VIDEO Un primar din România este acuzat că ar fi agresat un bătrân. Edilul s-a ales cu dosar penal

Agresiunea pe care o reclamă bătrânul din localitatea Cavnic ar fi avut loc marţi, 20 august. Pe imaginile postate pe reţeaua de socializare se poate observa cum primarul din Cavnic se află la uşa unui apartament, gesticulează iar mai apoi îşi scoate telefonul pentru a explica ceva. Imediat după, edilul intră în apartament.





Bătrânul, locatar al acelui apartament, susţine că primarul a intrat în locuinţa sa dând cu piciorul în uşă şi mai apoi l-a ameninţat şi lovit. Imaginile au fost surprinse de camerele de supraveghere montate pe holul blocului şi apoi făcute publice.

„El m-a invitat în apartament, eu nu am lovit pe nimeni în viaţa mea”

Vladimir Petruţ, primarul oraşului Cavnic neagă acuzaţiile care i se aduc. Edilul susţine că s-a dus în blocul respectiv pentru a discuta cu bătrânul pentru că locatarii intenţionau să reabiliteze blocul, dar el era singurul care nu era de acord să contribuie financiar la investiţie.

„Am mers la apartamentul lui, am bătut, mi-a deschis, am discutat civilizat, i-am arătat fotografii pe telefon, apoi m-a invitat înăuntru. Când să intru, m-am împiedicat de prag şi am căzut. Se vede şi pe imagini. Nu l-am înjurat, nu l-am lovit, nu l-am ameninţat. Nu am făcut asemenea lucruri în viaţa mea. Să îmi arate cineva pe imagini unde şi când l-am lovit. Nu am dat cu piciorul în uşă, ci am bătut frumos. În ultima perioadă am fost atacat, denigrat, calomniat şi jignit în ultimul hal atât eu cât şi familia mea. Am încercat să nu dau curs acestor atacuri venite din partea unor persoane, care au cu totul alte planuri decât cele pe care le afişează în spaţiul public. Am luat decizia de a lua atitudine şi de a rezolva această problemă pe cale legală, fapt pentru care voi depune mai multe acţiuni civile în instanţă împotriva unor persoane care au făcut aceste afirmaţii la adresa mea şi a familiei mele”, a spus Vladimir Petruţ, primarul oraşului Cavnic.

Primarul din Cavnic, cercetat de poliţişti

Bătrânul a depus plângere la poliţie, iar oamenii legii au deschis o anchetă.





„Poliţiştii au fost sesizaţi despre faptul că un bărbat de 36 de ani din Cavnic a pătruns fără drept într-o locuinţă adresând injurii şi ameninţări la adresa părţii reclamante. Poliţiştii fac cercetări sub aspectul infracţiunilor de loviri şi alte violenţe, ameninţare şi violare de domiciliu”, a declarat Florina Meteş, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Maramureş.

Citeşte şi

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: