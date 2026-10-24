România trece în seara asta la ora de iarnă. De ce vrea Comisia Europeană să renunțe la sistem

În noaptea de sâmbătă spre duminică, 24 spre 25 octombrie, România și alte țări europene trec la ora de iarnă. Ceasurile se dau înapoi cu o oră, de la 04:00 la 03:00.

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Comisia Europeană (CE) în România povestește, într-o postare, despre cum a fost introdusă ora de vară.

„În secolul trecut, țările europene au introdus ora de vară pentru a economisi energie, în special în perioadele de război sau în timpul crizei petrolului din anii 1970. Începând din 1980, Uniunea Europeană a adoptat treptat legislație pentru a pune capăt diferențelor dintre calendarele naționale de schimbare a orei”, scrie instituția.

Din 2001, o directivă europeană stabilește că statele UE trec la ora de vară în ultima duminică din martie și revin la ora de iarnă în ultima duminică din octombrie.

Încă de anul trecut, CE insistă asupra eliminării orei de iarnă, adăugând că acest sistem „ne priveşte pe toţi, ne enervează pe cei mai mulţi dintre noi”

„Aş spune şi mai mult, ne face rău”, în pofida faptului că „nu mai genereză economii de energie”, a declarat comisarul Transporturilor Apostolos Tzitzikostas, confirmând că Executivul european nu a abandonat lupta.

Comisia Europeană a comandat o nouă analiză, pentru a-şi susţine eforturile de abolire a schimbării orei. Spania a lansat, la rândul său, un nou apel la suprimarea schimbării orei, într-o reuniune, luni, a miniştrilor Energiei.

Potrivit unei surse diplomatice europene, Polonia şi Finlanda au susţinut acest demers.

În 2018, 84% dintre participanţi - aproximativ patru milioane de persoane - s-au pronunţat în favoarea încetării folosirii acesteia, iar apoi Parlamentul European (PE) a dat undă verde măsurii.

Susţinătorii desfiinţării subliniază impactul negativ al schimbării orei în domeniul sănătăţii sau al accidentelor rutiere în schimbul unor economii de energie devenite modeste, din cauza generalizării iluminatului cu consum scăzut de energie.

Însă măsura nu a fost niciodată implementată, din cauza lipsei unui acord între Cei 27.