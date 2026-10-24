 A murit Viorel Păunescu, fost președinte al echipei de fotbal Steaua și al FR de Natație | adevarul.ro
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Video A murit Viorel Păunescu, fost președinte al echipei de fotbal Steaua și al FR de Natație

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Conducător al echipei de fotbal Steaua București între 1998 și 2003, Viorel Păunescu a încetat din viață în această dimineață. Acesta avea 91 de ani și s-ar fi confruntat de mai mulți ani cu probleme de sănătate.

Viorel Păunescu a preluat echipa de fotbal Steaua de la MApN
Viorel Păunescu a preluat echipa de fotbal Steaua de la MApN Foto: Razvan Pasarica / Sportpictures

Născut în 11 iulie 1935, la Fărcășești, Viorel Păunescu a ocupat funcția de președinte al Consiliului de Administrație al clubului de fotbal Steaua București în perioada 1998–2003, iar ulterior a fost președintele de onoare al aceluiași club. Acesta a preluat echipa de fotbal de la Ministerul Apărării Naționale și a înființat ONG-ul AFC Steaua. Ulterior, gruparea condusă de Păunescu a cedat locul în Liga 1 către Societatea Comercială Fotbal Club Steaua București SA, condusă de Gigi Becali, conform „Prosport”.

Viorel Păunescu a jucat handbal la Locomotiva Gara de Nord, între anii 1955-1964. Ulterior, a evoluat la CSA Steaua București și CS Dinamo București, făcând parte din echipa națională de handbal în 11. Din noiembrie 2005 până în noiembrie 2013 a îndeplinit funcția de președinte al Federației Române de Natație.

Viorel Păunescu, în tribună alături de Cristi Borcea
Viorel Păunescu, în tribună alături de Cristi Borcea Foto: Razvan Pasarica / Sportpictures

Frații Păunescu au devenit cunoscuți, din 1990 încoace, pentru afacerile din turism, presă, imobiliare și energie. George Constantin Păunescu este tatăl cunoscutului om de afaceri și regizor Bobby Păunescu. Valentin Păunescu s-a implicat în special presă, conducând diverse publicații precum „Curierul Național”.

Viorel Păunescu a colaborat mult cu antrenorul Victor Pițurcă
Viorel Păunescu a colaborat mult cu antrenorul Victor Pițurcă Foto: Razvan Pasarica / Sportpictures

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