Adevărul Dezvoltare personală
  • adevarul.ro
  • Facebook
  • YouTube
  • X
  • Instagram
  • TikTok

Cum o practică budistă simplă îți poate îmbunătăți starea de sănătate

0
0
Publicat:

Meditația în mișcare, cunoscută și ca Buddhist Walking Meditation sau Mindful Walking, începe să fie analizată tot mai mult și din perspectivă medicală, nu doar spirituală, relevă un studiu publicat în Psychiatry International. În contextul în care aproape o treime dintre adulți nu ating nivelul minim recomandat de activitate fizică, această formă simplă de mers conștient capătă relevanță ca soluție accesibilă pentru sănătate.

picioare, budisti, mers
Sursă foto: Pixabay

Pe baza a zece studii clinice, Felipe Montalva-Valenzuela, Eduardo Guzmán-Muñoz și echipa lor arată că meditația în mișcare merge dincolo de relaxare: susține echilibrul, sănătatea cardiovasculară și starea psihică și poate ajuta inclusiv în gestionarea unor afecțiuni cronice precum diabetul de tip 2 sau boala Parkinson.

Ce presupune, de fapt, meditația în mișcare

Spre deosebire de meditația clasică, practicată în poziție statică, meditația în mișcare pornește de la ... mers. Un mers lent, conștient, în care atenția se mută pe pași, respirație și senzațiile simțite în corp.

În această practică, mișcarea brațelor și a picioarelor este sincronizată cu respirația, tocmai pentru a induce o stare de calm și claritate mentală. Scopul nu este performanța fizică, ci prezența, acel „sunt aici, acum” care apare când corpul și mintea „merg” în același ritm.

Meditația în mișcare nu arată la fel peste tot. Poate lua forma tradiției budiste, a unei plimbări conștiente sau a versiunilor moderne de mindful walking. Dincolo de diferențe, esența e aceeași: mers cu intenție, respirație urmărită pas cu pas și atenție pe corp. Practica budistă vine uneori cu mantre și ritualuri, în timp ce formele adaptate pentru publicul larg, fără dimensiune spirituală, sunt integrate mai ales în terapie și programe de prevenție.

Ce arată studiul, pe scurt

Dincolo de teorie, datele spun același lucru: meditația în mișcare are efecte concrete asupra corpului și psihicului.

La femeile vârstnice, opt săptămâni de meditație în mișcare au dus la un echilibru mai bun și la o stabilitate crescută la nivelul gleznelor, cu impact direct asupra riscului de cădere. La persoanele cu instabilitate cronică, patru săptămâni de practică au fost suficiente pentru a îmbunătăți controlul mișcării și coordonarea.

Citește și: 10 alimente bogate în magneziu pentru un somn odihnitor și oase puternice

Pentru persoanele cu diabet de tip 2, meditația în mișcare s-a dovedit mai eficientă decât mersul obișnuit: reduce glicemia pe termen lung, contribuie la scăderea tensiunii arteriale și susține sănătatea vaselor de sânge. Efectul apare atunci când respirația, atenția și mișcarea sunt coordonate, ceea ce ajută organismul să iasă din starea de alertă și să se stabilizeze.

Beneficiile se extind și asupra sănătății emoționale. Cercetările arată scăderi ale stresului și anxietății, precum și o mai bună reglare a emoțiilor. Efectele apar inclusiv la adulții sănătoși: un studiu indică faptul că zece minute de mers conștient pot reduce anxietatea la tineri.

În cazul afecțiunilor neurologice

La persoanele cu boala Parkinson, meditația în mișcare a fost asociată cu o mai bună funcționare în viața de zi cu zi și cu scăderea anxietății. În același timp, practica ajută la prevenirea căderilor și susține dorința de a rămâne activ, un lucru esențial mai ales la vârste înaintate.

În studiile analizate, participanții au mers conștient de două–trei ori pe săptămână, aproximativ 30 de minute, timp de cel puțin patru săptămâni.

Practic, totul pornește de la un mers lent, cu atenția mutată pe pași și pe respirație. Mișcarea este adaptată ritmului respirației, iar fiecare pas este urmărit pe rând. În variantele mai elaborate, se adaugă și mișcarea brațelor. În tradiția budistă, mersul poate fi însoțit de silabe simple, precum „Budd” și „Dha”, rostite în ritmul pașilor.

