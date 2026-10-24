Continuă căutările celor trei marinari dispăruți în Marea Neagră. Un elicopter Black Hawk a decolat de la Constanța

Un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație al MAI a decolat de la Constanța pentru a-i căuta pe cei trei marinari dispăruți după atacul cu drone asupra navei comerciale „KHORYV”, produs vineri în Marea Neagră.

Au fost reluate operațiunile de căutare în Marea Neagră Foto: captură video YT

„Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne intervine pe Marea Neagră pentru căutarea celor trei membri ai echipajului navei comerciale «KHORYV», căzuţi în apă”, a transmis Inspectoratul General de Aviație, potrivit News.ro.

Intervenția a fost solicitată de Centrul Maritim de Coordonare (MRCC). Elicopterul Black Hawk, cu indicativul 275, a decolat de la Constanța pentru a efectua căutări în zona maritimă în care a fost semnalată dispariția celor trei persoane.

Potrivit Inspectoratului General de Aviație, misiunea este în desfășurare, iar obiectivul intervenției este găsirea marinarilor dispăruți.

Un marinar a murit, iar nouă au fost salvați

Nava comercială „KHORYV”, care naviga sub pavilionul Insulelor Comore, a fost lovită de drone vineri, 23 octombrie, în Marea Neagră, la aproximativ 13 mile marine (24 de kilometri) de Constanța. În urma incidentului, nouă marinari au fost salvați, trei au fost dați dispăruți, iar un membru al echipajului a murit.

La bordul navei se aflau 13 membri ai echipajului: 10 cetățeni ucraineni și trei cetățeni azeri. Ambarcațiunea, un transportator de minereuri și produse petroliere, are o lungime de 119,06 metri și o lățime de 13,47 metri.

Nava plecase din portul turcesc Ereğli pe 21 octombrie 2026 și se îndrepta spre Sulina. În timpul deplasării, a fost raportat un incendiu la bord, iar echipajul a transmis un semnal de urgență de tip „Mayday/Drone attack”, indicând un atac cu drone.

Centrul Maritim de Coordonare Constanța a fost alertat, iar trei nave au fost mobilizate pentru intervenție. Nava comercială a suferit avarii majore și s-a răsturnat, existând riscul iminent de scufundare.

Cele nouă persoane salvate au fost recuperate din apă și transportate la Constanța pentru evaluarea stării de sănătate și acordarea asistenței medicale. Operațiunile de căutare a celor trei marinari dispăruți continuă