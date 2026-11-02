O tânără a ajuns în stare gravă la spital după ce și-a pus lentile de contact colorate cumpărate cu 30 de lei de pe Internet: „Vedea extrem de puţin”

O tânără de 20 de ani a fost transportată în stare gravă la Clinica de Oftalmologie a Spitalului Clinic de Urgență „Sf. Spiridon” din Iași, după ce a folosit o pereche de lentile de contact colorate cumpărate de pe Internet. Medicii au descoperit ulterior că lentilele erau contaminate cu bacterii care pot provoca infecții severe ale ochiului.

Lentilele cumpărate la întâmplare pot afecta grav vederea Foto: Shutterstock

Tânăra a ajuns la spital cu probleme majore de vedere și cu o infecție gravă la nivelul ochilor, potrivit Agerpres.

„Pacienta vedea extrem de puţin. Nici măcar primul rând de la tabloul la care se verifică acuitatea vizuală, nu putea sta cu ochii deschişi, pentru că avea o infecţie foarte gravă. Ne-am pus problema dacă este o infecţie bacteriană a corneei sau este şi un element toxic. Am cerut imediat lentilele ca să le vedem şi să le cercetăm la analize la laboratorul de microbiologie. Au ieşit bacterii gram negative care sunt extrem de severe - acinetobacter şi klebsiella”, a declarat prof. univ. dr. Camelia Bogdănici, șefa Clinicii de Oftalmologie,

Specialiștii au observat și nereguli la nivelul lentilelor purtate de pacientă.

„În momentul în care ne-a arătat lentila de contact colorată am văzut zone decolorate. Pacienta spunea că la un moment a văzut pete decolorate pe lentila de contact”, a precizat dr. Bogdănici.

Starea tinerei s-a îmbunătățit după administrarea tratamentului cu antibiotice, însă medicii spun că recuperarea nu este completă.

„Astăzi pacienta vede sută la sută, dar încă are leziuni pe cornee”, a explicat șefa Clinicii de Oftalmologie.

„În primul rând, nu ştim dacă acestea sunt bune, sunt sau nu toxice”

Medicii avertizează asupra riscurilor asociate achiziționării lentilelor de contact de pe site-uri neverificate și recomandă cumpărarea acestora doar din cabinete de specialitate, farmacii sau optici medicale.

„Atragem atenţia tuturor celor care vor să cumpere de pe Internet că, în primul rând, nu ştim dacă acestea sunt bune, sunt sau nu toxice. Pe de altă parte, să dai 30 de lei pe lentile colorate este extrem de puţin. Deja pentru noi a fost un semn mare de întrebare”, a spus medicul.

Aceasta a subliniat că purtarea în siguranță a lentilelor de contact presupune o igienă strictă și o evaluare medicală prealabilă.

„Atât la cabinetul medicului oftalmolog, cât şi în optica medicală sau farmacie, se dau soluţii de întreţinere a lentilelor şi în care să îţi ţii lentilele. În al treilea rând, când sfătuim pe cineva să poarte lentile de contact, indiferent de ce fel, arătăm cât de lungi trebuie să fie unghiile, cum spălăm mâinile, cât de mult spălăm mâinile, pentru că nu e bine să rămână urme de săpun. Bineînţeles, că examinăm şi suprafaţa oculară, pentru că sunt pacienţi care au conjunctivită sau alte probleme”, a declarat dr. Camelia Bogdănici.