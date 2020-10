Pomană de „onoare“: cum şi-a răsplătit rudele şi prietenii un primar care a pierdut alegerile

Dimăcheni este, fără îndoială, cea mai săracă comună din ţară. Localnicii trăiesc din ce apucă şi nu au apă, canalizare, drumuri sau dispensare. Şcoala nu are gard, iar latrina la care merg elevii este veche de aproape 50 de ani. În schimb, comuna este plină de cetăţeni de onoare. Ştefan Cojocaru, săteanul care a fost primar timp de 20 de ani, încă de la înfiinţarea comunei, s-a gândit, după ce a pierdut alegerile, să-şi recompenseze foştii colaboratori într-un mod inedit şi în acelaşi timp scandalos, mai ales pentru localnici.

În ultima şedinţă de Consiliu Local, convocată săptămâna trecută de fostul edil Ştefan Cojocaru, s-au acordat nu mai puţin de 35 de titluri de cetăţean de onoare, în special apropiaţilor şi consilierilor locali. Aceştia vor fi scutiţi de anumite taxe şi impozite pentru beneficiile aduse comunei.

Secretarul comunei a sesizat însă Prefectura, spunând că mărinimia fostului primar are iz de ilegalitate, fără întâmpinări oficiale şi motivaţii.

Consilieri, clopotari, ingineri

Situaţia este mai mult decât hilară, în condiţiile în care printre noii cetăţeni de onoare se află şi consilieri locali care au aprobat decizia. Primarul recunoaşte că a vrut să recompenseze colaboratori mai vechi, însă pune totul în cârca consilierilor locali. „Am oferit la 35 de persoane care au avut o contribuţie în comună. Am luat în considerare şi comportamentul lor, dar şi faptul că au ajutat şi au lucrat pentru Primărie. Eu doar am propus, Consiliul Local a aprobat, nu i-am făcut eu cetăţeni de onoare”, spune Ştefan Cojocaru.

FOTO Cosmin Zamfirache

Mai mult, edilul se laudă că a fost chiar mărinimos atâta vreme cât pe lângă susţinători a propus pentru titlul de cetăţean de onoare şi adversari politici. Printre cei care au primit titlul de cetăţean de onoare se află patru consilieri locali, din nouă câţi are comuna, asistente medicale, ingineri pensionari, foşti salariaţi din Primărie dar şi clopotarul bisericii din Dimăcheni.

„Au dat bani la biserică”

Pentru Ştefan Cojocariu toţi aceşti oameni au fost suficient de meritoşi pentru a primi această înaltă distincţie care de obicei este acordată sportivilor cu rezultate deosebite, oamenilor care au o contribuţie decisivă în respectiva comunitate, unor persoanlităţi unanim recunoscute etc. Edilul are însă alte criterii, propunându-i pentru distincţia respectivă, printre altele, fiindcă au dat bani la biserica din sat şi au avut un comportament ireproşabil mai ales faţă de autorităţile locale. „Am ales oameni care au contribuit cu bani la biserică şi au avut şi un comportament deosebit. Avem şi preoţi cetăţeni de onoare”, adaugă edilul.

Mai mult decât atât, cei patru consilieri locali deveniţi cetăţeni de onoare s-au distins practic prin longevitatea în funcţie, dar şi prin faptul că au făcut ce scrie în fişa postului. „Au patru mandate aceşti consilieri şi eu zic că au meritat. Au promovat proiecte de hotărâre pentru binele comunei”, spune Ştefan Cojocaru. De altfel, Dimăcheni este una dintre comunele cu cei mai mulţi cetăţeni de onoare din judeţ, aproximativ 45, dintre care cei 35 numai într-o şedinţă de Consiliu Local.

„Poate o să fiu şi eu de acuma”

Povestea cu titlurile onorante nu s-a terminat însă la Dimăcheni. Fostul primar Ştefan Cojocaru spune că mai are timp de o şedinţă extraordinară de Consiliu Local în care ar putea fi, la rândul său, propus şi făcut cetăţean de onoare al Dimăcheniului. Potrivit legii, acesta îşi încetează mandatul în momentul în care prefectul dă ordinul de constituire a noului Consiliu Local. „Poate o să fiu şi eu de acuma. Posibil să mai fie o şedinţă extraordinară”, spune fostul edil. Deşi conduce o comună care în afară de curent electric nu are niciun fel de utilităţi, are drumuri ca după război şi niciun punct sanitar, după patru mandate, Ştefan Cojocaru spune că nu are ce să-şi reproşeze şi că are numai realizări.

„Atunci vreau şi eu să fiu cetăţean de onoare”

Sătenii sunt însă revoltaţi de toată şarada şi spun că nu l-au mai votat pe Ştefan Cojocaru tocmai fiindcă au fost abandonaţi în cea mai cruntă izolare şi lipsă de civilizaţie. După patru mandate, fostul edil a pierdut alegerile în faţa unui mic fermier. „Nu se mai putea aşa. Era bătaie de joc. Trebuia să schimbăm ceva”, spune o săteancă venită la singurul magazin din sat. O tânără care lucrează în apropiere mărturiseşte că singura persoană care merita să ajungă cetăţean de onoare al comunei nu a fost nominalizată. „Noi îi spunem doamna Găluşcă, o doamnă asistentă care, într-adevăr, toată viaţa a ajutat oamenii din comună. A oferit asistenţă copiilor, celor mari, oricui. Gratis, că oamenii nu au bani. Nu a fost niciodată propusă sau făcută cetăţean de onoare”, spune femeia.

FOTO Cosmin Zamfirache

Alt sătean plecat să-şi hrănească vitele spune că oferirea titlului de cetăţeni de onoare consilierilor locali este o bătaie de joc. „Nimeni nu a făcut nimic pentru comuna asta. Cetăţean de onoare înseamnă o stimă, un respect, ceva deosebit. Noi nu avem drumuri, nu avem apă, nu avem canal. Iar şcoala are buda la fel de bătrână ca mine. Ăştia n-au făcut nimic. Atunci vreau şi eu să fie cetăţean de onoare. Hai să fie toată comuna, că-i vai de sufletul ei”, adaugă săteanul.

Scandalul se mută la Prefectură

Dincolo de revolta cetăţenilor, secretarul comunei a sesizat deja Prefectura cu privire la această hotărâre de Consiliu Local. Angajata Primăriei spune că nu au fost făcute cum trebuie întâmpinările şi că nu au fost menţionate criteriile pe baza cărora s-au acordat aceste titluri. „Este ilegal pentru că nu a fost întocmit un regulament propriu, în condiţiile legii, pentru acordarea acestor titluri de cetăţean de onoare”, spune Mihaela Chiriac, secretarul comunei.

