu pensia din luna în care se efectuează restituirea.

Dacă suma de restituit este mai mare decât impozitul datorat în luna respectivă, diferența ar urma să fie recuperată în lunile următoare, potrivit calendarului prevăzut de proiect.

Excepții privind magistrații, grefierii și militarii

Proiectul prevede că anumite categorii de pensionari nu vor primi sumele reținute dacă sunt îndeplinite două condiții: pensia lor intră sub incidența prevederilor legale enumerate în proiect, iar impozitarea progresivă nu le-a diminuat cuantumul net al pensiei aflate în plată în perioada 1 ianuarie 2024 – 30 ianuarie 2025.

Printre categoriile menționate se află:

  • Militarii ale căror pensii intră sub incidența articolului 60 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat;
  • Beneficiarii unor pensii de serviciu cărora li se aplică prevederile OUG nr. 59/2017 (adică pensionarii plătiți prin Casa Națională de Pensii Publice (CNPP): personalul aeronautic civil navigant din Aviația Civilă; grefierii și personalul auxiliar din instanțe și parchete, dar și din Institutul Național de Expertize Criminalistice; funcționarii publici parlamentari; membrii Corpului diplomatic și consular al României; personalul Curții de Conturi);
  • Magistrații vizați de articolele 211 și 213 alineatul (3) din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor;
  • Personalul auxiliar al instanțelor și parchetelor, inclusiv grefierii vizați de articolul 685 din Legea nr. 567/2004;
  • Alte categorii de pensionari vizate de dispozițiile indicate la articolul 1 alineatul (10) din Legea nr. 282/2023.

Cum ar urma să fie recalculat impozitul

Proiectul prevede recalcularea impozitului pe pensie prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului impozabil lunar.

Pentru perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2024, venitul impozabil ar urma să fie calculat după deducerea sumei neimpozabile de 2.000 de lei din pensie. Pentru perioada 1 octombrie 2024 - 30 ianuarie 2025, suma neimpozabilă prevăzută în proiect este de 3.000 de lei.

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Diferența dintre impozitul reținut și cel rezultat în urma recalculării ar urma să fie restituită în tranșele stabilite de proiect.

Ce se întâmplă cu banii stabiliți prin hotărâri judecătorești

Procedura de plată eșalonată ar urma să se aplice și sumelor stabilite prin hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2024 – 1 iulie 2026, cu excepția sumelor achitate până la intrarea în vigoare a legii.

Proiectul mai prevede suspendarea de drept a procedurilor de executare silită pe durata termenului de eșalonare.

De ce se propune restituirea impozitului

Impozitarea progresivă a pensiilor a fost aplicată începând cu 1 ianuarie 2024. La finalul lunii ianuarie 2025, Curtea Constituțională a declarat neconstituționale dispozițiile care reglementau mecanismul de impozitare. În martie 2025, legislația a fost modificată, revenindu-se la impozitarea cu 10% a venitului impozabil din pensii.

Noua propunere legislativă urmărește să stabilească modul în care urmează să fie restituite sumele reținute în perioada 1 ianuarie 2024 - 30 ianuarie 2025.

Proiectul B570/2026 nu este încă lege. Pentru ca restituirile să poată fi făcute în condițiile propuse, inițiativa trebuie să parcurgă procedura parlamentară, să fie adoptată, promulgată și publicată în Monitorul Oficial. Textul integral al proiectului poate fi consultat pe site-ul Senatului României.

Aproape 27.000 de pensionari militari ar putea beneficia de restituiri

Expunerea de motive a proiectului prezintă și date privind pensionarii militari aflați în evidențele Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Apărării Naționale. Potrivit documentului, 27.087 de pensionari au avut drepturi de pensie afectate de prevederile declarate neconstituționale, iar sumele rezultate din aplicarea impozitului progresiv sunt estimate la 70 de milioane de lei.

Dintre aceștia, 2.974 au deschis procese în instanță. Un număr de 2.138 de pensionari au obținut hotărâri judecătorești favorabile, iar sumele restituite s-au ridicat la 8,46 milioane de lei, la care s-au adăugat 818.541 de lei reprezentând dobânzi, inflație și cheltuieli de judecată. Pentru alți 836 de pensionari, procesele erau încă pe rol la momentul redactării expunerii de motive, iar sumele estimate pentru restituire se ridicau la aproximativ 2,16 milioane de lei, fără cheltuielile suplimentare.

Pentru cei 24.113 pensionari militari care nu au deschis procese, expunerea de motive estimează restituiri de aproximativ 61,54 milioane de lei, la care s-ar putea adăuga cheltuieli suplimentare.

Inițiatorii susțin că stabilirea unei proceduri de restituire eșalonată ar permite plata sumelor într-un interval de timp rezonabil și ar limita cheltuielile suplimentare ale bugetului de stat, precum dobânzile, inflația și cheltuielile de judecată.

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