De ce funcționează

Pentru mulți, mersul este cea mai simplă formă de mișcare. Nu cere echipament, nu sperie și nu te obligă la efort. Tocmai de aceea, e mai ușor de început, mai ales pentru cei care stau mult pe scaun sau simt că nu sunt în cea mai bună formă.

Autorii studiului reamintesc că activitatea fizică regulată reduce oboseala, îmbunătățește starea de spirit și mobilitatea, iar meditația în mișcare reușește să adune aceste beneficii într-o formă accesibilă aproape oricui.

Metoda nu este, însă, o soluție universală, subliniază aceștia. La persoanele cu insuficiență cardiacă cronică, mersul conștient nu a adus beneficii suplimentare față de exercițiile aerobice obișnuite.

Meditația în mișcare este văzută ca o soluție practică pentru a-i ajuta pe adulți și vârstnici să fie mai activi, tocmai pentru că este ușor de urmat și nu cere schimbări radicale de stil de viață. Faptul că este simplă și blândă cu corpul o face potrivită pentru programe comunitare, în recuperare și prevenție. 

Spiritualitate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Paradisul pe pământ” al Coreei de Nord, promisiunea devenită o iluzie. Decizie „istorică” a Japoniei împotriva regimului de la Phenian
digi24.ro
image
Pacienții cu boli cronice sunt nemulțumiți de neplata primei zile de concediu medical. A fost lansată o petiție
stirileprotv.ro
image
Povestea unei finale de referință: Carlos Alcaraz, campion la Australian Open și record istoric stabilit la Melbourne
gandul.ro
image
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la miezul nopții
mediafax.ro
image
Cristi Chivu, dezvăluire emoționantă după Cremonese – Inter 0-2: „M-a trezit fata mea și m-am speriat. Așa trăim perioada asta!”
fanatik.ro
image
Românii au ocolit televizorul: căderi drastice de audiență în 2025. Doar Realitatea Plus a crescut enorm
libertatea.ro
image
Cine i-a întins capcana „Doamnei de Fier” a Ucrainei, Iulia Timoșenko. Legături care duc de la biroul său la anturajul lui Zelenski
digi24.ro
image
Scandal! La 36 de ani, fosta campioană din tenis e într-o relație cu soțul celei mai bune prietene: „Trădare! Sunt un cuplu acum”
gsp.ro
image
Cristi Chivu a intrat în teren: incident grav la Cremonese - Inter! Urmează ”o sancțiune uriașă”
digisport.ro
image
Șeful Statului Major al Apărării atrage atenția cu privire la pensiile militare: 'Nu este ok'
stiripesurse.ro
image
Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
antena3.ro
image
Ce este listerioza, boala care i-a adus sfârşitul unui brăilean. Ar fi mâncat brânză contaminată de la magazin
observatornews.ro
image
Care este singurul parizer sănătos, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic. Se găsește în toate supermarketurile din România
cancan.ro
image
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
prosport.ro
image
Criminalul lui Mario a mărturisit cu seninătate gestul extrem! Ceilalţi doi adolescenţi au cerut să rămână în închisoare
playtech.ro
image
Românii care și-au făcut o echipă de fotbal într-o țară importantă din Europa și obțin rezultate remarcabile
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Neverosimil! A primit un pumn și ce a urmat a lăsat pe toată lumea fără cuvinte! Imaginile fac înconjurul lumii
digisport.ro
image
Guvernul oferă o reducere de 50% la impozitul pe proprietate pentru românii din zonele defavorizate ale țării
stiripesurse.ro
image
Vasilica, o româncă de 49 de ani, s-a stins din viață în Italia. A avut grijă de mama și sora ei până în ultima clipă
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
Casa de Pensii, anunț pentru pensionari: ajutor de 1.300 de lei din martie. Categoriile care se încadrează
romaniatv.net
image
Lista pensionarilor care vor primi până la 628 de lei în plus! Banii se dau în funcție de oraș
mediaflux.ro
image
Scandal! La 36 de ani, fosta campioană din tenis e într-o relație cu soțul celei mai bune prietene: „Trădare! Sunt un cuplu acum”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
O bacterie periculoasă care poate provoca sângerări intestinale a fost găsită în apa de la robinet
actualitate.net
image
4 zodii ale căror viață se va schimba complet în februarie 2026. Capitole vechi se închid, o versiune veche moare, iar una nouă se naște
click.ro
image
Prăjitura Pionier. Cum se pregătește desertul pe care Nicolae Ceaușescu îl adora
click.ro
image
Țara din Europa unde limba română se vorbește peste tot. A devenit a doua cea mai vorbită limbă
click.ro
Kate Middleton foto profimedia 1069753317 (5) jpg
Mesajul de ultimă oră transmis de Kate Middleton după o apariție-surpriză! Ce o preocupă pe prințesă
okmagazine.ro
Prințesa Mette Marit și pedofilul Jeffrey Epstein jpg
Prințesa și pedofilul! Cazul Epstein lovește și monarhia norvegiană, chiar în imaginea viitoarei regine!
okmagazine.ro
Brian May foto Profimedia jpg
„America e prea periculoasă acum!” Trupa Queen refuză să mai concerteze acolo
clickpentrufemei.ro
animalul adus in romania de romani jpg
Locul unde soldații romani sufereau cel mai mult - ce au descoperit arheologii in latrine?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...

