Construirea podului peste Dunăre de la Brăila, lăsată fără bani. Buget pe 2020 de numai 5% din necesar

Având ca termen de recepţie 2021, proiectul podului peste Dunărea aflat în construcţie la Brăila pare să fi intrat în impas în acest an. Conform Asociaţiei Pro Infrastructură, investiţia de peste 2 miliarde de lei are o alocare de doar 97 de milioane de lei în bugetul promulgat de Preşedintele României pentru 2020.

„Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat legea bugetului de stat pentru anul 2020, după ce Guvernul Orban şi-a asumat răspunderea în Parlament la finalul anului trecut pentru această lege. Deşi, declarativ, vor fi prioritizate principalele investiţii pe fonduri europene aflate în derulare, lucrurile nu par să stea aşa”, spun cei de la Asociaţia Pro Infrastructură, care dau exemple de mai multe proiecte subfinanţate, în special în zona de autostradă.

Noul pod peste Dunăre va uni judeţele Brăila-Galaţi de Tulcea, în zona Jijila, ar urma să fie inaugurat în 2021 (un termen considerat de foarte multă lume drept „exagerat de optimist”), iar până acum a primit o finanţare de aproximativ 25% din valoare (în 2019), iar pentru 2020, de numai 5%. Dacă lucrurile vor rămâne neschimbate în privinţa bugetului alocat, în 2021 ar trebui să fie asigurată o finanţare record de circa 1,4-1,6 miliarde de lei.

Cei de la Asociaţia Pro Infrastructura, însă, atrag atenţia că lipsa de fonduri pentru 2020 ar putea să ducă la prelungirea cu un an a lucrărilor, recepţia urmând să se facă, în cel mai fericit caz, în 2022.

Vă reamintim că proiectul presupune amenajarea, în total, a 23 kilometri, dintre care 17 kilometri vor fi pe teritoriul judeţului Tulcea. Deasupra Dunării va fi o porţiune de 2 kilometri de pod. În rest vor fi viaducte, drumuri de legătură, intersecţii giratorii, plus 33 de poduri, podeţe şi pasaje. Pe malul tulcean va exista şi o staţie automată de taxare.

Lucrările de pregătire a terenului au început din decembrie 2018. Podul care va lega Moldova şi Muntenia de Dobrogea va costa circa 500 milioane de euro. Contractul de proiectare şi execuţie a fost atribuit asocierii dintre firmele Astaldi SpA (Italia) şi IHI Infrastructure Systems Co. Ltd (Japonia). Va fi cel mai scump pod din istoria României şi al doilea proiect de infrastructură, ca valoare, de pe tot cursul Dunării (după Porţile de Fier).

Lungimea totală a traseului „Podului suspendat peste Dunăre în zona Brăila“, cum este numită lucrarea de utilitate publică de interes naţional, este de 23,413 kilometri. Acesta este împărţit în două secţiuni: drumul principal Brăila-Jijila şi drumul de legătură cu DN22 Smârdan-Măcin. Pe ambele secţiuni de drum, viteza maximă permisă va fi de 80 km/h.

Drumul principal Brăila-Jijila are o lungime de 19,095 kilometri, cu 4 giratorii şi 1 nod rutier. Până la km 7+940 va avea 2 benzi de circulaţie pe fiecare sens, iar de acolo - câte una pe sens. Drumul de legătură cu DN22 Smârdan-Măcin are o lungime de 4,328 kilometri şi are o bandă de circulaţie pe fiecare sens, cu 2 intersecţii.

Podul suspendat va fi poziţionat pe drumul principal Brăila-Jijila, între km 4+596,10 şi km 6+570,52, respectiv la km 165+800 pe fluviul Dunărea (măsurat de la Sulina). Lungimea sa totală va fi de aproape 2 kilometri, mai exact 1.974,30 metri. Dintre aceştia, 489,65 metri reprezintă deschiderea laterală pe malul dinspre Brăila, iar 364,65 metri - cea de pe malul dinspre Tulcea.

De o parte şi de alta vor fi construite două viaducte de acces, fiecare în lungime de 110 metri. Podul suspendat va avea o înălţime de cel puţin 38 metri de la nivelul maxim de inundaţie al Dunării. Lăţimea totală a podului suspendat va fi de 31,70 metri.