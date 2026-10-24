Rareș Bogdan susține că investițiile străine sunt soluția pentru reducerea deficitului: „I-am spus-o și i-am repetat-o lui Ilie Bolojan”

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a afirmat duminică, 24 octombrie, că investițiile străine sunt esențiale pentru reducerea deficitului bugetar și creșterea economiei României, criticând politicile fostului premier Ilie Bolojan.

Rareș Bogdan Foto: Facebook

„Singura șansă a României de a termina dezbaterea infinită despre deficit, strângerea curelei și lipsa banilor pentru plata facturilor sunt investițiile. I-am spus-o și i-am repetat-o lui Ilie Bolojan încă pe când era președinte interimar și apoi premier, dar parcă am vorbit cu pereții!

Omul pur si simplu nu pricepea. I-am spus cu martori de vreo 3, 4 ori, în vizitele lui la Bruxelles, să termine odată cu prostiile și să nu mai încerce să «salveze» economia pe spatele pensionarilor, a companiilor românești decapitalizate, a micilor întreprinzători, a proprietarilor de imobile și a tot ce înseamnă inițiativă românească”, a spus acesta.

Rareș Bogdan susține că România ar trebui să reducă deficitul prin creșterea PIB-ului, stimulată de investiții.

El afirmă că SUA, Canada și statele din Golf au capital disponibil pentru investiții în România și dă ca exemple sumele investite sau anunțate în Ungaria, Serbia, Cehia și Grecia.

„Americanii și canadienii au interese și zeci de miliarde pentru investit în România. Țările din zona Golfului, Arabia Saudită, Qatar sau Emiratele Arabe Unite (în special Abu Dhabi și Dubai) au investit în ultimii 2 ani zeci de miliarde în regiune și continuă investițiile, după cum se poate vedea în articolul prezentat. 7.5 mld în Ungaria, 6 + 3 mld în Serbia, 5.5 mld în Cehia, acum 15 mld anunțate pentru Grecia.

Au mai alocat, acum vreo 3 ani, vreo 4 miliarde pentru România, din care au reușit să pună la treabă efectiv sub 500 de milioane, restul de 3,5 mld returnându-i după un an în care banii au așteptat investiții care nu se mai deblocau.”

Ce rol ar putea avea aderarea la OCDE în atragerea investițiilor

Rareș Bogdan spune că investitorii globali văd România „ca pe o zonă emergentă sigură, cu un potențial uriaș în zona energiei, agriculturii, hidrocarburilor și metalelor neferoase.”

„Plus ca producător de oțel în perspectiva reconstrucției Ucrainei. Vreau să cred că dacă Ilie Bolojan a dat-o de gard total și nu a înțeles rolul investițiilor străine în creșterea PIB și a nivelului de trai și dezvoltarea României (căzute de la 3,4 mld anual la 700 de milioane, în mandatul lui), noul guvern va avea capacitatea, prin Luca Niculescu, să înțeleagă că unica șansă a noastră este deschiderea țării spre investiții directe, lucrative, pe teritoriul României.”

Liberalul susține că aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) ar putea consolida încrederea investitorilor prin transparență, predictibilitate legislativă și stabilitate.

El speră ca Luca Niculescu să înțeleagă rolul investițiilor în reducerea deficitului și dezvoltarea economică a țării.

„P.S. Mi-ar fi plăcut ca toate acestea să le realizeze o componentă liberală a guvernării. Dar până la urmă mă interesează ca țara noastră să prospere și românii să o ducă mai bine, indiferent de capacitatea partidelor de adaptabilitate la noile provocări și lumea cea nouă. România trebuie să meargă înainte. Cu sau fără partide vechi. Italia este un exemplu bun.”