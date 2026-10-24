 Prețurile carburanților sâmbătă, 24 octombrie. Unde se găsește cea mai ieftină benzină și cât costă motorina | adevarul.ro
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Prețurile carburanților sâmbătă, 24 octombrie. Unde se găsește cea mai ieftină benzină și cât costă motorina

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Prețurile carburanților continuă să varieze de la o stație la alta în România, sâmbătă, 24 octombrie. Cea mai ieftină benzină costă 9,89 lei pe litru, iar motorina poate fi găsită la un preț minim de 10,69 lei pe litru.

pompa
Cea mai ieftină benzină costă 9,89 lei pe litru Foto: Arhivă

Potrivit datelor publicate de Peco Online pentru sâmbătă, 24 octombrie, cel mai mic preț la benzină este de 9,89 lei pe litru, la o stație Petrolium din Reghin, județul Mureș, situată pe strada Pandurilor nr. 156.

În cazul motorinei, cel mai mic tarif este de 10,69 lei pe litru, la aceeași stație Petrolium din Reghin.

Prețurile pot varia de la o stație la alta, iar tarifele afișate pe platformă pot diferi uneori de cele de la pompă, în funcție de momentul actualizării datelor.

Cât costă benzina în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța

În marile orașe din România, prețurile minime ale benzinei standard se situează între 9,99 și 10,06 lei pe litru.

La Cluj-Napoca, benzina poate fi găsită la un preț minim de 9,99 lei pe litru. În Timișoara, tariful minim este de 10,04 lei pe litru.

În București, Iași și Constanța, cel mai mic preț al benzinei standard este de 10,06 lei pe litru.

Astfel, diferența dintre cel mai mic preț al benzinei din cele cinci orașe analizate este de șapte bani pe litru.

Prețul motorinei în principalele orașe din țară

Motorina standard se vinde la un preț minim de 10,86 lei pe litru în București, Iași și Constanța.

La Cluj-Napoca, cel mai mic tarif este de 10,84 lei pe litru, în timp ce la Timișoara motorina poate fi găsită la un preț minim de 10,83 lei pe litru.

Diferențele dintre cele cinci orașe sunt reduse, cel mai mic preț fiind înregistrat la Timișoara, urmat de Cluj-Napoca.

Cât costă GPL-ul

În ceea ce privește GPL-ul, Bucureștiul înregistrează cel mai mic preț dintre cele cinci orașe analizate, de 4,64 lei pe litru.

La Constanța și Cluj-Napoca, tariful minim este de 4,69 lei pe litru. În Timișoara și Iași, GPL-ul costă cel mai puțin 4,71 lei pe litru.

Prețurile carburanților sunt actualizate periodic și pot suferi modificări pe parcursul zilei. 

Motorina s-a scumpit cu aproape 3 lei pe litru față de sfârșitul lunii februarie

Prețul motorinei a crescut cu aproape 3 lei pe litru față de nivelul înregistrat înainte de izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu. Dacă la sfârșitul lunii februarie un litru costa în medie 8,27 lei, la 26 septembrie prețurile ajunseseră până la 10,99 lei pe litru în principalele rețele de benzinării

Ministerul Finanțelor a prelungit reducerea temporară cu 25% a accizei pentru motorina standard în perioada 16–31 octombrie 2026. Măsura a fost menținută în urma evaluării bilunare prevăzute de Legea nr. 162/2026, în contextul creșterii cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă

Reducerea reprezintă o diminuare a accizei cu 701,07 lei pentru 1.000 de litri, iar nivelul efectiv al acesteia pentru motorina standard rămâne la 2.103,22 lei pentru 1.000 de litri. Mecanismul este reevaluat la fiecare două săptămâni și urmărește limitarea efectelor costurilor cu carburanții asupra populației și economiei.

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