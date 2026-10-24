 Salariile din privat cresc tot mai lent. Cât vor primi în plus angajații în 2027 | adevarul.ro
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Salariile din privat cresc tot mai lent. Cât vor primi în plus angajații în 2027

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Companiile private din România estimează o creștere medie de 5,65% a salariilor de bază în 2027, după majorări de 6,67% în 2026 și de 7,47% în 2025. În paralel, datele Institutului Național de Statistică (INS) arată că angajații din administrația publică și apărare au câștigat, în medie, mai mult decât salariații din comerț și industria prelucrătoare în august 2026. Diferențele variază însă semnificativ în funcție de domeniul de activitate.

Cineva numără bani
Salariile din mediul privat vor crește cu doar 5% anul viitor, mai puțin decât s-au majorat în 2026 Foto: Shutterstock

Potrivit INS, câștigul salarial mediu net a fost de 6.955 de lei în administrația publică și apărare în august 2026, comparativ cu 5.246 de lei în comerțul cu ridicata și cu amănuntul și 5.187 de lei în industria prelucrătoare.

Astfel, media din administrația publică și apărare a fost cu 1.709 lei mai mare decât cea din comerț și cu 1.768 de lei peste cea din industria prelucrătoare. La nivelul întregii economii, câștigul salarial mediu net a fost de 5.688 de lei.

Există însă și sectoare private în care salariile sunt considerabil mai mari. În tehnologia informației, câștigul salarial mediu net a ajuns la 13.010 lei în august 2026, depășind nivelul înregistrat în administrația publică și apărare.

Cifrele compară câștigurile salariale medii nete raportate de INS pentru activități economice distincte. Ele nu reprezintă o comparație între toți angajații din sectorul public și toți cei din mediul privat.

Majorările salariale din privat încetinesc

Potrivit studiului PwC PayWell 2026, companiile private participante estimează o creștere medie de 5,65% a salariilor de bază în 2027. Avansul anticipat este mai mic decât cel din 2026, de 6,67%, și decât cel din 2025, de 7,47%.

Procentele reflectă evoluția salariilor de bază în companiile participante la studiu, nu modificarea câștigului salarial mediu net la nivelul întregii economii.

Încetinirea majorărilor salariale are loc într-un context economic dificil. Potrivit datelor prezentate în materialul PwC, PIB-ul României a scăzut cu 0,7% în primul semestru din 2026 față de aceeași perioadă a anului trecut, pe seria brută. În același timp, inflația continuă să afecteze puterea de cumpărare a angajaților și să pună presiune asupra bugetelor companiilor.

„Ritmul evoluțiilor salariale din ultimii ani nu este susținut de creșterea productivității. România devine tot mai puțin competitivă din punct de vedere al costurilor forței de muncă”, a declarat Oana Munteanu, Director și Workforce Leader în cadrul PwC România.

Potrivit acesteia, presiunile demografice vor continua să influențeze piața muncii, iar dezvoltarea competențelor este importantă pentru creșterea productivității și a competitivității pe termen lung.

Salariul mediu net a scăzut cu 1,6% în aprilie. În ce domenii s-au înregistrat creșteri de peste 40%

Diferențe mari între sectoarele private

În 2026, cele mai mari creșteri ale salariilor medii de bază din eșantionul PwC au fost înregistrate în serviciile externalizate și centrele de servicii (BPO/SSC), unde majorarea a fost de 8,19%. Sectorul bancar a urmat cu 6,82%.

În schimb, sectorul tehnologiei a înregistrat o creștere de 2,88%, cea mai mică dintre sectoarele analizate. IT-ul a rămas totuși domeniul cu cel mai mare salariu mediu brut din eșantion, de 21.744 de lei.

Pentru 2027, companiile din tehnologie estimează o creștere medie a salariilor de 6,56%, urmate de cele din retail, cu 6,40%.

La nivelul funcțiilor organizaționale, cele mai mari majorări salariale din 2026 au fost raportate în IT, de 10,66%, în domeniul juridic, de 9,47%, și în planificare strategică, de 9,20%.

Diferențele salariale dintre femei și bărbați se reduc

Studiul PwC evidențiază și diferențe salariale între femei și bărbați. Femeile reprezintă 67% dintre angajații incluși în analiză și 73% dintre salariații aflați în sfertul cu cele mai mici salarii. În sfertul cu cele mai mari venituri, ponderea lor scade la 58%.

La nivel agregat, diferența salarială în favoarea bărbaților ajunge la 11,9% în segmentul salariilor mari și la 4,7% în cazul salariilor medii. Decalajul pentru salariile mari este în scădere față de 2024, când era de 14%, și față de 2025, când ajunsese la 12,9%.

Cele mai mari diferențe salariale dintre femei și bărbați se mențin în sectoarele bancar și tehnologic. În industrie și ospitalitate, femeile sunt plătite la niveluri similare sau ușor mai mari decât bărbații, potrivit studiului.

București-Ilfov, regiunea cu cele mai mari salarii

Diferențele salariale sunt semnificative și între regiuni. București-Ilfov înregistrează cel mai mare salariu mediu brut din eșantionul PwC, de 17.239 de lei. Nivelul este aproape dublu față de cel din Muntenia, cu aproximativ 80% peste cel din Moldova și cu 52% mai mare decât în Banat și Transilvania.

Potrivit studiului, diferențele regionale sunt mai pronunțate pentru pozițiile de management și mai reduse pentru cele operaționale, inclusiv din cauza concentrării rolurilor de conducere în Capitală.

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