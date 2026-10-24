Un bloc cu risc seismic din Sectorul 6 al Capitalei este evacuat după ce a fost semnalată o crăpătură între două scări, întinsă de la etajul 5 până la etajul 8. Autoritățile verifică situația, în condițiile în care nu se știe deocamdată dacă fisura are legătură cu seismul din 19 octombrie.

Intervenția are loc după ce a fost semnalată o crăpătură între două scări Foto: ISU București Ilfov

UPDATE - Toți locuitorii au fost evacuați

Autoritățile au precizat că utilitățile au fost oprite temporar, iar o decizie privind măsurile ulterioare urmează să fie discutată în cadrul comitetului pentru situații de urgență.

„Ne-am prezentat la fața locului și s-au constat niște deplasări. Am pătruns în interior, am luat măsura preliminare a evacuării întregului bloc. Am scos toate persoanelor. Sunt 65 de persoane evacuate. S-au luat măsuri de oprire a utilităților, dar vom da drumul. La ora 14.30 va fi o întâlnire a comitetului de urgență”, au transmis reprezentanții autorităților.

Aceștia au precizat că nu poate fi luată, deocamdată, o măsură urgentă privind situația imobilului, iar revenirea locatarilor ar urma să se facă treptat.

„Nu putem să luăm o măsură urgentă, vom da drumul treptat persoanelor înapoi”, au mai transmis autoritățile.

La ora 14.30 se reuneşte Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti.

Blocul a fost construit în 1963 și a fost expertizat în 2018.

UPDATE - Arafat: „Nu știm care este nivelul de risc”

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a precizat că evacuarea blocului din Sectorul 6 al Capitalei, unde a fost semnalată o crăpătură între etajele 5 și 8, este preventivă. O decizie privind întoarcerea locatarilor va fi luată după expertiza tehnică.

„Noi am evacuat pentru că nu știm care este nivelul de risc și dacă există un pericol real sau nu, apărând aceste crăpături. Deci evacuarea este preventivă și așteptăm să vedem ce zic experții”, a precizat Raed Arafat la Digi24.

Potrivit șefului DSU, concluziile experților ar putea fi disponibile într-un interval de cel mult două ore, iar autoritățile vor decide dacă locatarii se pot întoarce în siguranță în imobil sau dacă sunt necesare alte măsuri.

„Într-o oră, două, cel mult, cred că o să avem și concluzia lor și o să ia decizia împreună cu inspectoratul, împreună cu toate autoritățile implicate, dacă este în siguranță blocul să se întoarcă oamenii în el, dacă nu, atunci care vor fi măsurile”, a precizat Raed Arafat.

În cazul în care expertiza va arăta că imobilul prezintă un risc major și nu mai poate fi locuit, evacuarea va deveni obligatorie.

„Dacă se va stabili că blocul are un risc major și nu mai poate fi locuit, atunci evacuarea va deveni obligatorie”, a spus Arafat.

Întrebat dacă fisura are legătură cu seismul din 19 octombrie, șeful DSU a declarat că acest lucru nu este confirmat: „Nu este certă, nu este sigură. Vom vedea în urma expertizei”, a spus Raed Arafat.

Elevul de 13 ani care a atacat o profesoară și un coleg în Bistrița ar fi anunțat atacul pe TikTok: „Habar nu au cât sunt de periculos!”

Pe 19 octombrie, un cutremur cu magnitudinea de 4,9 s-a produs în zona seismică Vrancea, în apropierea următoarelor oraşe: 54km S de Buzau, 58km E de Brașov, 60km SE de Sfântu-Gheorghe, 62km N de Ploiești, 72km S de Focșani, 90km NE de Târgoviște.

Seismul a fost resimțit și în București. La scurt timp după producerea acestuia, ISU București-Ilfov a trimis o autospecială pentru a verifica eventualele consecințe ale cutremurului.

Știre inițială

Pompierii intervin la un bloc de locuințe de pe Drumul Taberei nr. 30, din București, după ce un apel la 112 a semnalat apariția unei crăpături între două scări ale imobilului, de la nivelul etajului 5 până la etajul 8.

Autoritățile au început evacuarea preventivă a locatarilor, având în vedere pericolul la care aceștia ar putea fi expuși. Din informațiile preliminare, scara de bloc vizată are 36 de apartamente și este locuită de 65 de persoane.

Șeful DSU Raed Arafat susține că nu se știe deocamdată gardul de risc. El a adăugat că se va face o ședință cu prefectul.

„Încă nu am făcut legătura cu seismul de luni”, a mai precizat Arafat.

1/5 Bloc de pe Drumul Taberei, rupt de cutremur Foto: ISU București Ilfov

Anunțul ISU:

„Imobilul de locuințe colective este semnalizat pentru risc seismic. Din informațiile preliminare scara de bloc este constituită din 36 de apartamente și locuită de 65 de persoane.

În momentul de față nu este cert dacă crăpătura a survenit ca urmare a cutremurului din data de 19.10.2026.

Având în vedere pericolul la care se pot supune, procedăm la evacuarea preventivă a persoanelor din scara de bloc.

Intervenim cu Detașamentul Special de Salvatori, o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj SMURD și o autospecială de transport personal și victime multiple ( în vederea asigurării unui spațiu temporar pentru a proteja persoanele evacuate de temperaturile scăzute).

Au fost solicitați în sprijin și inspectori din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții pentru a realiza o expertiză tehnică”, spun salvatorii.