Ultimele noutăți

Video Este „yoga pentru față” o strategie reală anti-aging?
ten frumos foto Shutterstock jpg
Sport și Nutriție
Cele 4 etape prin care o dorință ajunge realitate. Unde se blochează cei mai mulți
Cuplu turisti calatorie FOTO Shutterstock jpg
Spiritualitate
De ce apar ciupercile în tot mai multe produse de skincare și ce pot face, de fapt, pentru piele
Ciuperci FOTO Shutterstock (2) jpeg
Sport și Nutriție
De ce se agravează eczema iarna și cum poate fi ținută sub control. Ce spun dermatologii
piele shutterstock jpeg
Sport și Nutriție
Meditația în doi pași care îți aduce pacea interioară instant
stres foto Shutterstock jpg
Spiritualitate
Ce spun specialiștii despre căderea părului la vârsta de 30 de ani
Par shutterstock 1915756042 jpg
Sport și Nutriție

Știrile adevarul.ro

Cum a fost salvată Europa datorită rezistenței rusești și aroganței unui dictator. Măcelul care a marcat generații întregi
RIAN archive 44732 Soviet soldiers attack house jpg
Magazin 01:30
Exclusiv „Marketing de politică penală” - Un profesor de Drept susține că pedepsele mai mari pentru femicid și scăderea vârstei penale nu vor opri crimele
Crima de la Cenei, Timiș, adolescent de 15 ani ucis
Societate 01:00
Exclusiv De ce nu avem relații la fel de bune cu Germania ca și cu Franța. Expert: „E ceva ce trezește o vibrație din istorie care pe unii îi neliniștește”
bolojan si merz foto captura video jpg
Evenimente 00:30
Video Goana după aurul din Munții Apuseni în anul 2026. 20 de ani fără minerit, sute de tone de metale prețioase rămân neatinse
Gura Barza
Economie 00:05
2 februarie: Ziua în care s-a născut marele actor Vladimir Găitan
Vladimir Găitan FOTO Adevărul
Istoria zilei 00:01
Video Transfăgărășanul, șantierul extrem al României. „Oamenii au demontat buldozerul și l-au urcat pe brațe. Avalanșele ne-au luat pe sus”
Transfagarasan Foto DRDP Brasov 1 jpg
Societate 01 feb. 2026
Savanții care au descifrat secretul longevității. „Moș Maftei, la 147 de ani, era viguros și drept ca un stâlp”
Ana Aslan si Constantin Parhon Sursa WIKIPEDIA jpg
Magazin
Analiză De ce Congresul USR din februarie o să evite definitivarea identității ideologice: „Îi sperie fuziunea cu PNL”
Congresul politic al USR, la Casa Radio din București. FOTO Inquam Photos / George Călin
Politică
Un băiat de 14 ani a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile după ce a bătut un adolescent într-un mall din Cluj
adolescent batura Iulius mall Captura Stiri de cluj png
Cluj-Napoca
Vicepremierul Oana Gheorghiu: „Dezechilibrul politic costă România. Sper ca deciziile din coaliție să treacă dincolo de interesele de partid”
Oana Gheorghiu FOTO gov.ro
Politică
Interviu Patricia Brad, actriță: „În actorie, corpul e pensula ta. Exercițiile sunt doar un punct de plecare“
615682145 1418625966939712 2180336993984626714 n jpg
Cultură