Emilia, o gâscă dintr-o specie rară, protejată de lege, a zburat peste 10.000 de kilometri, sfârşind prin a fi ucisă, tranşată şi dată la câini, în judeţul Brăila

Datele din emiţător au fost analizate şi de ofiţerii proiectului “Life for Safe Flight” şi a fost cerută şi o expertiză externă de la un specialist norvegian. Concluziile acestei expertize au fost deja trimise de Societatea Ornitologică Română (SOR) către Poliţia Judeţului Brăila, care investighează cazul.

Ultimul zbor

Pe 15 ianuarie, semnalele primite din 30 în 30 de minute de la emiţătorul Emiliei au arătat că pasărea se află în curtea unei case din judeţul Brăila. Era clar că a păţit ceva.

Pe 16 ianuarie, un grup de biologi de la SOR şi Bulgarian Society for the Protection of Birds (BSPB) şi reprezentanţi ai AGVPS (vânători), însoţit de comisari ai Gărzii de Mediu şi de poliţişti au vizitat locul unde se afla emiţătorul.

Acesta, inele ornitologice, pene jumulite şi intestinele păsării erau lângă cuşca unui câine din gospodărie. Era clar, Emilia murise. Proprietarul a spus că îşi lasă câinii liberi şi că aceştia au adus 3 sau 4 gâşte, nu doar una.

După vizita pe teren, emiţătorul şi datele transmise de el au fost supuse unei analize de către experţii din proiect. Mai mult, a fost solicitată şi o opinie neutră, de la un reprezentant de la Societatea Norvegiană de Ornitologie, dr. Thomas Aarvak.

Au fost analizate datele primite de la emiţător în migraţie, dar şi noile date, din ultimele zile de viaţă. Au fost luate în calcul şi felul în care s-a comportat pasărea în ultimele zile dinainte de moarte şi parametrii de zbor din ultima ei zi de viaţă.

Ce spun datele

Pasărea s-a comportat „relativ normal” până în jurul orei 17. La următoarea locaţie indicată de emiţător, practic, Emilia nu mai mişca. A străbătut o distanţă de 2,4 kilometri într-o oră, ceea ce indică o viteză de 2,4 km la oră – total anormal pentru o pasăre de acest gen.

Cealaltă problemă semnalată este temperatura păsării, care scade brusc la ora 14,57 – din acel moment, senzorul din emiţător indică temperatura unei păsări care a murit. Expertul norvegian spune că, practic, pasărea a fost probabil ucisă pe câmp, în zona de hrănire.

Mai departe, datele din emiţător arată că pasărea a plecat din câmp, dar nu spre direcţia SUD, unde avea locul de înnoptare de unde venise la hrană, ci în direcţia total opusă – NORD, spre satul brăilean Victoria. Este un comportament cu totul atipic pentru pasăre, dacă ar fi fost în viaţă. De obicei, în jurul orei 17,00 gâştele se întorc la locul de înnoptare.

Braconată, tranşată şi dată la câini

Proprietarul curţii unde a fost găsit emiţătorul susţine că pasărea a căzut din cauza ceţii şi a fost ucisă de câini. Versiunea lui, susţin ornitologii, că animalele de pază au mâncat pasărea, nu stă în picioare din mai multe motive:

- Emiţătorul a fost scos cu atenţie de pe corpul Emiliei. Hamul care ţine emiţătorul este din teflon, iar şnururile au fost tăiate şi arse cu precizie, nu sunt urme să fi fost mestecate de un câine.

-Inelele ornitologice au fost scoase de pe picioarele Emiliei şi nu sunt semne de intervenţie a câinelui: urme de dinţi, distrugere.Un câine nu ar fi putut scoate inelul fără să-l deformeze. Este un indiciu clar că un om a tăiat picioarele păsării şi a scos inelele.

-Toate datele din emiţător arată că pasărea a murit în zona de hrănire sau lângă sat, iar apoi cadavrul a fost transportat în sat. Datele din emiţător: viteza de zbor, altitudinea, temperatura, susţin această ipoteză.

Drumul Emiliei

În cele nouă luni în care a purtat emiţătorul, Emilia a transmis informaţii extrem de valoroase – a transmis peste 7.200 de locaţii GPS, mai mult decât oricare altă gâscă cu emiţător din proiect. A zburat peste 10.000 de kilometri.

A cuibărit pe valea râului Pyasina din Siberia, a zburat prin cele mai dure locuri de pe ruta de migraţie – şi-a petrecut mare parte din toamnă în Kazahstan, în plin sezon de vânătoare. A trecut şi prin Ucraina, iar pe 21 noiembrie a ajuns în România. Aici a mai trăit două luni.

Emilia a fost capturată de ornitologi pe 15 mai 2019, într-o acţiune comună a patru ONG-uri de conservare şi a unei universităţi. A fost inelată cu inele metalice şi color, a primit un emiţător GPS-GSM produs de firma Ornitel.

Ce ar trebui să urmeze?

Pentru a proteja fauna, implicit speciile aflate în declin accentuat, Societatea Ornitologică Română crede că sunt necesare mai multe măsuri. Gâsca cu gât roşu este o specie vulnerabilă la nivel global. Populaţia estimată este de circa 50.000 de exemplare.

Pierderea a patru gâste cu gât roşu dintr-un proiect internaţional arată că este nevoie de măsuri crescute de protejare a faunei. În acest sens, Societatea Ornitologică Română consideră că se impun:

-Mărirea amenzilor şi înăsprirea pedepselor pentru braconaj, indiferent că este vorba de păsări, peşti sau mamifere.

-Reducerea semnificativă a activităţii de braconaj prin asigurarea prezenţei sistematice în teren a organelor cu atribuţii de control.

-Interzicerea vânătorii de gâşte sălbatice admise la vânătoare la o distanţă mai mică de 300 de metri de lacurile unde acestea vin la somn.

-Raportarea cazurilor cu mortalităţi accidentale în cazul exemplarelor din specii protejate şi reducerea mortalităţii accidentale a acestora prin instruirea periodică a participanţilor la partidele de vânătoare cu privire la legislaţia în vigoare şi la identificarea speciilor protejate.

-Transparentizarea cotelor de vânătoare realizate şi stabilirea de cote individuale – număr fix de păsări de apă pentru o singură partidă de vânătoare.