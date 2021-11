Traseu pentru sporturi extreme, unic în România. Cupa Europeană de rafting va fi în premieră la Botoşani

Weekend-ul trecut, în parcul regional Cornişa, situat la ieşirea din municipiul Botoşani, pe drumul către Suceava, a avut loc o competiţie unică în România: prima cupă naţională de river rafting şi caiac organizată pe un râu artificial, singurul de acest gen din Europa de Est, o investiţie de câteva sute de mii de euro a Primăriei Botoşani, din fonduri europene.

Datorită calităţii acestui râu artificial, dar şi mecanismelor moderne care-l acţionează, tot la Botoşani va avea loc, cel mai probabil în 2023, primul campionat european de river-rafting din istoria României. „River-rafting-ul va ajunge să pună Botoşaniul şi România pe harta Europei. Vrem ca aici să aibă loc numeroase competiţii naţionale şi europene. Să devină un important centru dedicat acestui sport care oferă adrenalină din plin”, spune Eugen Ţurcanu, directorul Direcţiei Servicii Publice Sport şi Agrement (DSPSA), din cadrul Primăriei Botoşani, cea care administrează parcul de agrement de la Cornişa.

Perla celui mai mare parc de agrement din Moldova

Cornişa Aqua Park Botoşani este cel mai mare parc de agrement din Moldova şi unul dintre cele mai complexe din România. Inaugurat în 2019 şi având o valoare de peste 18 milioane de euro, bani proveniţi din fonduri europene, după un proiect accesat de Primăria Botoşani, parcul se întinde pe 48 de hectare şi dispune de patinoar, terenuri de sport, un parc uriaş, o zonă de aqua park cu piscine, tobogane, saune şi alte instalaţii de distracţie acvatică. O perlă a acestui parc este însă râul artificial pentru river rafting, unicat în Europa de Est.

Competiţia a fost acerbă FOTO Cosmin Zamfirache

Acesta are o lungime de 280 de metri şi se varsă într-un râu artificial cu o suprafaţă de 4.500 de metri pătraţi şi o adâncime de 2.25 metri. Râul artificial are o diferenţă de nivel de 5 metri şi dificultate reglabilă. Are numeroase instalaţii care imită formaţiunile stâncoase din râurile montane, dar şi pompe de mare putere care alimentează cu apă traseul, imitând apele învolburate. Se poate regla pe diferite niveluri de dificultate, dar şi pe diferite categorii de probe de concurs. A durat aproximativ trei ani până când acest râu artificial a fost inclus în circuitul competiţional. „Este unic în România. Împreună Asociaţia Profesională de Rafting am pus umărul la organizarea primei competiţii aici tocmai pentru a încerca omologarea şi transmiterea către forurile superioare ale acestei discipline un mesaj pentru organizarea unui eveniment european sau mondial. Am reuşit să autorizăm cinci salariaţi ai DSPSA pentru acest sport”, spune Eugen Ţurcanu.

Prima competiţie pe un râu artificial, în România

Weekendul trecut, în perioada 29 - 31 octombrie, la Botoşani, pe râul artificial de la Cornişa, a avut loc IRF Rafting Cup 2021, sub patronajul Interantional Rafting Federation, prima competiţie pe un astfel de traseu, în România. Competiţia a avut cinci probe, trei pentru rafting şi două pentru caiac. Este vorba despre sprint, head to head, slalom, downriver şi respectiv kayak slalom şi boater x. Au participat peste 35 de persoane organizate în cinci echipe de river-rafting şi 10 la individual cu caiac. Mihai Mareş, preşedintele Asociaţiei Profesionale de Rafting, spune că din cauza pandemiei prezenţa a fost redusă, dar că, la anul, tot la Cornişa, cel mai probabil, vor fi peste 20 de echipaje înscrise în concurs. „A fost nemaipoment pentru prima ediţie. Rezultatele au fost mai frumoase decât ne aşteptam. Este o premieră românească, fiindcă nu există nicăieri altundeva în ţară sau în Europa de Est un circuit asemănător. Am avut cinci echipe la start, din cauza pandemiei, pentru că în general ne aşteptam să fie în jur de 15-20 de echipe participante”, precizează Mihai Mareş.

Echipele concurând pe râul artificial de la Cornişa FOTO Cosmin Zamfirache

Echipele prezente au fost din Arad, Braşov, Nehoiu, Bucureşti şi Satu Mare, ba chiar şi o echipă din Botoşani. Participanţii s-au declarat impresionaţi de acest traseu de la Botoşani, cu toate că au şi numeroase experienţe internaţionale, şi îl consideră necesar pentru evoluţia acestui sport în România. „Am avut un drum lung până aici, dar a meritat, când am văzut investiţia şi tot ce a ţinut de organizarea acestui concurs. Am participat la campionate de rafting în Argentina, în Georgia, competiţii de caiac white water. Din păcate, România nu dispune de baze de antrenament ca să putem fi la un nivel competiţional foarte ridicat, adică să avem pretenţia să ne batem pentru medalii. Însă, pentru început, ceea ce avem aici la Cornişa este exact ce ar trebui să fie pentru nivelul nostru, să putem învăţa multe dintre tehnicile de care avem nevoie pentru acest tip de sport”, spune Claudiu Baboş, de la Clubul Sportiv Voinţa Arad. Printre participanţi, s-a aflat şi Matteo Olar din Satu Mare, campion naţional, dar medaliat şi la competiţii de caiac la nivel internaţional.

Viitoarea gazdă a unui campionat european

În ceea ce priveşte râul artificial de river rafting de la Botoşani, forurile de rafting din România au planuri mari. În vara anului 2022, vor avea loc noi competiţii naţionale la Botoşani, iar în luna septembrie a aceluiaşi an, va fi o etapă a Cupei Europene la Rafting. În 2023, Botoşani va găzdui, cel mai probabil, Campionatul European de Rafting. „Vom avea o etapă de cupă europeană, cel mai probabil, va fi programată pentru septembrie 2022 şi provocarea cea mai mare va fi să ajungem gazde pentru Campionatul European de river rafting”, mai spune Mihai Mareş.

