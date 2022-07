Ce este febra de sete, afecţiunea tipică bebeluşilor pe timp de caniculă. Când ar trebui să se îngrijoreze părinţii

Zilele caniculare sunt încă departe de a se sfârşi, iar printre persoanele cele mai afectate sunt copiii mici şi sugarii. Medicii spun că părinţii ar trebui să fie foarte atenţi la hidratarea celor mici şi a sugarilor.

Medicul pediatru Marga Pîrvănoiu din Baia Mare spune că cei mici pot chiar să facă temperatură, dacă nu sunt hidrataţi corespunzător în zilele foarte calde. „Pericolul este de supraîncălzire, iar prin supraîncălzire fac febră. Cel puţin în cazul copiilor mici. Şi atunci trebuie hidrataţi corespunzător”, explică ea.

La sugari lucrurile par a fi mai simple, deoarece laptele de mamă asigură tot ce are nevoie bebeluşul. „Laptele de mamă îi asigură şi partea de sete la copil, dar la nevoie se poate completa cu un pic de ceai sau apă”, mai explică medicul.

Potrivit ei, dacă cei mici nu sunt bine hidrataţi, aceştia pot chiar să facă febră, numită „febra de sete”. „Poate să facă chiar şi 40 de grade chiar şi dacă nu e hidratat corespunzător”, mai explică medicul.

Totuşi, mai spune ea, cele mai frecvente motive de febră la cei mici sunt infecţiile, care pot fi virale sau bacteriene. „Dar în perioada asta sunt foarte multe infecţii virale”, completează ea.

Cum faci diferenţa între febra de sete şi cea dată de o infecţie

Medicul Marga Pîrvănoiu îi învaţă pe părinţi cum pot vedea diferenţa între febra de sete şi cea dată de o problemă mai gravă precum o infecţie. Dincolo de faptul că un copil bolnav este mai agitat şi se vede pe el că are o suferinţă, mai există unele semne clare. „Cel mai bun indiciu al unei afecţiuni este fontanela anterioară deprimată”, spune ea, referindu-se la porţiunea din craniul celor mici unde osul craiunului nu este încă sudat, câteva luni după naştere. Pielea pe zona aceea este afundată, nu se va bomba, precum în alte situaţii. „Şi pielea uscată: îi sunt uscate buzele, pielea. Păriinţii observă lucrurile astea”, mai explică ea.

Deseori, părinţii sunt alertaţi la cea mai mică creştere a temperaturii celui mic şi, când ajunge la 38 de grade, sunt deja pe drum spre Urgenţă cu copilul. Medicul pediatru are însă altă părere. „La temperatura asta nu fugi cu copilul la urgenţă, pentru că nu e o febră care să te alarmeze. Doar dacă creşte peste 39 şi nu o poţi combate cu antitermice, cu baie, cu împachetări, atunci sigur că mergi în Urgenţă, pentru că pot apărea convulsiile în context febril”, mai explică ea.

Tratamentul nemedicamentos al febrei

Medicul face câteva recomandări pentru reducerea febrei, fără medicamente. Este ceea ce trebuie aplicat iniţial de către părinţi, însă dacă nu cedează, atunci e necesară prezentarea cu cel mic la cabinetul medicului. „Orice manevră pe care o facem necesită timp. Pentru a scădea o temperatura de la 39 este nevoie de cel puţin 15-45 minute de împachetări şi mai multe operaţiuni de umezire a prosopului cu care îl impachetezi”, explică ea, apoi vine cu câteva recomandări.

„Hidratează-l cu apă, ceai, lapte matern, care previn deshidratarea şi scad febră.

Dezbracă-l în scutec sau chiloţel, lenjerie care va permite eliminarea transpiratiei.

Micşorează temperatura camerei, pentru a nu se supraîncălzi şi a nu menţine temperatura crescută.

Împachetează-l într-un prosop umezit.

Umezeşte un prosop în apă călduţă (nu rece), stoarce-l bine şi înveleşte-l în el. Repeta operaţiunea de mai multe ori.

Fă-i baie cu apă călduţă 10-30 min. Pune-i comprese cu şosete umede”, spune ea.

Medicul mai precizează că se referă la tratamentul nemedicamentos al febrei care se aplică iniţial. „Aceasta este intervenţie nemedicamentoasă. Hai să încercăm întâi nemedicamentos”, recomandă ea. „Dacă nu merge, atunci părintele îşi dă seama că mai este ceva în plus acolo”, mai spune ea, menţionând că e cazul să se prezinte la medic.

Temperatura măsurată diferit, rezultate diferite

Temperatura celor mici se măsoară cel mai adesea intrarectal, pentru că e cel mai uşor când sunt încă sugari. E bine însă de ştiut că vom avea rezultate diferite la moduri diferite de măsurare a temperaturii corpului.

Astfel, dacă intrarectal este sub 36,2, e o temperatură scăzută. Asta înseamnă că dacă ar fi măsurată la frunte sau ureche, ar fi sub 35,7, iar la axilă ar fi sub 35,8. Medicul recomandă repetarea măsurării.

Temperatura normală măsurată intrarectal este între 36,3 şi 37,5. Asta înseamnă că măsurată la frunte ar fi 35,8-36,9, iar la axilă ar fi între 35,9 şi 37.

Temperatura uşoară este considerată între 37,6 şi 38,5, măsurată intrarectal. Măsurată la frunte sau ureche ar fi între 37 şi 37,5, iar la axilă ar fi între 37,1 şi 38. Medicul recomandă odihnă în acest caz şi verificarea periodică a febrei.

Este considerată febră moderată dacă este între 38,6 şi 39, măsurată intrarectal, sau între 38,1 şi 38,5, măsurată la axilă. Medicul recomandă consultul medical.

Temperatură ridicată este atunci când termometrul ne arată peste 39,1, măsurată intrarectal şi foarte mare, peste 40 de grade.

Dacă ne referim la cea măsurată la axilă, este consdierată temperatură mare peste 38,6 şi foarte mare peste 39,6. În cazul din urmă, medicul recomandă prezentarea la urgenţe sau apel la 112.

