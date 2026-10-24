De ce a ajuns un apartament în Cluj să coste cât patru din Vrancea? „Degeaba e altundeva mai ieftin dacă nu aș vrea să locuiesc acolo”

Un clujean s-a lăudat cu un apartament cumpărat cu 230.000 de euro, stârnind controverse din cauza prețului ridicat. Un român din Vrancea i-a surprins pe străini cu o locuință achiziționată pentru doar 61.000 de euro, sumă cu care, potrivit unora, abia ar putea cumpăra un garaj în orașele lor.

Piața imobiliară din România arată decalaje mari între orașe. Foto: Magnific.com

Un apartament cumpărat cu 230.000 de euro într-un bloc nou din Cluj-Napoca a stârnit o dezbatere aprinsă pe rețelele de socializare. Noul proprietar s-a lăudat cu achiziția, considerată de mulți români exagerat de scumpă în comparație cu locuințe din alte orașe din România.

Bărbatul și-a prezentat noua locuință pe platforma Reddit, într-o comunitate internațională dedicată celor care își cumpără prima casă. A publicat o imagine cu apartamentul finalizat recent.

„Am reușit! România, Cluj-Napoca, 230.000 de euro, dobândă de 4,7%. Au trecut câțiva ani de când am plătit avansul inițial, dar chiar au terminat la timp. Abia aștept să aduc mobila”, a transmis acesta.

Apartamentul are o suprafață utilă de 72 de metri pătrați, două dormitoare și un living cu bucătărie deschisă. Mai dispune și de un balcon de aproximativ zece metri pătrați și un loc de parcare subteran, inclus în prețul de achiziție.

„Două dormitoare, pardoseli, pereți albi și băi complet finisate. A fost o ofertă excelentă, pentru că finisarea unui apartament îți poate da mari bătăi de cap. Din fericire, eu mai am nevoie doar de mobilă”, a explicat proprietarul.

Cum a plătit apartamentul de 230.000 de euro

Întrebat despre condițiile achiziției, bărbatul a precizat că a cumpărat locuința direct de la dezvoltator, în apropierea gării din Cluj-Napoca. Prețul include TVA și locul de parcare, evaluat de proprietar la aproximativ 16.000–18.000 de euro.

Locuința din Cluj-Napoca Foto: Reddit

Pentru cumpărarea apartamentului a apelat la un credit ipotecar, contractat pe 30 de ani, cu o dobândă fixă de 4,7% în primii trei ani. Avansul a reprezentat aproximativ 35% din prețul locuinței, iar rata lunară este de aproximativ 4.500 de lei.

„Am lucrat cu un broker. Dobânda standard era de 4,79% la bacă, atunci când am luat eu creditul și cred că au mai negociat acel 0,09%, pentru că aveau mai mulți clienți odată la același bloc sau ceva de genul”, a explicat acesta.

Clujeanul a mai adăugat că locuința are un sistem de încălzire și răcire prin tavan, asemănător încălzirii prin pardoseală.

„E încălzire în tavan, practic ca în pardoseală, doar invers. Cicâ vara poți și răci, rămâne de văzut”, a explicat bărbatul, mulțumit după ce testase sistemul de răcire într-un apartament de prezentare.

În privința finisajelor, proprietarul spune că a găsit doar probleme minore la recepție, dar a rămas mulțumit de calitatea construcției, de comunicarea cu dezvoltatorul și amenajarea spațiilor exterioare.

„Asta mi-a plăcut și mie aici, fără imitații ieftine de «materiale premium», gen marmură falsă peste tot. Ai ceva loc verde, e aerisit afară, nu e construit până la ultimul metru pătrat”, a explicat acesta.

Cât îl va costa mobilarea locuinței

Deși apartamentul a fost predat finisat, noul proprietar estimează că va cheltui încă aproximativ 10.000–11.000 de euro numai pentru bucătărie și dormitor, incluzând patul, salteaua și dulapurile. A decis să amenajeze singur locuința, fără ajutorul unui designer de interior.

„Am făcut un model 3D al întregului apartament, în care lucrez la amenajare, dar plănuim să începem cu strictul necesar, adică bucătăria și dormitorul, și apoi să terminăm după ce ne mutăm”, a explicat acesta.

Întrebat dacă nu consideră exagerate prețurile locuințelor din Cluj-Napoca, proprietarul a susținut că alegerea sa a ținut și de preferința pentru orașul în care dorește să trăiască.

„Prețurile exagerate sunt relative. Pentru mine nu există alt oraș în țară în care m-aș muta, deci degeaba e altundeva mai ieftin dacă nu aș vrea să locuiesc acolo”, a răspuns acesta.

„3.200 de euro pe metru pătrat este o nebunie”

Mesajul clujeanului care și-a cumpărat un apartament cu 230.000 de euro a atras sute de reacții pe Reddit. Mulți români și străini s-au arătat surprinși de prețul locuinței, iar unii încercat să explice de ce apartamentele din Cluj-Napoca au ajuns atât de scumpe.

„Felicitări, dar de ce naiba este Clujul atât de scump?”, a întrebat un internaut.

Un alt român a descris piața imobiliară locală drept o „escrocherie imobiliară organizată”.

„3.200 de euro pe metru pătrat în Cluj este o nebunie”, a reacționat altcineva.

Unii au comparat prețurile din Cluj-Napoca cu cele din București, susținând că în Capitală ar putea găsi locuințe similare la prețuri considerabil mai mici.

„În București poți găsi apartamente chiar și la 1.000–1.500 de euro pe metru pătrat, în funcție de zonă și de cât de bine negociezi”, a comentat un localnic, adăugând că Bucureștiul i se pare un oraș superior Clujului din mai multe puncte de vedere.

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Explicațiile românilor pentru prețul locuințelor din Cluj-Napoca

Alți români au încercat să explice diferențele dintre prețurile locuințelor din cele două mari orașe.

„Clujul are un procent mai mare de specialiști IT, care, în general, au venituri mai ridicate decât restul populației. De asemenea, are un procent mai mare de studenți, mulți veniți din alte orașe și localități, ceea ce crește cererea de locuințe”, a explicat un internaut.

Alții cred, însă, că prețurile ridicate sunt întreținute și de cumpărătorii care achiziționează proprietăți pentru investiții.

„Este doar o scuză folosită de agenții imobiliari pentru a vă păcăli în privința prețurilor. În realitate, cei care cumpără cele mai multe locuințe în Cluj sunt persoane fără legătură cu domeniul IT, care nici măcar nu au nevoie de credit. Vă spun asta ca unul care cunoaște mulți agenți imobiliari. Cine sunt oamenii care au 100.000–200.000 de euro în conturi? De la străini și investitori speculativi, care nici măcar nu intenționează să locuiască în apartamente, până la persoane care fac evaziune fiscală în mod regulat”, afirmă unul dintre aceștia.

Un român a pus prețurile mari pe seama speculațiilor imobiliare și a cumpărătorilor dispuși să accepte aproape orice sumă cerută de vânzători.

„Locuri de muncă la negru și posibilitatea de a umfla prețurile, pentru că întotdeauna se găsește câte un fraier gata să fie păcălit”, a comentat acesta.

Unii români au apreciat locuința, suprafețele vitrate mari, balconul și faptul că în suma plătită este inclus un loc de parcare subteran.

„Clujul este scump și să îți cumperi propriul apartament este o realizare. Felicitări! Totuși, ce mă supără în toată povestea asta este că dai o căruță de bani și dezvoltatorul fentează bucătăria, o bagă în living, că deh, e modern”, a comentat un român.

Un român a considerat prețul rezonabil pentru piața imobiliară locală.

„Dacă parcarea este inclusă, 2.866 de euro pe metru pătrat nu este deloc rău. Am calculat raportând 215.000 de euro la 75 de metri pătrați, ținând cont și de terasă”, a transmis acesta.

„Probabil este un apartament de top, dar este enorm de scump”, a concluzionat un alt român.

Locuințe în Focșani, de aproape patru ori mai ieftine decât în Cluj-Napoca

Pe aceeași platformă de socializare, un alt român și-a prezentat locuința achiziționată în Vrancea, la un preț de aproape patru ori mai mic decât cel al apartamentului din Cluj-Napoca. Bărbatul a plătit 61.000 de euro pentru un apartament de 57 de metri pătrați, cu două dormitoare, o baie, o bucătărie și un living.

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Locuința din Focșani Foto: Reddit

„Am reușit! România, 61.000 de euro, dobândă de 5,5%”, a transmis acesta, publicând fotografii cu noua locuință.

Întrebat unde se află apartamentul, proprietarul a explicat că l-a cumpărat în municipiul Focșani, într-o zonă relativ centrală, la ultimul etaj al unui bloc cu trei niveluri.

„La naiba, cu banii ăștia îți cumperi un garaj în Sofia”, a comentat un utilizator din Bulgaria.

„La fel și în Belgrad. Poate două garaje, dacă nu sunt în centrul orașului”, a completat altcineva.

„Cu 61.000 de euro, acolo unde locuiesc eu, îmi cumpăr doar intrarea”, a glumit un participant la discuție.

Alții au presupus că apartamentul trebuie să se afle într-un oraș mic sau chiar într-un sat, considerând imposibilă găsirea unei asemenea locuințe la acest preț într-un mare centru urban.

„Cu 60.000 de euro, în orașele mari abia îți cumperi o debara”, a comentat un internaut.

Prețul redus a fost explicat de unii români prin diferențele dintre veniturile locuitorilor și oportunitățile economice ale regiunilor.

„Este ieftin pentru cineva care trăiește și muncește într-o țară cu venituri bune. Salariul mediu net aici nici măcar nu ajunge la 1.200 de euro pe lună. Și trebuie să țineți cont că vorbim despre unul dintre cele mai sărace județe din România. Există un motiv pentru care oamenii nu vor să locuiască aici”, a susținut un utilizator.

Proprietarul a confirmat că veniturile sunt mai mici în zonă, precizând că prețurile apartamentelor se situează, în opinia sa, în jurul a 1.000–1.200 de euro pe metru pătrat.

Prețul apartamentului a stârnit și întrebări legate de riscul seismic din Vrancea, regiune cunoscută pentru cutremurele sale.

„Dar nu este aceasta zona cu cele mai multe cutremure?”, a întrebat un internaut.